המחקר שגילה דרך מפתיעה לעורר את מערכת החיסון

הדרך הלא צפויה לעורר את מערכת החיסון

אמפתיה חיסונית - יש דבר כזה. מחקר חדש שפורסם לאחרונה בכתב-העת "נייצ'ר נוירוסיינס" מצא כי עצם ההבנה כי נוכח לידכם אדם חולה, מעוררת את מערכת החיסון. זו תגובה הגיונית בעצם: הרי ככל שמערכת החיסון מוכנה יותר לזיהום, כך עולה הסיכוי לעצור אותו כשהוא קטן. אז למה לא להתכונן כבר כשיש מידע על כך שעלול להגיע זיהום, ולפני שהוא מגיע בפועל?

מסתבר שזה עובד בדיוק כך. במחקר בהובלת שרה טרבנלי וד"ר מישל אקסלרוד מאוניברסיטת לוזן בשווייץ, נדבקים נחשפו לאווטארים במציאות מדומה, אשר דימו שיעול באזור המרחב האישי של הנבדק. קבוצת ביקורת נחשפה לאווטארים שלא השתעלו, ולאווטארים שהביעו תגובת פחד, כדי להבדיל בין מצב השיעול לבין מצבים אחרים של סטרס.

החוקרים ערכו בדיקות דם לנבדקים וגילו כי מערכת תאי הלימפה המולדים, שהיא חלק מקו ההגנה הראשון נגד זיהומים, הגיבה לשיעול של האווטאר בתגובה דומה לזו שמאפיינת אותה בהיתקלות עם זיהום אמיתי. לא הייתה תגובה דומה לאווטאר הניטרלי או המבוהל.

מכאן ניתן לחשוב על שתי המלצות אפשריות לציבור הרחב. האחת היא שאם אתם עומדים להיכנס למקום שבו אתם חוששים מהדבקה במחלה, אפשר לצפות לפני כן בסרטונים של אנשים משתעלים. על פניו, חשיפה כזו עשויה לתת לכם "פור" בהתמודדות עם כל זיהום שיגיע.

עוד המלצה היא שאם אתם חולים ובכל זאת נאלצים לפגוש אנשים אחרים, בעיקר אחרים רגישים - חישפו בפניהם כי אתם חולים. גילוי נאות יכול לשפר אצלם את התגובה המקדימה ולהגן עליהם.

אלה שתי התערבויות שנשמעות הגיוניות על-פי ממצאי המחקר הנוכחי, אבל עדיין דורשות אישוש במחקרי המשך.

ויניי פרסד חוזר לנהל את תחום החיסונים ב-FDA

בחודש מאי הוא מונה, לפני שבוע וחצי פוטר, וכעת חוזר ד"ר ויניי פרסד להוביל את אגף החיסונים והתרופות הגנטיות ותאיות ב-FDA. זהו ניצחון של פרסד על פני משפיענית הימין הקיצוני המקורבת לנשיא דונלד טראמפ, לורה לומר.

עם עזיבתו של פרסד בסוף יולי מסר משרד הבריאות כי "ד"ר פרסד לא רצה להפריע לעבודה הנהדרת של ה-FDA בתקופת ממשל טראמפ". אך נראה כי ממשל טראמפ החליט שפרסד כבר לא מפריע.

פרסד עזב לאחר שהוריד מהשוק את התרופה של חברת סרפטה למחלת ניוון השרירים הגנטית דושן, כנגד התנגדותם של חלק מהורי הילדים. במקביל, הופנו נגדו מתקפות אישיות מרובות מצד לומר, שחשפה ציוצים ישנים של פרסד התוקפים את טראמפ וקראה לו "שמאלני פרוגרסיבי המחבל בפעולת הרשות".

אלא שקטע אודיו שהפיצה לומר, בו לכאורה מודה פרסד בכך שתקע סיכון בבובת וודו של טראמפ, הסתבר כערוך, ובקטע הארוך יותר ניכר כי פרסד טוען כי זה מה שליברל ששונא את טראמפ - לא הוא עצמו - היה עלול לעשות. נראה כי טראמפ פויס, ופרסד חזר.

לומר, מצידה, המשיכה אמש לתקוף את פרסד ברשתות החברתיות והבטיחה כי תחשוף גורמים מתוך משרד הבריאות וה-FDA בתקופה הקרובה. "יש כמה שימועים לקראת אישור מועמדויות בסנאט בקרוב, ואני מוכנה עם תקיות מלאות בחומר נגדם", צייצה.

פרסד התבטא לפני מינויו בחריפות רבה מאוד נגד בכירים ונגד מגזרים בשירות הציבורי במערכת הבריאות האמריקאית. הגישה שלו היא של קשיחות בתהליך הרגולטורי, דרישות מחמירות יותר מהקיים לאישור מוצרים רפואיים חדשים.

בתחום החיסונים, הגישה הזו תואמת את גישת ממשל טראמפ הנוכחי ואת הגישה של שר הבריאות מתנגד החיסונים וחובב הקונספירציות רוברט פ. קנדי ג'ויניור. אולם בתחום המחלות הנדירות, גם עליו אמון פרסד, טראמפ התבטא היסטורית דווקא בעד הקלת הדרישות והנגשת הטיפולים, כך שנוצרת כאן זירת התנגשות פוטנציאלית בין פרסד לבין הממשל.

ואכן, העזיבה הייתה על הרקע הזה. פרסד החליט להפסיק את השיווק של התרופה אלווידיס למחלת ניוון השרירים דושן שפותחה ושווקה על-ידי חברת סרפטה, וזאת אחרי שני מקרי מוות של משתמשים בתרופה. במקביל לעזיבתו של פרסד, חזרה התרופה לשוק.

מניית סרפטה, שצללה עם ההודעה על הפסקת שיווק התרופה, החלה להתאושש עם עזיבתו של פרסד ועלולה שוב לספוג ירידות עם התחדשות המסחר מחר (ב'), על רקע חזרתו. המינוי-פיטורים-מינוי מחודש משפיעים גם על חברות אחרות עם מוצרים למחלות נדירות המחכים לאישור.

כאמור, פרסד הוא מינויו של רוברט פ. קנדי ג'ויניור, ומינוי זה תואם את הגישה של ממשל טראמפ להקצות תפקידים בכירים בארגוני הבריאות למי שהתבטאו באופן לעומתי כלפי מערכת הבריאות, בעיקר בתחום הקורונה.

אתמול הגיע למטה ה-CDC, רשות השליטה במחלות של ארה"ב, אדם כבן 30 אשר טען כי חיסוני הקורונה גרמו לו לדיכאון ואובדנות, ירה אל תוך המתחם ואחר-כך בבית מרקחת סמוך, והרג שוטר. בכירים ב-CDC טענו בערוץ הטלויזיה CNN כי גישת השלטון כלפי עבודתם תורמת לאירועים כאלה.

קנדי אמר כי "אנחנו עצובים מאוד מהירי הטרגי ב-CDC שגבה את חייו של השוטר דיוויד רוז. אף אחד לא צריך לסבול אלימות כשהוא עובד למען ההגנה על בריאותם של אחרים".

מאז מונה קנדי לשר הבריאות, פוטרו 2,000 עובדים ב-CDC, והתקציב המוצע של טראמפ צפוי לחתות את התקציב בחצי בשנה הבאה, כאשר הכוונה היא להסיט חלק מן המשאבים לארגון חדש בראשות קנדי.

משרד הכלכלה יעניק תמיכה מיוחדת לתחום המכשור הרפואי באזור מישור החוף

משרד הכלכלה ומשרד הפנים הכריזו על הקמת ה-Medical Valley ישראל, תוכנית לפיתוח תשתיות שיתמכו בתחום המכשור הרפואי באזור, הכולל בין היתר את פארק התעשיה קיסריה.

ההחלטה היא חלק מאסטרטגיית משרד הכלכלה להקמה של אשכולי פעילות כלכלית בחלוקה גאוגרפית על-פי היתרונות היחסיים של האזור. ההחלטה לבחור בתחום המכשור הרפואי בפרט ותחומי הביומד בכלל התבססה על תהליך מיפוי שערכה היועצת האסטרטגית מיה ביתן, שכעת תמונה להוביל את התוכנית כראש מנהלת הצמיחה של האשכול.

לתוכנית ולהוצאתה לפועל הוגדר סכום של כחצי מיליון שקל, אך לדברי אושרת נגר, מנהלת אגף פיתוח כלכלי באשכול, המהלך יכול להוביל לקולות קוראים לפרויקטים בהיקף של מיליוני שקלים נוספים.

בין היתר צפויה התוכנית לכלול: הקמת מתחמי תעשייה נוספים לתחום המכשור הרפואי והבריאות הדיגיטלית, על שטחי תעשייה מאושרים לפיתוח בתחומי הרשויות המקומיות, מה שצפוי להקל על הוצאת היוזמה לפועל; פיתוח תוכניות הכשרה לעובדים בתחום המכשור הרפואי; פיתוח תחבורה, הקמת מרכזי חדשנות; והאצה וחיזוק הקשר בין הגורמים השונים באשכול.

התקווה היא ליצור מעל 300 משרות איכותיות בתחומם, תוך שילוב אוכלוסיות מגוונות וקידום שיתופי-פעולה בין גופי בריאות, אקדמיה ותעשייה בזירה הבינלאומית.

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, מסר כי "מדובר בתוכנית מתקדמת ורחבה לקידום תחום המכשור הרפואי, המבוססת על תפיסת הקלאסטרים, שמחברת בין אקדמיה, תעשייה ורשויות מקומיות. העולם צמא ליזמות ולחדשנות ישראלית, במיוחד בתחום הרפואי".

לתוכנית שותפים תמיר מילרד, מנכ"ל אשכול רשויות מישור החוף; ואסיף איזק, יו"ר האשכול וראש מועצת חוף הכרמל.

ערב השקת המוצר השני, צמיחה ליורוג'ן

חברת יורוג'ן דיווחה בשבוע שעבר על תוצאותה רבעון השני שלה לשנת 2025. רבעון זה עדיין אינו כולל הכנסות מהמוצר החדש שלה, Zusduri לטיפול בסרטן חזרתי בדרכי השתן התחתונות, שאושר במפתיע בתחילת יוני, לאחר שכבר קיבל חוות-דעת שלילית מועדה מייעצת של ה-FDA, מינהל המזון והתרופות האמריקאי.

בינתיים הכנסות החברה נובעות מהמוצר Jelmyto, לטיפול בסרטן בדרכי השתן העליונות. הכנסות אלה צמחו ברבעון 11% לסכום של 24.2 מיליון דולר. החברה מייחסת זאת לגידול של כ-7% בכמות הנמכרת, לצד שיפור בתמחור המוצר לטובת החברה. היא חוזה הכנסות של 94-98 מיליון דולר מג'למייטו לשנת 2025 כולה, כלומר גידול בהכנסות של 8%-12%.

הוצאות החברה גדלו על רקע ההכנה להשקת המוצר החדש, שאמור להתחלות על שוק גדול הרבה יותר מהמוצר הקיים. על רקע זה העמיק ההפסד של החברה מ-33.4 ל-49.9 מיליון דולר. עם זאת, לחברה יש 161 מיליון דולר בקופה, סכום שיספיק לה להשקת המוצר החדש. לחברה יש חוב ארוך-טווח בהיקף של 122 מיליון דולר.

כעת השאלה היא האם השוק יורתע מכך שהוועדה המייעצת קבעה כי עדיין אין מידע מספיק כדי לאשר את המוצר, אם שהרופאים וחברות הביטוח יסכימו עם הקביעה הסופית של ה-FDA לאחר שיבחנו בעצמם את תוצאות הניסוי.

C8 Health גייסה 12 מיליון דולר להטמעה והנגשה של מידע קליני

חברת C8 Health הודיעה על גיוס של 12 מיליון דולר, כדי להמשיך ולפתח את הפלטפורמה שלה להנגשה של מידע קליני לצוות רפואי בזמן אמת. המוצר של C8, הנחשפת לתקשורת לראשונה עם גיוס זה, הוא מערכת אשר מציגה לצוות הרפואי מידע למכשירים ניידים לפי תפקיד המשתמש, המיקום ולוח הזמנים שלו, וגם עוקבת אחר פעילותו תוך מתו יעדים מדידים למדדי איכות.

את סבב הגיוס הנוכחי, הנחשב לסבב A של החברה, הובילה קרן Team8 בהשתתפות הקרנות 10D ו-Vertex Ventures Israel. עם הסבב הנוכחי, מגיע סך הגיוסים של החברה ל-18 מיליון דולר, כולל סבב סיד של 6 מיליון דולר בהובלת Vertex Ventures Israel ו-10D.

מהחברה נמסר כי "חוסר העקביות בטיפול רפואי מוביל לטיפול לא מיטבי בחולים ולנזקים כלכליים שנעמדים בלמעלה מ-345 מיליארד דולר בשנה בארה"ב בלבד. למרות שהנחיות קליניות רבות כבר קיימות ומתועדות, קשה מאוד לאתר ולשלוף אותן בזמן אמת".

הפלטפורמה של C8 כוללת ממשק AI, המאפשר לרופאים ואחיות לשאול שאלות בשפה טבעית ולקבל תשובות מתוך מאגר הידע המאומת של המוסד הרפואי שלהם, תוך חשיפה גם לפרוטוקולים המקובלים במוסדות רפואיים אחרים.

הרעיון להקמת החברה נולד כאשר ד"ר עידו זמברג, רופא ומהנדס תוכנה בוגר ממר"מ, חווה בעצמו את הקושי בגישה לידע קליני מאומת בבית החולים בו עבד. הפלטפורמה התחילה ככלי פנימי למחלקת נוירולוגיה, התרחבה לשאר המחלקות ולבסוף למוסדות נוספים בשווייץ. בשנת 2022 הצטרף למיזם צח קלו, גם הוא בוגר ממר"ם ואיש פיתוח מנוסה, ושניהם חברו לגליה רוזן-שוורץ, אשת פיתוח עסקי, ויחד ייסדו את C8 Health בארה"ב.

המוצר התמקד תחילה בתחום ההרדמה. כיום, יותר מ-100 בתי חולים משתמשים ב-C8. לחברה יש משרדי פיתוח בישראל ובאירופה וזרוע שיווקית ומכירתית בארה"ב.

לדברי רוזן-שוורץ, המשמשת היום כמנכ"לית החברה, "הסבב הזה יאפשר לנו לגייס עובדים כדי לעמוד בדרישות השוק".