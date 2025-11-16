החוסכים בקרנות הפנסיה וההשתלמות ממשיכים בינתיים לנשום לרווחה, למרות שכולם מדברים על כך שהשווקים כבר גבוהים מדי, וחוששים שהירידות מתקרבות. התשואות של אוקטובר 2025 היו חזקות גם הן, למרות שחודש זה נפתח דווקא בצורה חלשה. נזכיר כי בתחילת החודש נרשם אחד הימים הגרועים ביותר בוול סטריט מאז חודש אפריל, בעקבות חזרת המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על סין. אך השווקים שינו כיוון במהירות, והחודש כולו הסתיים בצורה חזקה.

● "מנהלים שמארגנים לעצמם עסקאות יגלו שבעלי מניות בצים לא יאפשרו זאת"

● מכשיר ההשקעה של המיליונרים מוצע עכשיו לכולם, אבל האם הוא מתאים לכם?

כך, נתוני התשואות של קרנות ההשתלמות והפנסיה מראים כי גם חודש אוקטובר היה חיובי במיוחד עם עליות של 1.4% בממוצע ו-12.7% מתחילת השנה, וזו מסתמנת עד כה בתור אחת השנים החזקות ביותר לחוסכים מאז שנת 2009. בסיכום שלוש השנים האחרונות הניבו המסלולים הכלליים תשואה של יותר מ-38%.

כשמסתכלים על המסלולים המנייתיים, התשואה מרשימה עוד יותר. בחודש אוקטובר עלו המסלולים הללו ב-2.3% בממוצע ורשמו תשואה של יותר מ-21% מתחילת השנה. בשלוש השנים האחרונות הם משלימים זינוק של 67%.

מנגד, המסלול שממשיך לאכזב הוא זה שמחקה את מדד ה-S&P 500. שם, בעקבות המשך התחזקות השקל מול הדולר, החוסכים נהנו מעלייה של 1% בלבד באוקטובר ושל 4.3% בלבד מתחילת השנה. בשלוש השנים האחרונות החוסכים במסלול זה נהנו מעלייה חזקה של 67.9%, אך גם זו כבר קרובה למדי לתשואה של המסלול המנייתי.

כלל ראשונה מתחילת השנה, מור ואנליסט נחלשות

מי שהובילו את התשואות בחודש אוקטובר במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות הן הקרן של אינפיניטי הקטנה יחסית, עם תשואה של 1.7%, ומיד אחריה הראל, הפניקס, כלל וילין לפידות עם יותר מ-1.5% כל אחת.

בתחתית הטבלה נמצאות מור עם 1.1% ואנליסט עם 1.2%, ואלטשולר שחם מעט מעליהן עם מספר דומה (1.22%). לגבי מור זהו החודש השלישי ברציפות שהמובילה של המחצית הראשונה של השנה נמצאת בחלק הנמוך של טבלת התשואות, ואצל אנליסט זה החודש השני.

מתחילת השנה, כלל ממשיכה לשמור על המקום הראשון, וזאת לאחר שתפסה אותו בחודש שעבר. כלל הניבה מתחילת השנה תשואה של 13.8%, אחריה נמצאת מנורה מבטחים עם 13.4%, ובמקום השלישי אנליסט עם 13.2%. מור רק רביעית עם 12.9%.

בצד השני של הטבלה נמצאות הראל ואלטשולר שחם עם תשואה של 12.1%-12.2%, ובמקום האחרון מתחילת השנה ילין לפידות עם תשואה של 11.9%. עם זאת, בתקופה של שלוש השנים האחרונות המובילות הן אנליסט עם 43.4%, אחריה אינפיניטי עם 42.7% ולאחר מכן ילין לפידות עם תשואה של 41.1%.

את תחתית הטבלה לשלוש השנים האחרונות תופסות כלל (36.5%), מגדל (36.3%) והראל עם תשואה של 34% בלבד.

במסלולי המניות: כלל והראל בראש

את המקום הראשון בתשואה בחודש אוקטובר תפסה כלל ביטוח עם 2.7%, אחריה נמצאת הראל עם תשואה של 2.6%, ואת המקום השלישי חולקות ילין לפידות, אינפיניטי ומיטב עם תשואה של כ-2.5% כל אחת. בתחתית בחודש האחרון נמצאות מור עם תשואה של 2.2%, אנליסט עם 2.1% והרחק מאחור אלטשולר שחם עם 1.6% בלבד.

מתחילת השנה מור עדיין שומרת על ההובלה בשיניים עם תשואה של 22.6%, ואחריה כלל ומנורה מבטחים עם 22.5% כל אחת ואז מיטב עם 22.1%. בתחתית נמצאות אנליסט וילין לפידות עם תשואה של 18.5% ו-18.8% בהתאמה, ומעליהן אלטשולר שחם עם 19.6%.

בשלוש השנים האחרונות המובילה מבין הגדולות היא אנליסט עם תשואה של 75.2%, אחריה ילין לפידות עם תשואה של 73.9%, ובמקום השלישי מיטב עם 69%. בתחתית הטבלה נמצאות הראל והפניקס עם 63.7% ו-63.3% בהתאמה, והאחרונה היא כלל עם תשואה של 59.5%.

בקרנות הפנסיה: מנורה מבטחים מובילה מתחילת השנה, אלטשולר חוזרת לצמרת בשלוש שנים האחרונות

בקרנות הפנסיה לבני 50 ומטה, אינפיניטי מובילה את הטבלה בחודש אוקטובר עם תשואה של 1.6%. מבין הגדולות הראל מובילה עם 1.46%, ומיד אחריה הפניקס עם 1.43%. בתחתית נמצאת מנורה מבטחים עם תשואה של 1.23% , ואז מור עם 1.15% ואלטשולר שחם עם 1%.

מתחילת השנה מובילה את הטבלה מנורה מבטחים עם תשואה של 15.3%, אחריה מור עם 15%, וצמודה אליה כלל עם 14.9%. מנגד, הראל נועלת את הטבלה עם 13.9%, ומעליה מיטב ומגדל עם 14.3% ו-14.4% בהתאמה.

התוצאה המפתיעה בהקשר של שלוש השנים האחרונות הוא שקרן הפנסיה של אלטשולר שחם חוזרת לצמרת הטבלה מבין הקופות הגדולות עם תשואה של 49.9%, אחריה מיטב עם 48.1%, ואז הפניקס עם 47.4%. מור הייתה קטנה באותו הזמן ולכן לא נספרה בבדיקה, וכך גם אינפיניטי.

מנגד, האחרונות בטבלה הן מגדל עם 44.5%, כלל עם 43.7%, ונועלת את הטבלה הראל עם תשואה של 40.1%.

כשמסתכלים על חודש נובמבר, נכון לעכשיו השוק המקומי ממשיך להפגין עוצמה, כאשר מדד ת"א 35 משלים זינוק של 5%, מדד ת"א 125 מזנק ב-4.7%, ומדד ת"א 90 משלים עליה של 4%. מדד הבנקים קופץ ב-5.6%, ומדד הביטוח כבר משלים קפיצה של 14.3%.

מעבר לים התשואה פחות ורודה בינתיים בנובמבר, כאשר מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.5%, מדד הנאסד"ק משלים ירידה של 3.3%, ובאירופה נרשמות ירידות קלות.