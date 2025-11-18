אלביט מסכמת רבעון חזק עם צבר שיא של 25.2 מיליארד דולר

צבר ההזמנות של אלביט מערכות עלה ב-1.4 מיליארד דולר במהלך הרבעון השלישי ובסיומו הוא מגיע לשיא של 25.2 מיליארד דולר. הצבר עדיין לא כולל את החוזה הגדול עליו אלביט הודיעה אתמול, בגובה 2.3 מיליארד דולר.

החברה הביטחונית הציגה דוחות חזקים ברבעון, עם צמיחה של 11.9% ביחס לרבעון המקביל להכנסות של מעל 1.9 מיליארד דולר - מעט נמוך מתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפי כללי החשבונאות המקובלים גדל ב-68.6% ל-133 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP הוא מתקרב ל-160 מיליון דולר. הרווח הנקי למניה הגיע ברבעון ל-3.35 דולר, גבוה משמעותית מתחזיות האנליסטים. הרווח התפעולי Non-GAAP הגיע ברבעון לכ-187 מיליון דולר - שיעור רווחיות של 9.7%, קרוב ליעד של 10% שאלביט הציבה לעצמה לשנים הבאות.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, אלביט צמחה ב-18.2% להכנסות של 5.79 מיליארד דולר ורשמה רווח נקי Non-GAAP של 428 מיליון דולר. בתקופה זו, אלביט ייצרה תזרים של 461 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

חלוקת ההכנסות ברבעון הייתה כזו שההכנסות מישראל היוו כשליש, כ-642 מיליון דולר, ובצפון אמריקה ההכנסות היו 407 מיליון דולר. הצמיחה בישראל הייתה של 28.6% מהרבעון המקביל ובאמריקה של 5.1%. באירופה, ההכנסות צמחו ב-24.7% ל-536 מיליון דולר. מתחילת השנה, המכירות בישראל היו מעל 1.9 מיליארד דולר, בצפון אמריקה מעל 1.2 מיליארד דולר ובאירופה מעל 1.5 מיליארד דולר - צמיחה של 37.7% בישראל, 11.3% באמריקה ו-20.9% באירופה.

המניה עלתה בקרוב ל-100% מתחילת השנה

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, מסר: "אלביט מערכות מדווחת היום תוצאות חזקות ברבעון, עם צמיחה דו־ספרתית במכירות וברווחים, במקביל להמשך גידול עקבי בצבר ההזמנות, שהגיע לרמת שיא של למעלה מ-25 מיליארד דולר, המספקת חוסן לשנים הקרובות. תוצאות אלו משקפות את החוזים המשמעותיים שהבטיחה החברה ברחבי אירופה בפרט ומלקוחותיה ברחבי העולם בכלל, אשר ממשיכים לבחור במערכות המתקדמות של אלביט מערכות, על רקע הקונפליקטים הגלובליים המתמשכים והגידול בתקציבי הביטחון. המערכות שלנו, שנבדקו והוכחו, תורמות להצלחות מבצעיות משמעותיות ולהישגים רבים, ומחזקות את הביטחון הלאומי של מדינות רבות, כולל אלו שבאירופה, שהפכה לשוק גדול עבור החברה".

מכליס הודה לעובדי החברה, ללקוחות ולשותפים העסקיים שלה ברחבי העולם, "על מסירות ומחויבות בלתי־‏מתפשרת בתקופות מאתגרות וקשות", והוסיף כי החברה ממשיכה להשקיע במו"פ כדי לייצר ערך מוסף.

אלביט נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 23.3 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 95.8% במחיר המניה מתחילת השנה.