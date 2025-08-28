ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בזמן המלחמה: הניסוי החריג של מדינה מוסלמית ברקטות הישראליות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אלביט מערכות

בזמן המלחמה: הניסוי החריג של מדינה מוסלמית ברקטות הישראליות

במסגרת אימון שהתקיים בדרום־מזרח המדינה, מרוקו השלימה ניסוי מוצלח ברקטות המונחות "אקסטרא" מתוצרת אלביט והתעשייה האווירית • הניסוי התבצע כשנתיים לאחר שמרוקו הפכה ללקוחה נוספת של מערכות PULS מתוצרת אלביט, בעסקה שמוערכת ב־150 מיליון דולר – ואספקותיה נפרסות עד 2026

דין שמואל אלמס 08:39
רקטת אקסטרא / צילום: אלביט מערכות
רקטת אקסטרא / צילום: אלביט מערכות

מרוקו השלימה ניסוי מוצלח ברקטות המונחות "אקסטרא" מתוצרת אלביט והתעשייה האווירית, במסגרת אימון שהתקיים בדרום־מזרח המדינה, כך מדווח באתר MWN המרוקאי. אותן הרקטות בקליבר 306 מ"מ בעלות טווח של 150 ק"מ וראש נפץ במשקל 120 ק"ג.

הלייזר עוד לא הפך למבצעי, אבל באלביט כבר מתכננים את השלב הבא
ההכרה הישראלית ברצח העם הארמני: הוכחה לאוזלת ידה במדיניות מול טורקיה

הניסוי התבצע כשנתיים לאחר שמרוקו הפכה ללקוחה נוספת של מערכות PULS מתוצרת אלביט, בעסקה שמוערכת ב־150 מיליון דולר - ואספקותיה נפרסות עד 2026. PULS היא מערכת שמספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. המשגר מותאם באופן מלא לפלטפורמות קיימות, בין אם גלגליים ובין אם זחליים, ובכך מאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה, תוך שניתן לפגוע עמו במטרות בטווח מקסימלי של 300 ק"מ. לפי הדיווח, אחת מרקטות אקסטרא, שכבר נמצאת בשימוש מדינות שונות כמו אזרבייג'ן, הגיעה לטווח המקסימלי, ופגעה במטרה.

לא מסתפקים ברכש הנוכחי

מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה, כי ישראל היוותה את מקור היבוא הביטחוני השלישי בהיקפו של מרוקו בין השנים 2023-2019, עם 11% מתוך כלל הרכש - אף שהיחסים בין המדינות התחדשו בזכות הסכמי אברהם רק ב־2020. לפי דיווחים, המרוקאים לא מסתפקים ברכש הנוכחי, ובוחנים רכישת 300-200 יחידות חימושים משוטטים מדגמי הארופ והארפי של התעשייה האווירית, בעלי טווחי פעילות של 1,000-500 ק"מ, תמורת כ־120 מיליון דולר.

מרוקו כבר מפעילה כלי טיס בלתי מאוישים שונים מתוצרת ישראל, בהם "ספיי X" מתוצרת בלובירד, או סקייסטרייקר של אלביט. מנכ"ל בלובירד רונן נדיר סיפר אשתקד כי החברה, שגם מספקת למרוקו את מערכות וונדר B ות'אנדר B, הקימה במדינה גם פס ייצור - כחלק משאיפת המרוקאים להרחיב את העצמאות הביטחונית שלהם.

התרחבות הנוכחות של התעשיות הביטחוניות הישראליות מתבצעת על חשבון צרפת, שמנסה להגביל את נוכחותן בתערוכות בשטחה. כך, למשל, ביולי אשתקד בחרה מרוקו לרכוש לוויני אופק 13 מהתעשייה האווירית , על חשבון ספקיות צרפתיות קודמות שלה, איירבאס ות'אלס. לאחר מכן, בפברואר האחרון, מרוקו רכשה, לפי דיווחים, 36 יחידות אטמוס: מערכת הכוללת תותח הוביצר שמסוגל לירות את כל הפגזים והקליעים בעלי אישור נאט"ו 155 מ"מ, בעל טווח אפקטיבי של יותר מ-40 ק"מ עם קליעים סטנדרטיים, וכן מציע טווח מורחב עם קליעים בעזרת רקטות. לכל אלו מתווספות, לפי דיווחים, מערכות ההגנה האווירית ברק 8 של התעשייה האווירית וספיידר של רפאל.