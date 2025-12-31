לידיעת הטסים לסופיה: בולגריה מצטרפת לגוש האירו ומחליפה מטבע

זו לא הייתה אמורה להיות השנה של האירו. מול תרחישי איום של אינפלציה עיקשת, ריביות גבוהות כתגובה, דשדוש כלכלי וחובות לאומיים מטפסים, כמה בנקי השקעות מובילים חזו בשנה שעברה כי המטבע האירופי המשותף ידרדר ב־2025 לשוויון מול הדולר, ייחלש מול סל המטבעות ואולי אפילו יחייב צעדי חירום מצד הבנק המרכזי האירופי לייסוף המטבע.

במקום זאת, האירו דווקא התחזק השנה באופן עקבי, ובשבוע האחרון התקרב לרמה של 1.18 דולר לאירו, לראשונה זה חמש שנים. מדיניות המכסים של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ טרפה את הקלפים בשוק המט"ח. האי-ודאות שהוא הכניס לכלכלה האמריקאית וההיחלשות של הדולר כתוצאה מהחששות החדשים לגביה הפכו את האירו למטבע אטרקטיבי באופן מפתיע בשנה החולפת. "זה הזמן הגלובלי של האירו!" הכריזה בקיץ האחרון נשיאת הבנק האירופי המרכזי, כריסטין לגארד.

ולמרות ההספדים המוקדמים, יש גם תור של מדינות המחכות להצטרף לגוש המוניטרי המאוחד. ביום חמישי הקרוב, היום הראשון של שנת 2026, תהפוך בולגריה למדינה ה־21 החברה בגוש האירו. קרואטיה הייתה האחרונה להצטרף לגוש לפני כשנה - וצ'כיה ורומניה עדיין עומדות בתור למלא את הקריטריונים הנדרשים כדי לאמץ את המטבע המשותף.

בולגריה למעשה "אימצה" את האירו באופן וולונטרי כבר מאז שהצטרפה לאיחוד, כשהיא קובעת שער חליפין כמעט קבוע של 2 לב (המטבע הלאומי עד כה) ל־1 אירו. אבל מאוגוסט הקרוב, החובה לציין את המחירים במטבע הקודם תוסר כליל והתהליך יושלם - הסמכויות המוניטריות יעברו מסופיה לפרנקפורט ולא יישאר זכר למטבע הבולגרי.

דעת הציבור בבולגריה עדיין חלוקה

ההצטרפות של המדינה הקטנה (כ־6.5 מיליון תושבים) לא צפויה להשפיע משמעותית על הגוש, אבל באיחוד האירופי ובנציבות האירופית המנהלת אותו מקווים כי הוא יעמיק את האינטגרציה של המדינה באירופה, ו"יעודד" גישות פרו־מערביות. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הבטיחה לתושבי המדינה בביקור האחרון כי אימוץ האירו יספק להם הכנסה גדולה יותר מתיירות, סחר חופשי יותר עם יתר מדינות אירופה ו"עבודות איכותיות".

דעת הציבור, לפי סקר דעת קהל שפורסם ב"גרדיאן" הבריטי, עדיין חלוקה. רוב זעום של 51% תומך באימוץ האירו, לעומת 45% שמתנגדים לו. תמונות של כאוס ועימותים פיזיים נרשמו בפרלמנט הבולגרי ביוני האחרון, כשהצעד להצטרפות בולגריה לאירו הפך לסופי, וסימל - לפי מפלגות הימין - אובדן של הריבונות הבולגרית. הפגנות ענק בשבועות האחרונים נגד שחיתות במדינה הובילו את הממשלה לזנוח תוכניות לתקציב חדש, לראשונה נקוּב באירו, ולאחר מכן להתפטר. הממשלה היוצאת הבטיחה כי הליך אימוץ האירו לא ייפגע.

יתרון כלכלי או "אובדן זהות"?

הבחירות הבאות שיתקיימו במדינה יהיו השביעיות בארבע השנים האחרונות, וגם סוגיית המטבע המשותף הפכה לנושא מחלוקת פוליטית בשנים אלה. מפלגות ימין הפכו את האובדן של הלב (אריה בבולגרית), מטבע שההיסטוריה שלו החלה ב־1881, כ"אובדן זהות". במרכז־שמאל אמרו כי בולגריה תצטרף במהלך לאחד הגושים הכלכליים הגדולים ביותר בעולם, מה שיקנה לה יתרון גדול במצב הגיאו־פוליטי הנוכחי.

כפי שנעשה בכל מדינה שהצטרפה לאירו, גם לבולגריה יש דמויות היסטוריות שבחרו נציגי הציבור לככב בשטרות ובמטבעות שיוטבעו במחזור מוגבל. החל מ־31 בינואר, התשלום בלב ייאסר, אך הבנק המרכזי יאפשר להחליף לב לאירו באופן בלתי מוגבל. מול קמפיינים ברשתות החברתיות שמזהירים את הבולגרים מאובדן כל החסכונות שלהם, הממשלה ניסתה להרגיע בשבועות האחרונים את הציבור והבהירה כי תמשיך להיות ערבה לחסכונות ולפיקדונות.

הדרישות ממדינה החברה באיחוד האירופי להצטרף לגוש האירו הן בין היתר תקופה של שנתיים שבה שער החליפין מול האירו אינו נע בחדות, כמו גם שיעור חוב נמוך, גירעון תקציבי קטן ואינפלציה נמוכה. למעשה, המצב הקיים בחלק גדול מהמדינות המייסדות של האירו לא היה מאפשר להן להצטרף אליו כעת, עם חובות לאומיים הגדולים בהרבה מ־60% שנדרשים באמנת מאסטריכט, למשל.

לבולגריה, לעומת זאת, יש חוב לאומי נמוך של קרוב ל־30% בלבד. הצטרפותה לגוש התעכבה בעבר בעיקר בגלל שהאינפלציה בה הייתה גבוהה מזו בגוש האירו (ההצטרפות דורשת מרווח של פחות מ־1.5% משלוש מדינות גוש האירו עם האינפלציה הנמוכה ביותר).

ההשלכות של התחזקות האירו

כאמור, ההתחזקות של האירו נובעת בעיקר מההיחלשות של הדולר ומההתבססות של המטבע האירופי המשותף כ"מקלט בטוח". היא מלווה בזינוק במחירי הזהב, הפרנק השוויצרי, ומקלטי מטבע אחרים - אך היא יוצרת דינמיקה חדשה באיחוד, וחשש שמא הרמות שאליהן הגיע פוגעות ביצוא האירופי.

"האירופאים צריכים להיזהר במה שהם מבקשים", אמר שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט, כשנשאל לגבי התחזקות האירו מול הדולר. לדבריו, שער של 1.2 דולר לאירו יביא ללחץ גדול, בעיקר מצד היצואנית גרמניה, להפחית את שער המטבע כדי להגביר את התחרותיות.

למעשה, איגוד התעשייה הגרמני כבר הזהיר מההשלכות של אירו חזק על הכלכלה הגרמנית. במשך שנים נהנה מגזר זה בגרמניה מ"פיחות מלאכותי" בשער האירו על ידי האיחוד המוניטרי של כלכלה חזקה כמו גרמניה עם כלכלות חלשות יותר.

ניתוח של בנק "ברקליס" שפורסם בסוף השנה קובע כי אחת הסיבות העיקריות להורדת תחזיות הרווחיות של חברות אירופיות ברבעון האחרון של השנה היא התחזקות המטבע מול הדולר והרנמינבי הסיני. כלכלן של הבנק הסביר כי חברות בגוש האירו חוטפות "מכה כפולה" של האטה בפעילות העסקית המלווה בהתחזקות של המטבע, וצניחה בהתאם של הרווחים.

גם הבולגרים יצטרכו מעתה להצטרף לחששות לגבי חוזק האירו או חולשתו. הם יקבלו ביום רביעי הקרוב יום חופשה חריג, שנובע לפי הממשלה מהצורך של המערכות הממשלתיות לעבור מלב לאירו, אך שגם מסייע להמתיק את המהלך ולצייר אותו כיום חג לאומי. אחרי שמערכות הבנקים יאותחלו בלילה שבין סוף דצמבר לתחילת ינואר, הם יוכלו לראות את החשבונות המקוונים שלהם באירו, וכל הסכומים הנקובים בלב יומרו לפי השער הרשמי למטבע המשותף.