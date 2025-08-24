קסדת "הדיכאון" של בריינסוויי בדרך לשימוש טיפולי ביתי

מתקשים לישון בלילה? זה כלי הנגינה הלא צפוי שכדאי לכם להחזיק ליד המיטה

בכתב העת ERJ Open Research של האגודה האירופאית למחלות נשימה פורסם מחקר בו השתתפו 30 נבדקים אשר היו מאובחנים עם דום נשימה חסימתי בשינה הפוקד כ-30% מהאוכלוסייה. דום נשימה מאופיין בשינה קטועה, ישנוניות במהלך היום, מחלות לב והשמנה (כגורם וגם כתוצאה). הטיפול הוא בדרך כלל באמצעות מסיכה המזרימה בכוח אוויר לתוך דרכי הנשימה.

החוקר המוביל במחקר קרישנה פ. שארמה, ראש תחום הריאות ורפואת השינה בבית החולים Eternal Care בג'ייפור שבהודו, סיפר כי הוא שם לב לשיפור במצבו של מטופל שהחל לנגן בקונכיית שאנקה (Shankh). בקונכיות אלו משתמשים בטקסים הינדיים דתיים כמעין "חצוצרה" ובעבר השתמשו בה גם כחלק מטקסי המלחמה ההינדיים. שארמה נזכר במחקרים קודמים שבהם אימון של שרירי הפה והלסת, הקל על דום הנשימה והוא שיער כי הנשיפה בקונכייה יכולה להיות בעלת אותה ההשפעה.

במחקר שהוביל, חולקו הנבדקים לשתי קבוצות, 16 בקבוצת ביקורת ו-14 בקבוצת הטיפול. לשתי הקבוצות הוצעה התערבות של חצי שנה. הקבוצה הראשונה קיבלה פרוטוקול של תרגילי נשימה ואילו השנייה ניגנה בקונכייה. שתיהן עסקו בכך במשך רבע שעה ביום במשך חמישה ימים בשבוע. בסוף הניסוי, דיווחה קבוצת הקונכייה על ערנות רבה יותר, איכות שינה גבוהה יותר, שיפור במדד AHI שנועד לאמוד את מספר הפסקות השינה במהלך לילה, ורמות חמצן גבוהות יותר בדם. שארמה מעריך כי לא רק הקונכייה, אלא גם כלי נשיפה אחרים הדורשים דחיקה עוצמתית של האוויר, כמו דידג'רידו, יכולים להיות בעלי אותה השפעה.

זהו מחקר ראשוני, כאשר השלב הבא בתהליך הוא השוואת הטיפול בקונכייה לטיפולים אחרים בדום נשימה בשינה. מחקר נוסף ייבחן אם בני הזוג שלכם מוכנים שתנגנו להם בקונכייה 15 דקות ביום או שהם כבר יעדיפו שתמשיכו לנחור.

שיטת אבחון חדשה תאתר מוקדם יותר ילדים עם עיכוב שפתי, גם בפריפריה

בשנה הקרובה אשר תפתח בשבוע הבא ניתן יהיה לפגוש בגני הילדים במספר רשויות בארץ מערכת מבוססת בינה מלאכותית לאבחון אתגרי שפה ותקשורת בקרב ילדים.

אבחון מוקדם של אתגרי שפה הוא אחד המפתחות להצלחה בטיפול וגילאי הגן הצעירים נמצאים בשלב המתאים לבצע אצלם את האבחון הראשוני. מספר מחקרים מן השנים האחרונות מראים כי טיפול אפילו בגילאי הגן המוקדמים יכול להשפיע בצורה משמעותית מאוד על התוצאות שחווה המטופל לאורך חייו. מחקר אמריקאי מעריך כי אפשר לחסוך 17 דולר בעלויות טיפול בהמשך, בהשקעה של דולר אחד בלבד באבחון וטיפול מוקדם.

היום אין בדיקת סקר משמעותית של הפרעות תקשורת בגילאי הגן. האבחון תלוי בערנות של הגננות ופסיכולוגיות הגן אשר מציעות להורים לבצע בדיקה, אולם לפעמים ההורים מתעכבים ביישום ההמלצה, או שהתורים לאבחון ואחר כך לטיפול מתארכים מאוד עד כדי שנה והולכות לאיבוד שנות טיפול קריטיות.

הגישה החדשה מבוססת על מחקריהן של פרופ' כרמית אלטמן, ראשת התוכנית להתפתחות הילד באוניברסיטת בר אילן, יחד עם פרופ' שרון ערמון-לוטם וד"ר הדר אבוטבול-עוז מבר אילן. אבוטבול-עוז הקימה את חברת Multi for All כדי להביא את המוצר לשוק, והיא מנכ"לית החברה יחד עם המנהל השותף חן ברקת, שמגיע מתחום עסקי האימפקט, וניהל בין היתר את תוכנית ההאצה של פרויקט "הכוורת" לחברות אימפקט.

ברקת: "שרון הובילה מחקר בהתפתחות השפה אצל ילדים דוברי 20 שפות שונות, בשיתוף האיחוד האירופי כשהמטרה הייתה למצוא כלים לזיהוי קשיים בהתפתחות השפה. הטכנולוגיה הוטמעה בתוך משחק טאבלט בן 10 דקות". לאחר מכן הגננת יכולה להעביר להורי הילד את האבחון.

ברקת מציין כי המוצר נועד לא רק להביא יותר ילדים לאבחון מוקדם, אלא גם לזהות מקרים שבהם אין צורך בטיפול מיוחד, אלא ניתן לתת לילדים את המענה בתוך המסגרת וכך גם לחסוך את העלויות הנלוות.

בהמשך שיתוף פעולה עם משרד הבריאות, בעקבות קול קורא של רשות החדשנות בתחום התפתחות הילד, החלו מוצרי החברה להיות מוטמעים בכשבע רשויות מקומיות, שכבר היום משלמות עבור המוצר. "כולן רוצות להמשיך", אומר ברקת, והשנה צפויות להתווסף גם רשויות נוספות. ההטמעה היא בכל הארץ, אך החברה מדגישה את העבודה המרובה שהיא עושה באזור עוטף עזה. "ילדי העוטף חוו למידה לא סדירה, תחלופה גבוהה של מקומות לימוד ושל גננות", מזכיר ברקת. המימון לחברה הוא מרשות החדשנות, וממשקיע פרטי בתחום הבריאות.

חברת Revealense תפתח בדיקה לאוטיזם באמצעות בינה מלאכותית ובשיתוף עם שיבא

הרעיון כי ניתן לאבחן קשיים נוירולוגיים וקוגניטיביים באמצעות בינה מלאכותית, הוא לא רק נחלתה של Multi for All. חברת Revealense שהצטרפה לאחרונה למיזם ARC של שיבא, מנסה להשיג את אותה המטרה באמצעות ניתוח שינויים קטנים בהתנהגות ובהבעות הפנים בקטעי וידאו מוקלטים או חיים.

הפרוטוקולים האבחוניים הראשונים, בהובלת ד"ר עומר בר יוסף, מנהל המרכז להתפתחות הילד במרכז הרפואי שיבא, יתמקדו באוטיזם, ADHD ומצבים קשורים. מעבר לקיצור דרמטי של זמן האבחון, המיזם שואף גם לאפשר גילוי מוקדם יותר של תסמונות, כבר בגיל 6 עד 12 חודשים.

Revealense הוקמה בשנת 2021 על ידי המנכ"ל דב דונין, יוצא יחידת שלדג, אשר בתחילה פיתח את המוצר לגילוי שקרים בקטעי וידאו. אולם, עם הזמן הוסבה מטרתה לתחום הרפואי והחברה הגיעה לשלב זה ללא השקעות חיצוניות.

ויקינג, המתחרה על תואר החברה השלישית בתחום התרופות להרזיה - צללה בעקבות תוצאות לא מספקות

חברת ויקינג תרפיוטיקס (Viking Therapeutics) הצעירה, המפתחת תרופה לטיפול בהשמנה ממשפחת ה-GLP, ונחשבת לאחת המתחרות האפשריות בתחום זה בענקיות איליי לילי ונובו נורדיסק , הודיעה על תוצאות שלב II בניסוי הקליני שלה בגלולה נבלעת לטיפול בהשמנה. השוק קיווה שהן יהיו טובות יותר מאלה של המתחרות, אך מבחינת יעילות הן היו דומות לאלה שהציגה איליי לילי וקצת נמוכות מאלה של נובו נורדיסק. מבחינת תופעות הלוואי, אלה של המוצר של ויקינג נראו קשות יותר. המוצר של ויקינג דורש כמויות גדולות של חומר גלם לייצור, כמו המוצר של נובו נורדיסק ובשונה מהמוצר של לילי, ולכן עלול להיות פחות רווחי, והחברה הצעירה עלולה להיתקל באתגרי כושר יצור.

השוק, שקיווה שוויקינג תציג תוצאות טובות ביותר, שימצבו אותה כיעד לרכישה עבור חברה שרוצה להיכנס לשוק תרופות ההרזיה, התאכזב והוריד את מניית החברה בכ-35%, כך שהחברה נסחרת היום לפי שווי של כ-2.9 מיליארד דולר.

ישנם גורמים בשוק שממשיכים לשדר אופטימיות לגבי ויקינג ומציינים כי יש מקום לעוד מוצר בשוק, וכי החברה עדיין יכולה לשנות את המינונים של המוצר או את פרוטוקול העלייה ההדרגתית במינון בניסוי שלב III שלה, וכך אולי תשיג תוצאות טובות יותר. לגבי כושר הייצור, זו בעיה שיהיה קל יותר להתמודד איתה אם היא אכן תירכש על ידי חברה גדולה ממנה. לוויקינג יש גם תרופה לטיפול בהרזיה הניתנת בהזרקה, וגם מוצר זה הציג בעבר יעילות - אך לא חריגה בקטגוריה. החברה עדיין צריכה להשלים שני ניסויי שלב III כדי להגיע לשוק. תוצאות ראשונות מן הראשון מביניהם, צפויות כבר במהלך החודשים הקרובים.

קסדת "הדיכאון" של בריינסוויי בדרך לשימוש טיפולי ביתי

חברת בריינסוויי הודיעה על השקעה אסטרטגית של 5 מיליון דולר בהלוואה המירה למניות, בחברת Nurolief, אשר מפתחת מערכת לטיפול בדיכאון מחוץ לקליניקה. בכך, בריינסויי נערכת לאפשרות של הרחבת הטיפול במוצר שלה גם לשוק הביתי. היום הטיפול בקסדת הגרייה המגנטית המוחית הלא-פולשנית של בריינסויי לדיכאון ו-OCD, ניתן במרפאות פסיכיאטריות בלבד. המטרה היא להרחיב את השוק ולהגיע גם למטופלים שקשה להם להתנייד לקליניקות.

בריינסווי מבצעת לאחרונה השקעות בחברות שירותי בריאות הנפש כדי להגדיל את ההכנסות שלה ולהרחיב את השוק, אך השקעה זו יוצאת דופן בכך שהיא פותחת לחברה מגזר פעילות חדש. בשבוע האחרון עלתה מניית החברה כ-13% והחברה נסחרת לפי שווי של 285 מיליון דולר בנאסד"ק ובתל אביב.

פיליפס ישראל זכתה במענק של כ-6 מיליון שקלים מרשות החדשנות

פיליפס ישראל, מקבוצת פיליפס הבינלאומית, זכתה במענק מטעם רשות החדשנות בסכום של למעלה מ-6 מיליון שקלים, לצורך קידום פיתוח טכנולוגיית Photon Counting CT, הדור החדש של סורקי ה-CT של החברה, שיפותח במרכז המחקר והפיתוח של החברה בחיפה. זהו מענק שני במספר שמוענק לפיליפס ישראל מהרשות לאחרונה.

לדברי החברה, טכנולוגיית Photon Counting CT צפויה להציע שיפור דרמטי ברזולוציה של תמונת הדימות וזיהוי משופר של הרקמות השונות, ולכן גם שיפור ביכולת האבחון, תוך הפחתת הקרינה לחולה.

לדברי ליאור בונפיס, נשיא פיליפס ישראל: "הזכייה במענק מטעם רשות החדשנות הינה עדות נוספת לעוצמתה של החדשנות והמצוינות הטכנולוגית שצומחת כאן בפילפס ישראל".