המשקיעים התאכזבו: למה מניית נייס צונחת בכ-15% בת"א?

המשקיעים התאכזבו מכנס המשקיעים שערכה חברת הטכנולוגיה נייס , והמניה צנחה אתמול ב-9.4% בנאסד"ק במחזור מסחר גדול. היום, המניה המשיכה בירידה בשיעור דו־ספרתי במסחר בת"א והיא הכבידה על המדדים המובילים.

מניית נייס נסחרת כעת בשפל של יותר מ-5.5 שנים - בפעם האחרונה שנסחרה במחיר דומה, זה היה בתחילת משבר הקורונה במרץ 2020. נייס נסחרת כיום בשווי של כ-7.5 מיליארד דולר, לעומת שיא של כ-20 מיליארד דולר בסוף 2021. אם ב-2022 היא הייתה החברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר בין אלו שנסחרות בוול סטריט, היום היא כבר לא בעשירייה הראשונה.

נייס, בניהולו של סקוט ראסל, מספקת פתרונות טכנולוגיים לניהול קשרי לקוחות, וכן לניהול סיכונים במגזר הפיננסי. לאחרונה, היא השלימה את הרכישה הגדולה ביותר בתולדותיה כשרכשה את Cognigy הגרמנית, העוסקת בבינה מלאכותית בתחום ניהול חווית הלקוח (CX AI), תמורת 955 מיליון דולר. בעקבות הרכישה, נייס הורידה מעט את תחזית הרווח השנתית והעלתה מעט את תחזית ההכנסות, בדוחות שפורסמו בשבוע שעבר.

ביום המשקיעים שנערך אתמול (ב'), נייס הציגה את החזון וההזדמנויות שהיא מזהה. המנכ"ל ראסל דיבר על הזדמנות שוק גדולה ב-CX AI. במצגת החברה נכתב שמותגים שמשקיעים בחוויית הלקוח מציגים ביצועים טובים יותר מהמתחרים שלהם, כולל בשימור הלקוחות ובהפחתת עלויות. בנייס מוסיפים שיש עדיין צורך בנציגים אנושיים לשירות לקוחות, אך הם נעזרים בסוכני AI שמבצעים את האינטראקציות הפחות מורכבות. ראסל ציין שנייס נמצאת בעמדה מובילה בשוק עם הכנסות של כ-3 מיליארד דולר השנה ותזרים חופשי של 692 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, והיא פונה לשוק שצומח ומתרחב בעזרת AI - משוק של 31 מיליארד דולר השנה ל-72 מיליארד דולר ב-2028.

נייס מציבה לעצמה יעד להכנסות של 3.5 מיליארד דולר מתחום הענן בשנת 2028, לעומת צפי של 2.2 מיליארד דולר השנה. במצגת שהוצגה בכנס המשקיעים הציגה החברה גם את ההשקעות הצפויות בשנים הקרובות לצורך האצת הצמיחה בהכנסות. תוספת ההוצאות ב-2026 תהיה 95 מיליון דולר לתחום הענן וה-AI והאצת מו"פ, ועוד 65 מיליון דולר על go to market (מכירות ושיווק). הדבר יפגע ב-2026 ב-200 נ"ב ברווחיות הגולמית, אך אמור לתמוך בשיפור בהמשך. כך, למשל, אם השנה הצפי בנייס הוא לצמיחה של 7%-8% בהכנסות, ב-2028 הצמיחה אמורה להגיע ל-12%-13%, כשהצמיחה בענן תגדל מ-12%-13% ל-17%-19%. שיעור הרווחיות התפעולית ירד מ-31% ל-26%-28%.

מה האנליסטים חושבים על נייס

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, אומר שהנהלת נייס מזהה חמישה מנועי צמיחה: AI שיצמח להכנסות של מיליארד דולר עד 2028; המשך מעבר מוקדי שירות לענן; התרחבות גלובלית; שיתופי פעולה והתרחבות מעבר לשוק מוקדי השירות. "למרות האופטימיות, המשקיעים לקחו קשה את התחזית", אומר וסצ'ונוק. "המשקיעים, כידוע, לא אוהבים ירידה בשיעורי רווחיות והיעדר מנוף תפעולי, המעלים חשש מתחרות".

שני אנליסטים שמסקרים את נייס בהמלצות נייטרליות הורידו את מחירי היעד למניה. בג'פריס, ההמלצה היא "החזק", והאנליסט סמאד סמאנה הוריד את מחיר היעד מ-152 ל-136 דולר, פרמיה של 13%. לדבריו, הגעה להכנסות ענן של 3.5 מיליארד דולר ב-2028 תצדיק את ההשקעות, אך ההאצה בהכנסות לא תהיה קלה. "עד שנייס תראה התקדמות משמעותית, סביר שהמניה תהיה תקועה בשטח ההפקר בין צמיחה לערך", הוא אומר.

בקנטור, ההמלצה היא "נייטרלי" והאנליסט תומאס בלייקי מוריד את מחיר היעד מ-154 ל-133 דולר, פרמיה של 10%. להערכתו מדובר בצעד אגרסיבי יחסית וחיובי לטווח הארוך, אך מוסיף שהוא מודע לעלייה בסיכון הביצועי ולסיכוי שחלק מהמשקיעים יבחרו להמתין לפני שישקיעו במניה.

עוזי לוי, אחראי מחקר שוקי מניות חו"ל, בנק מזרחי טפחות, סבור שהבסיס העסקי של נייס נותר חזק ויציב. לדבריו, בחירת נייס להשקיע ב-AI מעבירה לשוק מסר ברור: החברה מעדיפה לבנות מנועי צמיחה לעשור הקרוב גם במחיר של ירידה זמנית בשולי הרווח. "מהלך כזה נתפס לפעמים כשלילי בטווח הקצר, אך מבחינת המשקיעים שמסתכלים על אופק רחב - זהו דווקא סימן לחוסן ולביטחון אסטרטגי. החברה פועלת בשווקים שמתפתחים במהירות, ובראשם פתרונות ענן ואוטומציה חכמה, ולכן היכולת להקדים את העקומה באמצעות השקעה אגרסיבית מהווה יתרון תחרותי משמעותי", מסכם לוי.