2.3 מיליארד דולר: אלביט הודיעה על עסקת ענק עם לקוח בינלאומי

אלביט מערכות הודיעה הבוקר (ב') על עסקת ענק אסטרטגית עם לקוח בינלאומי בסך 2.3 מיליארד דולר. בדומה לעסקה באוגוסט עם סרביה בסך 1.63 מיליארד דולר, החברה הישראלית הגדולה לא חשפה את זהותו של הלקוח, והפעם אף לא ציינה בהודעה המקורית מאיזו יבשת היא. באלביט ציינו כי העסקה תתפרס על פני שמונה שנים, אבל לא ציינו באילו מערכות מדובר.

אותו הסכם עם סרביה, שיימשך על פני חמש שנים, כולל מערכות של רקטות ארטילריות מדויקות לטווח הארוך ומגוון רחב של מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות למודיעין ולתקיפה, בטווחים מבצעיים וטקטיים, כולל רחפנים אישיים. לצד זאת, תספק אלביט גם יכולות מודיעין (ISTAR) מתקדמות, לרבות מערכות COMINT, SIGINT ולוחמה אלקטרונית. בנוסף, יסופקו מערכות לאיסוף ועיבוד מודיעין, מערכות אלקטרו-אופטיות (E/O) מתקדמות, מערכות ראיית לילה, שדרוגים לרכבי קרב ומערכות הגנה. כמו כן, אלביט תספק פתרון כולל לדיגיטיזציה צבאית ותקשורת לשדה הקרב, המבוסס על הדור האחרון של תוכנה וציוד תקשורת מתקדם.

העסקה החדשה גבוהה בקנה-מידה היסטורי, ומצטרפת לשורת עסקאות עתק של חברות ישראליות ביטחוניות. בראש ובראשונה עומדת מכירת חץ 3 של התעשייה האווירית לגרמניה ב-2023 תמורת כ-3.5 מיליארד דולר. בנוסף, בסוף יוני זכתה רפאל במכרז של משרד ההגנה הרומני לרכישת מערכת הגנה אווירית לטווחים קצרים וקצרים במיוחד (V/SHORAD), המוערך בסכום גדול במיוחד של כ-1.9 מיליארד אירו (כ-2.2 מיליארד דולר). בטרם מכירת חץ 3, מכירת השיא הייתה של מערכות ברק 8 (MRSAM) מתוצרת התעשייה האווירית להודו באפריל 2017, תמורת כ-1.6 מיליארד דולר. כחודש לאחר מכן, נמכרו טילי ברק 8 בווריאנט הימי תמורת כ-630 מיליון דולר נוספים.

במקביל לעסקאות, פרסמה אלביט את דוחות הרבעון השני של 2025, שבמהלכו צבר ההזמנות הגיע לשיא של 23.8 מיליארד דולר, כ־700 מיליון דולר יותר מהרבעון קודם. את הרבעון השני סיימה החברה עם הכנסות של כ־1.97 מיליארד דולר , עלייה של כ-21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. כ־68% מצבר ההזמנות, לפי החברה מיוחס להזמנות מחו"ל , וכמחציתו (46%) מתוכנן להתבצע במהלך 2025 ו־ 2026.