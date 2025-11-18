העניין הגובר בשוק ההון וכניסתם של המשקיעים הצעירים ממשיכים לתת את אותותיהן על פעילויות המסחר העצמאי. מיטב טרייד , השחקנית החוץ-בנקאית הגדולה בתחום ממשיכה להציג צמיחה מתמשכת בתוצאותיה.

הכנסות החברה, שנמצאת בשליטת בית ההשקעות מיטב (72%), צמחו במהלך הרבעון בכ-26% ועמדו על כ-58.2 מיליון שקל. מאחורי הצמיחה בהכנסות עומדת בין היתר, עלייה מתמשכת מעמלות ושירותים אותם היא מספקת, שנבעו מגידול בפעילות הלקוחות בני"ע ומגיוס של לקוחות חדשים.

כך, במהלך הרבעון שמרה מיטב טרייד על קצב הצמיחה המשמעותי בכמות לקוחותיה, כשמתחילת השנה היא גייסה כ-26.5 אלף לקוחות חדשים, שהביאו את סך לקוחותיה לכ-112 אלף לקוחות המנהלים כ-39 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של כ-16 מיליון שקל, גידול של כ-36% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

"אנחנו ממשיכים לראות שינוי תרבותי בהרגלי הצריכה של הלקוחות, ואפשר לראות את זה בתוצאות", אומר אושר טובול, מנכ"ל מיטב טרייד השקעות. "המגמה בשוק משחקת לטובתנו, ואנחנו רואים הרבה לקוחות שעוברים מהבנקים אלינו או שמתחילים את הפעילות שלהם בשוק ההון ישירות דרכנו. במבט קדימה אנחנו מממשיכים להשקיע בגיוס לקוחות ושיפור השירותים שאנחנו נותנים".

הדברים של טובול מגיעות על רקע שינויים משמעותיים שעובר תחום המסחר העצמאי. בעוד מרבית חשבונות המסחר של משקיעים פרטיים עדיין נמצאים בחשבונות הבנקים בשנים האחרונות מצליחים הגופים החוץ-בנקאיים בראשות מיטב טרייד להגדיל את הנתח שלהם בעוגה. כך, בעוד שב־2019 93% מחשבונות המסחר החדשים נפתחו בבנקים, בשנה שעברה חלקם מהעוגה הגיע ל־53% בלבד.

מהלך שבא לידי ביטוי גם בתוצאות מיטב טרייד, שנהנתה כאמור מהעלייה המתמשכת בכמות הלקוחות ובהיקפי המסחר, אשר הביאה לזינוק של כ-85% במניית החברה מתחילת השנה, הנסחרת לפי שווי של כ-910 מיליון שקל, פי שלוש מהשווי לפי היא הונפקה בתחילת השנה שעברה.

רכישת פעילות הברוקראז' תציף ערך?

לצד פרסום הדוחות הודיעה מיטב טרייד על הסכם עם בעלת השליטה (מיטב השקעות), לרכישת החזקותיה בחברת הברוקראז' שנמצאת בשליטתה (82.5%). תמורת הפעילות, הכוללת בעיקר שירותי מסחר ומחקר עבור גופים מוסדיים ולקוחות כשירים (הון נזיל של מעל 10 מיליון שקל), תקבל מיטב טרייד מניות בחברת האם, לפי שווי פעילות של 54 מיליון שקל.

במידה והמהלך, אשר זקוק לאישור אסיפת בעלי המניות, יושלם, תהפוך מיטב טרייד לבעלת השליטה בפעילות שיתרת מניותיה מוחזקות בידי עובדיה (חלקם לשעבר) המחזיקים בכ-9%, ובידי רון סירני, מנכ"ל הפעילות בעבר (8%). כמו כן, בחברה ינסו להציף ערך בפעילות שסבלה בשנים האחרונות תחת חברת האם מסטגנציה בפעילותה. בשנת 2024 הציגה הפעילות הכנסות של כ-40 מיליון שקל, נתון דומה לזה שנרשם במהלך שנת 2023.

בהודעת החברה לבורסה, היא מציינת כי "העסקה צפויה לשרת את טובת החברה, ומציעה יתרונות סינרגטיים שיתרמו לשיפור תוצאותיה הכספיות. העסקה משתלבת עם תכנית העבודה האסטרטגית של החברה ותומכת במטרה לייצר מנועי צמיחה חדשים. בנוסף, להערכת החברה החיבור בין שתי הפעילויות צפוי לתרום לתוצאות החברה ולייצר ערך מוסף לבעלי המניות".