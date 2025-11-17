הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי נשחק במעל 6% - זו הסיבה

הבנק הבינלאומי רשם שחיקה של 6.2% ברווח הנקי שלו ברבעון השלישי שהסתכם ב-581 מיליון שקל. הירידה ברווחיות נבעה מהפסד חד פעמי שהציגה חברת כאל. חלקו של הבנק הבינלאומי ברווח של כאל לפני השפעות מסים נפל ב-71% ל-20 מיליון שקל ברבעון השלישי. הבנק מחזיק בכאל בכ-28% מהונה. כאל רשמה הפסד בגין הפרשה לפסק דין בעניין חברות כרטיסי האשראי וכן בגין הוצאות שיערוך של אופציית "פאנטום" שניתנה לאל על על מכירתה של כאל.

עם זאת, למרות המקרה של כאל ברבעון, הבנק הבינלאומי בניהולו של אלי כהן הוא אחד השחקנים הגדולים בשוק ההון הישראלי, והגאות בבורסה הזניקה את היקף העמלות שנבעו בין היתר מפעילות זו ל-461 מיליון שקל, עליה של 16% ברבעון שחלף ביחס למקבילו. מתחילת השנה גבה הבנק הבינלאומי בתוך תשעה חודשים עמלות של 760 מיליון שקל רק בגין הפעילות בשוק ההון, עליה 27% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עדות לגאות הגדולה בבורסה בתל אביב.

הבנק הבינלאומי עדיין מציג תשואה מרשימה על ההון העצמי שלו - 16.2%. בנטרול ההפסדים החד פעמיים בגין כאלה היתה עומדת ברבעון השלישי על 17.4%, והרווח הנקי היה עומד על 624 מיליון שקל (עליה קלה ביחס לרבעון המקביל אשתקד). הבנק מדווח על צמיחה ניכרת בגידול של 5.8% בהיקף נכסי הלקוחות ברבעון שחלף, וכן עליה של 3.5% ו-3.4% בפקדונות ובאשראי (בהתאמה).

הבנק מחלק דיבידנד נדיב במיוחד

דירקטוריון הבנק הורה על חלוקת דיבידנד חריג, שכן הוא מורכב מ-50% מהרווח הנקי (290 מיליון שקל) ונוסף לו עוד סכום משמעותי, כך שהוא מסתכם בחלוקה של 436 מיליון שקל. בבנק ציינו כי הוחלט על חלוקת סכום נוסף מתוך יתרת הרווחים הראויים לחלוקה.

סך ההכנסות של הבנק גדל ב-6% בתשעת חודשים הראשונים של השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-5.4 מיליארד שקל כמו כן, ההכנסות מעמלות גדלו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-17.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב1.3 מיליארד שקל.

פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-233 מיליארד שקל, מדובר בגידול של 9.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ושל 3.5% ביחס לרבעון השני של השנה. כמו כן, סך תיק נכסי הלקוחות גדל בכ-34.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וב-5.8% ברבעון השלישי של השנה והסתכם בכ-1.1 טריליון שקל.

מבחינת ביצועי תיק ההלוואות של הבנק הוא מציג שיפור מעודד, שמעיד על חוסנו של המשק. ברבעון השלישי ההוצאה בגין הפסדי אשראי עמדה על 0.05% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור. זו ירידה למול 0.07% ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים נרשמה הכנסה קטנה בסעיף זה 0.01% למול הכנסה של 0.06% בתשעת החודשים המקבילים אשתקד.

בהקשר של מכירת חלקו של הבינלאומי בכאל (28%) הבנק מציין כי ככל שיחליט להצטרף לדיסקונט (יש לו זכות בת 60 יום מאז חתם דיסקונט על העסקה, שצפויה לפוג השבוע). הוא ירשום רווח לאחר מס של 143 מיליון שקל בגין המכירה, ועוד רווח של 52 מיליון שקל לאחר מס כתלות בביצועי כאל, ובסה"כ כ-200 מיליון שקל.