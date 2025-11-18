בעקבות הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט, אנליסטים מעריכים כי ייתכן שהסנטימנט השלילי בשוק המניות האמריקאי יתפתח לתיקון של לפחות 10% - ויש כאלה שמאמינים שהתיקון למעשה כבר החל.

הירידה של מדד ה-S&P 500 אתמול העמיקה את הנסיגה שלו מהשיא האחרון שלו שנרשם ב-28 באוקטובר ל-3.2% - הנפילה החדה ביותר משיא כל הזמנים מאז הטלטלה שנרשמה בשווקים באפריל, בעקבות תוכנית המכסים האגרסיבית של הנשיא טראמפ. בפעם הראשונה מזה 139 ימי מסחר רצופים, המדד ננעל מעל לממוצע הנע של 50 יום שלו - וכך שבר את הרצף השני הארוך ביותר במאה הנוכחית.

ממוצע נע הוא אינדיקטור טכני אשר מצביע על הכיוון הכללי אליו הולך השוק, ומבוצע על־ידי לקיחת הממוצעים של מחירי הנעילה של מדד על פני פרק זמן מוגדר. כך, האינדיקטור משקף את המגמה הכללית של שוקי המניות, תוך ניקוי תנודות חריגות המתרחשות מעת לעת. כאמור, ירידה מתחת לממוצע הנע של 50 יום (כלומר, 50 יום אחורה) עלולה לסמן שהמדדים בדרך לתנועה משמעותית כלפי מטה. לצורך ההמחשה, באילוסטרציה המצורפת מטה, הקו הצהוב מייצג את הממוצע הנע בגרף.

ממוצע נע / אילוסטרציה: Shutterstock

"יש הרבה נזקים שמתרחשים מתחת לפני השטח בשוק", אמר לבלומברג דן רוסו, מנהל השקעות בחברת Potomac Fund Management. "שבירה מתחת לממוצע הנע של 50 יום יהיה אפילו יותר מדאיג, אם הוא יתרחש במקביל לירידה מתמשכת ברוחב השוק, עם יותר מניות שמגיעות לשפלים חדשים של כל הזמנים. זה יהיה סימן לכך שירידות נוספות בדרך".

במקביל למהלך שעשה ה-S&P 500, גם מדד הנאסד"ק ירד מתחת לממוצע הנע של 50 יום שלו. ג'ון רוק, ראש הניתוח הטכני בחברת המחקר 22V, אמר לבלומברג כי מבין 3,300 מניות הנסחרות בנאסד"ק, יותר מהן נסחרות בשפלים של 52 שבועות מאשר אלו הנסחרות בשיאים - סימן המעיד לדבריו על חולשה פנימית בשוק המניות, שהופכת ראלי של סוף־שנה לפחות סביר. רוק הוסיף כי אם זה לא היה ברור בשבוע הראשון של נובמבר, "צריך להיות ברור כעת: תיקון מתרחש בשווקים". רוק צופה כי הנאסד"ק, שירד בכ-5% משיאו האחרון, יעמיק את הירידה לכ-8%, וממליץ למשקיעים לעבור לפוזיציה דפנסיבית.

"עדיף תיקון קל עכשיו, מאשר תיקון חמור אחר כך"

דן וונטרובסקי, אסטרטג טכני ומנהל שותף של המחקר בחברת Janney Montgomery Scott, אמר לבלומברג כי העובדה שה-S&P 500 שבר את הרצף ההיסטורי שלו מעל הממוצע הנע של 50 יום, מסמנת כי טלטלות נוספות צפויות בקרוב. "תיקון קורה כבר עכשיו בשוק המניות ואני חושב שה-S&P 500 ייפול אפילו יותר עמוק מכאן", אמר וונטרובסקי, שהעריך שהירידה במדד עשויה להגיע לשיעור של בין 5% ל-10% עד סוף דצמבר. "רוחב השוק הוא נוראי. שוק המניות הוא בעמדה פגיעה. עדיף שה-S&P 500 יספוג תיקון קל עכשיו, אחרת יהיה תיקון יותר חמור בתחילת השנה הבאה".

לצד זאת, ה-S&P 500 עדיין עלה במעל 13% מאז תחילת השנה והנאסד"ק עלה בקרוב ל-18%, כך ששנת 2025 עדיין עשויה להיות שנה טובה לשוק המניות, גם אם הירידות יחמירו מעט. סם סטובל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA, אמר לבלומברג כי הרוטציה של מניות הטכנולוגיה עם מניות ביטוח הבריאות והתשתיות, שמציגות בימים האחרונים ביצועי־יתר "אמורה לשחרר את חלק מהקצף [העודף] שנבנה בסקטורי הצמיחה". סטובל הוסיף כי בעוד שהשבועיים האחרונים היו מטלטלים, נכון לעכשיו הירידות "בקושי מספיקות בשביל להיות מתויגות כנסיגה".

בהזדמנות זו, נזכיר כי בתחילת החודש, מנכ"לי בנקי ההשקעות גולדמן סאקס ומורגן סטנלי הזהירו מפני תיקון של 10% לפחות בשנה־שנתיים הקרובות, אם כי הם ציינו שזו תהיה התפתחות בריאה בעבור שוק המניות. גם מנכ"ל ג'יי. פי. מורגן, ג'יימי דיימון, הזהיר לאחרונה שהרבה נכסים "נראים כאילו הם נכנסים לטריטוריה של בועה".

השיח סביב הערכות השווי הקיצוניות בוול סטריט והתפתחות של בועה פוטנציאלית בתחום ה-AI מתנהל כבר זמן מה, אך הדבר שהכניס אותו למרכז תשומת הלב הוא ללא ספק הדוחות שפרסמה בתחילת החודש חברת התוכנה פלנטיר . החברה, שנסחרת במכפילי רווח תלת־ספרתיים - כמעט פי 10 מהממוצע במדד ה-S&P 500 - הציגה תוצאות חזקות מן הצפוי, אך מנייתה בכל זאת צנחה בוול סטריט, בשל חששות ששווייה מנופח יתר על המידה. הדבר העיב על הסנטימנט בשווקים גם באשר ליתר החברות בתחום ה-AI, כאשר ההתלהבות הפכה בהדרגה לסקפטיות באשר ליכולת של הוצאות ההון העצומות להיתרגם לרווחים מספקים.

ביום רביעי הקרוב, תפרסם ענקית השבבים אנבידיה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2025 - כאשר תוצאותיה צפויות להיות בעלות השפעה מכרעת על כיוון אליו ילכו השווקים בתקופה הקרובה. רוס מייפילד, אסטרטג השקעות ראשי ב-Baird, אמר אתמול ל-CNBC כי "מצד אחד, יהיה חשוב לאנבידיה לאשר שהביקושים עדיין שם, שהם לא רואים האטה. אבל אלא אם הם ייקחו את זה צעד אחד רחוק יותר, אני חושב שזה רק ישאיר את השאלה השנייה יותר פתוחה, שהיא: 'אנחנו יודעים שיש ביקוש לכוח מחשוב, אז מה ההחזר על ההשקעה בעבור החברות שרוכשות את כל השבבים הללו?'". מייפילד הוסיף כי "אם הם יציגו תחזית אפילו מעט מרוככת באשר לביקוש לשבבים שלהם, השוק יגיב לכך בצורה רעה".

נוסף לחששות מפני תמחור־יתר בשווקים, בוול סטריט מודאגים גם מהחולשה המסתמנת בשוק העבודה - שהייתה הקטליזטור המרכזי לשתי הורדות הריבית האחרונות שביצע הפדרל ריזרב בארה"ב. בהתאם לכך, דוח התעסוקה לחודש ספטמבר, שישוחרר ביום חמישי הקרוב באיחור - לאחר שפרסומו נמנע בשל ההשבתה בארה"ב - צפוי להכתיב גם הוא את הכיוון אליו ילכו השווקים.