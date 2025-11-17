שנת 2025 ללא ספק בדרך להיות אחת השנים הכי טובות של חוסכי הגמל והפנסיה בישראל. אם יש מגמה אחת שבלטה מעל כולם, חודש אחרי חודש, היא חוזקתו של השוק הישראלי. כך, הגופים שידועים בהטייה המשמעותית שלהם להשקעות בארץ ולשווקים שאינם בארה"ב, הצליחו להתברג לראש טבלת התשואות, ואלו שידועים באהדתם לוול סטריט, הידרדרו לירכתי הטבלה.

כך, בשקלול עשרת החודשים הראשונים של השנה במסלולים הכלליים של קרנות ההשתלמות, חברות הביטוח כלל ומנורה מבטחים, זוכות למיקום מכובד בטבלה. בראש ובראשונה היו אלה כמובן פערי התשואה הנומנליים שהשפיעו על התמונה כשמדד הדגל המקומי ת"א 125 זינק ביותר מ־40% מתחילת השנה לעומת 14% "בלבד" במדד S&P 500. אבל מעבר לכך התחזקות השקל מול הדולר, "אכלה" את התשואות בכל השקעה דולרית.

כלל: "פתחנו פוזיציה על מניות שבבים באסיה"

מי שבלטו בנוכחותם בשוק המקומי, בלטו לטובה גם בטבלת התשואות. כלל תופסת את המקום הראשון מתחילת השנה במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות עם תשואה חזקה של 13.8%, כשזה החודש השני ברציפות שהיא ראשונה, ואחריה נמצאת מנורה מבטחים עם תשואה של 13.4%. בכך, עוקפות השתיים את בתי ההשקעות אנליסט ומור שירדו למקומות השלישי והרביעי מתחילת השנה, כאשר בחודשים האחרונים הן משתרכות מאחור בתשואות החודשיות.

"ביחס למתחרים, יש לנו חשיפה יחסית גבוהה למניות בישראל, אך אחרי הביצועים החזקים מאוד של השוק המקומי גם לקחנו רווחים", אומר ניר עובדיה סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף השקעות עמיתים בחברת הביטוח כלל. ובכל זאת, הוא מדגיש: "עדיין לא הורדנו רגל מהגז בהקשר של ישראל ביכולת להשיג תשואה עודפת בסביבה הנוכחית. אנחנו בחשיפה של 60%־40% במניות לטובת חו"ל. מה שהביא לנו את התשואות הגבוהות באוקטובר היה הטייה למניות השבבים, ואפילו פוזיציה מסוימת, לא מאוד גבוהה, למניות שבבים באסיה, עם דגש על קוריאה, טיוואן וגם יפן. לא מעט מניות בתחום השבבים עלו 30% בחודש אוקטובר".

עם זאת, המגמה אינה חד משמעית שכן חברות הביטוח מגדל והראל נמצאות מתחת לממוצע התשואות מתחילת השנה. את תחתית הטבלה תופסים בתי ההשקעות מוטי חו"ל - אלטשולר שחם וילין לפידות שהניבו לחוסכים תשואות של 12.2% ו־11.9% בהתאמה. בממוצע, מתחילת השנה הניבו קרנות ההשתלמות הכלליות לחוסכים תשואה של 12.7%.

ובאשר לחודש אוקטובר עצמו, גם כאן נכונה לחוסכים הפתעה, שכן חברת הביטוח הראל, כבשה בחודש האחרון את הצמרת, עם תשואה של 1.6%, ולצידה אינפיניטי הקטנה עם תשואה של 1.7%. הגופים החלשים היו כאמור מור, אנליסט ואלטשולר שחם עם תשואה של 1.1%־1.2%. התשואה הממוצעת בחודש אוקטובר עמדה על 1.4%.

אמיר איל, יו''ר ואסטרטג השקעות ראשי של קבוצת אינפיניטי מציין שמה שעבד לו באוקטובר היה גם כן "ההטייה לישראל כמו מניות הפיננסים והביטוח, למרות שאמרו שהן כבר יקרות. וגם העובדה שלא נצמדו למדדים בחו"ל. גם התחזקות שער החליפין (השקל מול הדולר, נ"א) סייעה לנו".

כשמסתכלים על המסלולים המנייתיים, מור עדיין מצליחה לשמור על המקום הראשון מתחילת השנה עם תשואה של 22.6%, אך מגמת החולשה ניכרת, וגם כאן כלל ומנורה מבטחים מצליחות להיצמד אליה, שתיהן עם תשואה של 22.5%.

באשר לחודש אוקטובר במסלול המנייתי, כלל ביטוח ראשונה עם 2.7%, אחריה נמצאת הראל עם תשואה של 2.6% ואת המקום השלישי חולקות ילין לפידות, אינפיניטי ומיטב עם תשואה של כ־2.5% כל אחת.

מי שהתאכזבו כנראה יותר מכולם הם חוסכי S&P 500 - המסלול היחיד שהציג תשואה חד ספרתית נמוכה מתחילת השנה, למרות עלייה נאה של 14% מתחילת השנה במדד האמריקאי. גם הפעם הסיבה היא התחזקות השקל מול הדולר, שאכלה את רוב התשואה במסלולים הללו בקרנות ההשתלמות, והשאירה את החוסכים עם 1% תשואה באוקטובר ו־4.3% מתחילת השנה.

בקרנות הפנסיה לבני 50 ומטה, התמונה דומה. מתחילת השנה מובילה את הטבלה מנורה מבטחים עם תשואה של 15.3%, אחריה מור עם 15% וצמודה אליה כלל עם 14.9%. בחודש אוקטובר אינפיניטי מובילה את הטבלה בפנסיה עם תשואה של 1.6%. מבין הגדולות הראל מובילה עם 1.46% ומיד אחריה הפניקס עם 1.43%.

איך ייראה נובמבר? מימוש בריא או ראלי

עשרת החודשים הראשונים של השנה הם בינתיים הטובים ביותר לחוסכים הישראלים מאז שנת 2009, שנת היציאה מהמשבר הפיננסי הגדול (הסאב-פריים) של שנת 2008. נכון לעכשיו חודש נובמבר, מתחלק בין המשך עליות בשוק בת"א לבין מימושים מעבר לים. כך, מדד ת"א 125 מזנק ב־4.7%, מדד הבנקים קופץ ב־5.6% ומדד הביטוח כבר משלים קפיצה של 14.3%. אך בוול סטריט התשואה פחות ורודה בינתיים בנובמבר כאשר מדד ה־S&P 500 יורד ב־1.5%, מדד הנאסד"ק משלים ירידה של 3.3% ובאירופה נרשמות ירידות קלות.

איל מאינפיניטי מעריך ש"הדוחות של החברות בארץ מתחילים להתפרסם והם צפויים להיות טובים, במקביל לצמיחה בישראל של האוכלוסיה". הוא מעריך ש"הורדות הריבית הצפויות כבר מגולמות בשוק האג"ח. כעת אנחנו חושבים שצריך להיות פחות חשופים למוליכים למחצה (מניות שבבים, נ"א) ומעדיפים חשיפה למניות הפיננסים, קמעונאות, וכל מה שקשור בחזרה של תיירים לישראל. גם חברות ה־IT כדאיות שכן כל המודל העסקי שלהן משתבח בזכות ה־AI".

מנגד, עובדיה מכלל אומר כי "אנחנו לא הולכים נגד המומנטום החזק במניות השבבים, בטכנולוגיה וב־AI, אבל אנחנו עושים את זה כעת עם הגנות ועם זהירות. יש הרבה רעשים כעת וחששות מהתפוצצות בועת ה־AI, בוודאי אחרי עליות כה חזקות, אפשר להבין את זה והזהירות מתבקשת. אנחנו קונים 'ביטוח' באמצעות אופציות פוט למקרה של ירידות, אבל נשארים עם חשיפה בשביל העליות.

"הירידות במניות השבבים והטכנולוגיה כעת זה מימוש בריא ולמרות שהירידות בשבועיים האחרונים היו קצת מפחידות, הן ממש לא דרמה. אני מעריך שלקראת סוף השנה המניות הללו יחזרו לביצועים חיוביים. אנחנו חיוביים לקראת סוף השנה".

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, טוען כי "בשבוע הקרוב, תשומת הלב של המשקיעים תופנה בעיקר לדוחות אנבידיה,. דוח חזק עשוי לשמש כטריגר ל'ריצה נוספת' של השוק עד סוף השנה. דוח מאכזב עלול להפוך את הרוטציה הזמנית למגמה ברורה יותר… לאחר ראלי של כמעט 55% בנאסד"ק מאז השפל של 8 באפריל, ייתכן שמניות הטכנולוגיה נכנסו לשלב של מימוש רווחים, במיוחד לקראת סוף השנה, כשהמשקיעים מאזנים מחדש את התיקים לשנת 2026".