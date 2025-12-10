גל פיטורים בהייטק: הסטארט-אפ הישראלי לושה מפטר 8% מהעובדים

חברת לושה, המפתחת טכנולוגיות שמסייעות לאנשי מכירות לאתר פרטי קשר ולנהל תהליכי מכירה, מפטרת 8% מכ־300 עובדיה בישראל ובעולם, כך שמדובר בכ-24 עובדים. גורמים מסבירים כי הפיטורים הם חלק מהתאמות ארגוניות בעקבות שינוי באסטרטגיית המוצר, ומוסיפים כי במקביל הם ממשיכים לגייס ומתכננים להוסיף עובדים בחודשים הקרובים. החברה הוקמה ב־2016 על ידי יוני צרויה ואסף אייזנשטיין, ומוצרי החברה למעשה מאפשרים לאתר מספרי טלפון וכתובות דוא"ל של אנשי מקצוע ומנהלי חברות, על בסיס מאגר מידע רחב שנבנה לאורך שנים. שווי החברה הוערך בעבר ביותר ממיליארד דולר, ובין המתחרות שלה לאורך השנים אפשר לציין חברות כמו פלטפורמות המודיעין העסקי ZoomInfo.

יוני צרויה, שותף־מייסד ומנכ"ל החברה מסר כי "לושה היא חברה עם מוצר חזק המשרת מאות אלפי לקוחות ברחבי העולם. כחלק מאחריותנו להמשיך ולהוביל את קטגוריית הסיילס טק גם בשנים הבאות, ולאור האסטרטגיה המוצרית החדשה שלנו, אנו משנים את המבנה הארגוני ומסיטים משאבים. מטרת המהלך היא למקד את הפעילות במנועי הצמיחה המרכזיים שלנו, לשמור על גמישות עסקית מקסימלית ולהבטיח שלושה תמשיך לפעול מתוך עוצמה ויעילות אל מול אתגרי השוק. לצערנו, המשמעות היא פרידה מאנשי צוות מצוינים שהיו שותפים לדרך שלנו. זוהי החלטה לא קלה אבל הדרך כוללת גם בחירות קשות. היום זו בחירה כזו, שנעשית מתוך אחריות. אני מוקיר מאוד את האנשים שמושפעים מן המהלך ומודה להם על הדרך שעשינו יחד ועל מה שהביאו ללושה".