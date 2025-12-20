ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סדרת כתבות מה קורה היסטורית אחרי שהביטקוין צולל - ועוד כתבות על מצב השווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

ההיסטוריה מלמדת מה קורה אחרי שהביטקוין צולל - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הביטקוין רחוק בעשרות אחוזים מהשיא, אך זה קרה כבר 7 פעמים בעשור האחרון • גופי ההשקעות הזרים הזרימו מתחילת השנה מעל 2.3 מיליארד דולר לשוק המניות בת"א • 2025 מסתמנת בתור השנה של חברות הביטוח • רוב מומחי ההשקעות בוול סטריט צופים ש-2026 תהיה חיובית • וגם: מה יעשה בנק ישראל לאור התחזקות השקל?

חורף ביטקוין? / אילוסטרציה: Shutterstock
ביטקוין | ניתוח

חורף ביטקוין? ההיסטוריה מלמדת מה קורה כשהמטבע צולל ב־30%
נתנאל אריאל 14.12.2025
המשקיעים הזרים הכפילו את החשיפה לבורסת תל אביב / צילום: Shutterstock
משקיעים זרים | בלעדי

בבורסה לא ראו מעולם נהירה כזו של משקיעים זרים. זו רק ההתחלה?
איתן גרסטנפלד 15.12.2025
מיכאל קלמן, מנכ''ל מנורה מבטחים, ויורם נוה, מנכ''ל כלל ביטוח / צילום: נטי לוי, כדיה לוי
חיסכון פנסיוני

על מה ממליצים בחברה שהשיגה את התשואה הכי גבוהה השנה
נתנאל אריאל 16.12.2025
וול סטריט / צילום: Shutterstock
תחזיות האנליסטים

"לא לבעלי לב חלש": מה צופים בשוק לוול סטריט ב-2026?
שירי חביב-ולדהורן 17.12.2025
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: לע''מ
דולר שקל

החלה הספירה לאחור לשער של 3 שקלים: מתי הנגיד ייאלץ להתערב?
אסף זגריזק 18.12.2025