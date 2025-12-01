ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מיטב

אחרי הזינוק בבורסה: מיטב מכרה 5% מהמניות בחצי מיליארד שקל

נתנאל אריאל 19:13
אילן רביב, מנכ''ל מיטב / צילום: רמי זרנגר
אילן רביב, מנכ''ל מיטב / צילום: רמי זרנגר

אחרי שמניית מיטב זינקה בתוך שנה וחצי ב-650% והפכה לאחת מ-40 החברות הגדולות בבורסה עם שווי שוק של 9.5 מיליארד שקל, החברה מגייסת 500 מיליון שקל ממשקיעים בארץ ובחו"ל, שהם כ-5% ממניות החברה בהובלתו של אילן רביב.
ככל הידוע, מתוך הרוכשים 85% הם משקיעים זרים ו-15% הם משקיעים מקומיים. את הגיוס הוביל בנק ההשקעות ג'פריס.

המשמעות היא גם דילול מסוים בחלקם של בעלי בית ההשקעות מיטב. החברה נמצאת בשליטת משפחות סטפק (28.3%) ומשפחת ברקת (25.9%) והמשמעות של הגיוס היא גם דילול מסוים של הבעלים.

הסיבה לזינוק המרשים במניית החברה היא הגידול בנכסים של הבית, יחד עם הגאות בשוקי ההון וכניסת כספים קבועה לפנסיה והגמל. לכך מצטרף הגידול בפעילות החברה הבת מיטב טרייד למשקיעים העצמאיים. היקף ניהול הנכסים של מיטב כבר מסתכם ב-394 מיליארד שקל, לא רחוק מחלק מחברות הביטוח. בדוחות החברה לרבעון השלישי של 2025 רשמה מיטב הכנסה של 375 מיליון שקל בעקבות הפשרה בתביעה הייצוגית נגדה בפרשת דמי הניהול בקרנות שרכשה אחרי ועדת בכר והחלה לגבות שם דמי ניהול. החברה נאלצה לשלם כ-120 מיליון שקל לחוסכים.

כתוצאה מההכרה בהכנסה הזו, זינק הרווח הנקי הרבעוני של מיטב בפי 9 כמעט ל-542 מיליון שקל

אך גם בנטרול הרווח החד פעמי הזה, ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-515 מיליון שקל, גידול של 25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי קפץ ב-44% לסכום של 184 מיליון שקל והרווח הנקי קפץ ב-51% ל-125 מיליון שקל. בעקבות התוצאות החזקות מיטב החליטה לחלק דיבידנד לבעלי המניות של 79 מיליון שקל.

משפחת סטפק הפכה למיליארדרית בעקבות הזינוק במניית החברה. המשפחה מחזיקה ב-28.3% ממניות החברה בשווי על הנייר של 2.5 מיליארד שקל. משפחת ברקת (אלי ואחיו ניר, שר הכלכלה) מחזיקה ב-25.9% ממניות מיטב, בשווי נוכחי של 2.3 מיליארד שקל.