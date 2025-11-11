המיליארדר עידן עופר, בעל השליטה בחברה לישראל, צפוי לאקזיט ענק בעקבות רכישת השליטה במועדון הפאר הספרדי אתלטיקו מדריד, בו הוא מחזיק שליש מהמניות. הרוכשת היא קרן ההשקעות האמריקאית אפולו והעסקה מתבצעת לפי שווי של 2.2 מיליארד אירו (2.55 מיליארד דולר). במסגרת העסקה, שהשלמתה צפויה ברבעון הראשון של 2026, רוכשת אפולו 55% ממניות אתלטיקו, כאשר לא צפויים שינויים בהנהלת המועדון. הרכישה מתבצעת באמצעות זרוע ההשקעות בספורט (ASC) של אפולו.

● האקזיט הגדול בתולדות ישראל עולה שלב: עסקת גוגל־וויז קיבלה אור ירוק בארה"ב. התחנה הבאה: אירופה

● בוול סטריט קרנות הביטקוין הפכו ללהיט. בארץ הן בקושי מגייסות משקיעים

עידן עופר ביצע את השקעתו באתלטיקו מדריד בשנים 2017-2018, אז רכש 32% ממניות אתלטיקו מדריד תמורת כ-100 מיליון אירו בלבד (שווי הנמוך משמעותית מזה שבו נוקבת העסקה הנוכחית). הפרסומים הנוכחיים אודות השקעת קרן אפולו באתלטיקו מדריד לא פירטו את היקפי המימושים, מצד עופר או בעלי מניות אחרים במועדון, אך כן ציינו כי הקרן רוכשת את השליטה בקבוצת הכדורגל כאמור.

קרן אפולו מנהלת נכסים בכמעט טריליון דולר נכון לסוף הרבעון השלישי האחרון. הקרן קיימת יותר מ-30 שנה, ובספטמבר האחרון השיקה יחידה מיוחדת להשקעות בענף הספורט (ASC) המנוהלת על ידי רוברט גיבונה.

באשר לאתלטיקו מדריד - מועדון הכדורגל השני בגודלו בבירת ספרד ממוקמם כיום במקום הרביעי בליגה הספרדית. לאורך השנים המועדון זכה 11 פעמים באליפות הליגה הספרדית ושלוש פעמים בליגה האירופית. הישג השיא של המועדון באירופה היה גמר ליגת האלופות - אליו הגיעה הקבוצה פעמיים (2014 ו-2016) ובשתיהן הפסידה ליריבה העירונית - ריאל מדריד.