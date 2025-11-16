החברה הישראלית שהחלה לייצר מל"טים מתאבדים במרוקו

ע"פ דיווח באתר "דיפנס פוסט", החברה הבת של התעשייה האווירית, בלו בירד, חנכה מפעל לייצור מל"טים מתאבדים (חימושים משוטטים) מדגם SpyX במרוקו. המתקן, שנמצא בבנסלימאנה שבפרברי קזבלנקה, הוא הראשון מסוגו של החברה במזרח התיכון ובצפון אפריקה שמחוץ לישראל.

החימוש המשוטט SpyX נושא ראש נפץ במשקל 2.5 ק"ג, מגיע למהירות של עד 250 קמ"ש, ויכול לבצע משימות אוטונומיות במשך עד 90 דקות. המל"ט המתאבד שפותח בישראל נועד לפגיעה בטנקים, רכבים משוריינים, ובסיסים. צבא מרוקו בחן אותו במרץ 2024, והקמת המפעל החדש מתחברת לשאיפת רבאט להגביר את העצמאות הביטחונית שלה. במסגרת הפרויקט, מהנדסים מרוקאים יוכשרו להרכבה ולתחזוקה מקומית.

תקציב הביטחון המרוקאי צמח לשיא היסטורי

במבט רחב יותר - מאז הסכמי אברהם, מרוקו הפכה ליעד פעילות משמעותית של התעשיות הביטחוניות. התרחבות שיתוף הפעולה עם החברות הישראליות מגיעה על חשבון הפעילות של המדינה עם צרפת. כך, למשל, ביולי אשתקד בחרה מרוקו לרכוש לוויני אופק 13 מהתעשייה האווירית , על חשבון ספקיות צרפתיות קודמות שלה, איירבאס ות'אלס.

לאחר מכן, בפברואר האחרון מרוקו רכשה, לפי דיווחים, 36 יחידות אטמוס: מערכת הכוללת תותח הוביצר שמסוגל לירות את כל הפגזים והקליעים בעלי אישור נאט"ו 155 מ"מ, בעל טווח אפקטיבי של יותר מ-40 ק"מ עם קליעים סטנדרטיים, וכן מציע טווח מורחב עם קליעים בעזרת רקטות. לכל אלו מתווספות, לפי דיווחים, מערכות ההגנה האווירית ברק 8 של התעשייה האווירית וספיידר של רפאל.

הדבר משקף, כאמור, כי האמל"ח הישראלי הפך לחלק מהשגרה בצבא מרוקו. באוגוסט, מרוקו השלימה ניסוי מוצלח ברקטות המונחות "אקסטרא מתוצרת אלביט והתעשייה האווירית, במסגרת אימון שהתקיים בדרום־מזרח המדינה, כך דווח באתר MWN המרוקאי. אותן הרקטות הן בקליבר 306 מ"מ בעלות טווח של 150 ק"מ וראש נפץ במשקל 120 ק"ג.

הניסוי התבצע כשנתיים לאחר שמרוקו הפכה ללקוחה נוספת של מערכות PULS מתוצרת אלביט, בעסקה שמוערכת ב־150 מיליון דולר - ואספקותיה נפרסות עד 2026. PULS היא מערכת שמספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. המשגר מותאם באופן מלא לפלטפורמות קיימות, בין אם גלגליים ובין אם זחליים, ובכך מאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה, תוך שניתן לפגוע עימו במטרות בטווח מקסימלי של 300 ק"מ. לפי הדיווח, אחת מרקטות אקסטרא, שכבר נמצאת בשימוש מדינות שונות כמו אזרבייג'ן, הגיעה לטווח המקסימלי, ופגעה במטרה.

בסיכומו של דבר, תחת המלך מוחמד השישי, מרוקו מגדילה משמעותית את השקעותיה בתחום הביטחוני בכלל, והמל"טים בפרט. תקציב הביטחון המרוקאי לשנת 2026 צמח לשיא היסטורי של 15.7 מיליארד דולר, במטרה להגדיל את הרכש. רבאט, בין השאר, רכשה טנקים מתקדמים מסדרת אברמס האמריקאית.