זכוכית סדוקה: מאחורי הצניחה של 84% במניית גאוזי מההנפקה אשתקד

צרות בצרפת הפילו את מניית גאוזי , ההנפקה הישראלית המשמעותית היחידה בנאסד"ק אשתקד, לשפל של כל הזמנים. ביום שישי, מניית גאוזי צנחה ב-33.6% במחזור מסחר גבוה פי 10 מהממוצע, וננעלה במחיר של 2.67 דולר, שמשקף לחברה מתל אביב שווי שוק של 50 מיליון דולר.

● "מנהלים שמארגנים לעצמם עסקאות יגלו שבעלי מניות בצים לא יאפשרו זאת"

● מכשיר ההשקעה של המיליונרים מוצע עכשיו לכולם, אבל האם הוא מתאים לכם?

גאוזי, שהוקמה בשנת 2009 על-ידי המנכ"ל אייל פסו ומנהל הטכנולוגיה הראשי אדריאן לופר, פיתחה טכנולוגיה ייחודית שמאפשרת לשלוט במעבר אור דרך זכוכית ("זכוכית חכמה"), ובמקביל היא מפתחת גם מערכות עזר לנהגי רכב מסחרי. החברה הונפקה ב-2024 בנאסד"ק לפי שווי של 319 מיליון דולר. מחיר המניה בהנפקה היה 17 דולר, כלומר מאז המניה נחלשה בכ-84%.

החברה מעסיקה מעל 700 עובדים ב-4 אתרי ייצור - בישראל, גרמניה, צרפת וארה"ב. לפי נתוניה יש לה מעל 1,300 לקוחות, ושיתופי-פעולה עם חברות מוכרות כמו בואינג, מרצדס ופרארי.

לירידה האחרונה במניה קדם דיווח של גאוזי ל-SEC (רשות ני"ע של ארה"ב) ביום שישי, לפיו בית המשפט המסחרי בליון, צרפת, הורה על פתיחת הליכי חדלות פירעון במדינה בנוגע לשלוש חברות בנות של גאוזי. בעקבות זאת, גאוזי דחתה ברגע האחרון את פרסום הדוחות הכספיים שלה ממועדם ביום שישי.

"חולקת על ביהמ"ש"

החברה ציינה כי הדחייה לא קשורה לביצועיה ברבעון השלישי, וכי היא תעדכן בהקדם האפשרי את המועד החדש לפרסום הדוחות. עוד צוין בדיווח, כי כנהוג בהליך חדלות פירעון בצרפת, בית המשפט הורה על מינוי מנהלים ונציג לנושים, שיהיו אחראיים לייעץ לחברות בתהליך. גאוזי עצמה, לפי הדיווח, "חולקת בתוקף על החלטת בית המשפט הצרפתי ומתכננת שהחברות הבנות שלה יערערו על הקביעה בהקדם האפשרי, תוך שהיא משתפת פעולה עם המנהלים על מנת לפתור את הנושא במהירות.

"החברה והחברות הבנות ממשיכות לפעול כרגיל, כדי לענות על הביקוש הגדל של הלקוחות", מסרה החברה. להערכתה, יש לחברות הבנות, בתמיכת גאוזי, מספיק אמצעים לעמוד בחובות ככל שיגיעו לפירעון. החברה גם פועלת למנוע מצב של הפרת מסגרות החוב שלה בעקבות ההליך שנפתח.

בדוח המורחב של גאוזי לשנת 2024 היא ציינה שיש לה בסיס הכנסות מגוון, ובאותה שנה כ-25.6% מסך ההכנסות הגיעו מצרפת.

מנכ"ל גאוזי והמייסד המשותף של החברה, אייל פסו, מסר כי "במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות, גאוזי השקיעה מעל 50 מיליון דולר בעובדים, בנכסים ובתפעול בצרפת. אנו חולקים באופן מהותי על החלטת ביהמ"ש, שאינה מוצדקת לדעתנו, ומתכננים לערער בהקדם האפשרי. גאוזי החלה מיד לעבוד עם המנהלים שמונו על-ידי בית המשפט במטרה לפתור את הנושא, תוך הבטחת המשכיות עסקית עבור העובדים, הלקוחות וכל בעלי העניין הנוספים".

המפסידים הגדולים

המפסידים הגדולים מהנפילה במניית גאוזי הם המשקיעים הבולטים: חברת ההשקעות האמריקאית Infinity Holding Ventures עם החזקה של 14.9%, חברת Ibex Investment שירדה להחזקה של 11.1% לאחרונה, לאחר שהחזיקה ב-19.4% בתחילת השנה, וקרן ההשקעות מתל אביב Olive Tree עם 7%. המנכ"ל פסו מחזיק, נכון לדיווח האחרון, ב-4.6% ממניות החברה ששויין הנוכחי מגיע לכ-2.4 מיליון דולר בלבד, ושותפו להקמה לופר מחזיק בפחות מ-1% מהון המניות.

גאוזי הייתה החברה הבולטת שיצאה מישראל להנפקה בוול סטריט במהלך 2024, שהייתה אמנם שנה של התאוששות מסוימת בהנפקות ראשוניות בארה"ב, אך מספר ההנפקות בה היה נמוך מהממוצע ההיסטורי, ובנוסף הייתה גם שנה של מלחמה בישראל.

כאמור החברה דחתה בינתיים את פרסום דוחות הרבעון השלישי. במחצית הראשונה ההכנסות הסתכמו ב-42.4 מיליון דולר, ירידה של 13.7% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. במקביל, גאוזי צמצמה את ההפסד הנקי שלה ב-40.8% והוא הסתכם ב-21.5 מיליון דולר לפי כללי GAAP. רווח ה-EBITDA המתואם היה שלילי בגובה 14.1 מיליון דולר, לעומת סכום שלילי של 8.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה. לפי התחזית שנמסרה, החברה צופה הכנסות של 130-140 מיליון דולר השנה - צמיחה של 30%, ומצפה להציג EBITDA חיובי.