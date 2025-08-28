בזמן המלחמה: הניסוי החריג של מדינה מוסלמית ברקטות הישראליות

מרוקו השלימה ניסוי מוצלח ברקטות המונחות "אקסטרא" מתוצרת אלביט והתעשייה האווירית, במסגרת אימון שהתקיים בדרום־מזרח המדינה, כך מדווח באתר MWN המרוקאי. אותן הרקטות בקליבר 306 מ"מ בעלות טווח של 150 ק"מ וראש נפץ במשקל 120 ק"ג.

● הלייזר עוד לא הפך למבצעי, אבל באלביט כבר מתכננים את השלב הבא

● ההכרה הישראלית ברצח העם הארמני: הוכחה לאוזלת ידה במדיניות מול טורקיה

הניסוי התבצע כשנתיים לאחר שמרוקו הפכה ללקוחה נוספת של מערכות PULS מתוצרת אלביט, בעסקה שמוערכת ב־150 מיליון דולר - ואספקותיה נפרסות עד 2026. PULS היא מערכת שמספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. המשגר מותאם באופן מלא לפלטפורמות קיימות, בין אם גלגליים ובין אם זחליים, ובכך מאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה, תוך שניתן לפגוע עמו במטרות בטווח מקסימלי של 300 ק"מ. לפי הדיווח, אחת מרקטות אקסטרא, שכבר נמצאת בשימוש מדינות שונות כמו אזרבייג'ן, הגיעה לטווח המקסימלי, ופגעה במטרה.

לא מסתפקים ברכש הנוכחי

מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה, כי ישראל היוותה את מקור היבוא הביטחוני השלישי בהיקפו של מרוקו בין השנים 2023-2019, עם 11% מתוך כלל הרכש - אף שהיחסים בין המדינות התחדשו בזכות הסכמי אברהם רק ב־2020. לפי דיווחים, המרוקאים לא מסתפקים ברכש הנוכחי, ובוחנים רכישת 300-200 יחידות חימושים משוטטים מדגמי הארופ והארפי של התעשייה האווירית, בעלי טווחי פעילות של 1,000-500 ק"מ, תמורת כ־120 מיליון דולר.

מרוקו כבר מפעילה כלי טיס בלתי מאוישים שונים מתוצרת ישראל, בהם "ספיי X" מתוצרת בלובירד, או סקייסטרייקר של אלביט. מנכ"ל בלובירד רונן נדיר סיפר אשתקד כי החברה, שגם מספקת למרוקו את מערכות וונדר B ות'אנדר B, הקימה במדינה גם פס ייצור - כחלק משאיפת המרוקאים להרחיב את העצמאות הביטחונית שלהם.

התרחבות הנוכחות של התעשיות הביטחוניות הישראליות מתבצעת על חשבון צרפת, שמנסה להגביל את נוכחותן בתערוכות בשטחה. כך, למשל, ביולי אשתקד בחרה מרוקו לרכוש לוויני אופק 13 מהתעשייה האווירית , על חשבון ספקיות צרפתיות קודמות שלה, איירבאס ות'אלס. לאחר מכן, בפברואר האחרון, מרוקו רכשה, לפי דיווחים, 36 יחידות אטמוס: מערכת הכוללת תותח הוביצר שמסוגל לירות את כל הפגזים והקליעים בעלי אישור נאט"ו 155 מ"מ, בעל טווח אפקטיבי של יותר מ-40 ק"מ עם קליעים סטנדרטיים, וכן מציע טווח מורחב עם קליעים בעזרת רקטות. לכל אלו מתווספות, לפי דיווחים, מערכות ההגנה האווירית ברק 8 של התעשייה האווירית וספיידר של רפאל.