דירקטוריון כאל בחר: יפית גריאני מונתה למנכ"לית

לאחר הליך ארוך בן מספר שבועות, בחר דירקטוריון חברת כאל ביפית גריאני לתפקיד מנכ"ל חברת כרטיסי האשראי כאל. כזכור, לפני קצת מעל לחודשיים, הודיע בנק דיסקונט , בעל המניות המרכזי בכאל (72%), כי ימכור את מניותיו לקבוצת יוניון של משפחת ג'ורג' חורש וחברת הביטוח הראל , לפי שווי של עד 4 מיליארד שקל לחברת כרטיסי האשראי. זמן קצר לאחר מכן, פרש המנכ"ל הותיק, לוי הלוי, שנמצא בדרכו לנהל את חברת אל על.

מאז החלה וועדת איתור לפעול בדירקטוריון כאל, נמשכו לא מעט דיונים. גריאני נחשבת למועמדת המועדפת לתפקיד על־ידי מנכ"ל דיסקונט, אבי לוי; זאת, בשל ניסיונה העשיר במערכת הבנקאית, שכן הייתה בעברה חברת הנהלה בדיסקונט, וגם בשל תפקיד המשנה למנכ"ל ישראכרט שבו כיהנה מספר שנים.

לגריאני צפויים לא מעט אתגרים בניהול חברת כרטיסי האשראי. הליך המכירה של המניות צפוי להימשך עוד חודשים ארוכים, כאשר האתגר המרכזי של קבוצת יוניון-הראל הוא בהשגת אישור רשות התחרות, שכבר פסלה בעבר את הראל מלהשתלט על ישראכרט, בשל חשש לפגיעה בתחרות בשוק ביטוחי הבריאות. לצורך כך, נערכה הקבוצה מראש וחלקה של הראל בקבוצה הזוכה נמוך יחסית.

גריאני, כאמור, שימשה בעבר הלא רחוק (עד לפני כמה חודשים) כמשנה למנכ"לית חברת ישראכרט, ונאלצה לפרוש ממנה כחלק מהשתלטות קבוצת דלק על החברה, לאחר שנועדה עם צמרת דלק ללא יידוע פורמלי של הנהלת ישראכרט. אולם, היא צמחה בבנק דיסקונט ומכירה היטב את תחום האשראי, ומביאה איתה ניסיון עשיר לתפקיד, שהינו מאוד רלוונטי לתחום.

היא גברה על אורי וטרמן, שהוא בבחינת "מר קמעונאות", אשר ניהל בעבר את חברת שופרסל, ועבד מול יו"ר כל-יכול (איציק אברכהן). אך תפקידו לא כלל רקע בתחומי האשראי והבנקאות. כמו כן, מועמד נוסף לתפקיד היה רם גב, משנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על החטיבה הפיננסית, שנחשב למינוי טבעי לכאל, שכן היה גם בתפקידי מפתח בישראכרט, אך כאמור לא נבחר לתפקיד.

גב צבר ניסיון עשיר בתור בכיר וחבר הנהלה מזה מאז תחילת שנת 2020 בבנק הפועלים. לאורך המרוץ הסיכויים שלו נחשבו מעט לפחותים, משום שהוא מגיע מבנק הפועלים. המנכ"ל הקודם של הפועלים, דב קוטלר, נחשב למקורב לקבוצה הזוכה (חורש-הראל), וייתכן שאף ימונה לתפקיד יו"ר כאל בעתיד. בשל הקרבה בין הצדדים, היו מי שסברו שסיכוייו של גב דווקא פחותים במינוי זה.