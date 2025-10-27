מדיניות נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי זכתה לאמון הציבור בבחירות האמצע בארגנטינה - בחירות לחצי מבית הנבחרים ולשליש מהסנאט המתקיימות באמצע תקופת כהונת הנשיא. מפלגתו "החירות מתקדמת" זכתה ל־41% מקולות הבוחרים, לעומת 34% למפלגת האופוזיציה העיקרית של השלטון הפרוניסטי הקודם ו־40% לכלל גוש האופוזיציה המובהק.

בכהונתו כנשיא מיליי הוביל ומוביל שינוי רדיקלי בכלכלה לכיוון של שוק חופשי יותר. הוא אף הצליח למתן דרמטית את אינפלציה של מאות אחוזים שנרשמה ערב כניסתו לשלטון. אך בחודשים האחרונים הוא נתקל בבעיות לאור היחלשות הפסו, שנענו בהבטחה אמריקאית להגן על השער במידת הצורך. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר בירך על הניצחון, שהוא חלק מגל ניצחונות פרו־אמריקאים במספר מדינות באמריקה הלטינית.

ניצחון מיליי כעת אירע בניגוד לתחזיות. לפני חודש וחצי בלבד נחלה מפלגתו הפסד בפרובינציית בואנוס איירס - הגדולה ביותר בארגנטינה. "גם הסוקרים והמפלגה עצמה הופתעו", אומר מתן לב־ארי, לשעבר נציג ישראל בבנק הבין־אמריקאי לפיתוח.

על כך מוסיף רענן ריין, פרופ' להיסטוריה ספרדית ולטינו־אמריקאית באוניברסיטת פלורידה, כי "גם בהערכות הכי אופטימיות תומכי מיליי לא שיערו שיגיעו לכאלה אחוזי תמיכה. שיעור ההצבעה היה נמוך ביחס לארגנטינה, רק 67%. היה חשש במחנה מיליי שהרבה מתומכיו יישארו בבית, אבל בסוף התברר שקרה בדיוק ההפך".

השקפה של שוק חופשי

כשמיליי נבחר ב־2023, ארגנטינה הייתה בדרך למשבר כלכלי עמוק. התקציב יצא משליטה, האינפלציה דהרה, הכלכלה התכווצה, והיה נראה שהמדינה תפשוט רגל בפעם העשירית. אך מיאוס משלטון פרוניסטי סוציאליסטי ולאומני הביא לבחירת נשיא בעל השקפה הפוכה של שוק חופשי, שהבטיח קיצוצים "במסור חשמלי" שיוציאו את ארגנטינה מהבוץ, ואף אחז מסור חשמלי בידו לשם המחשת דבריו.

בשל חולשתו בקונגרס, העביר מיליי את "חוק הבסיסים" שהעניק לו זמנית סמכויות כלכליות רחבות. הוא השתמש בכוח זה לצמצום הרגולציה, להענקת משטר מס מקל להשקעות זרות ולהפרטת חברות ממשלתיות - ובכך לאזן את התקציב לראשונה זה 14 שנה. האינפלציה החודשית נבלמה והגיעה משיא של 25% בחודש הראשון לכהונתו ל־2.1% בלבד.

"האינפלציה ירדה משמעותית, וזה הישג וגם אתגר. אפשר להוריד את האינפלציה לרמות דו ־ספרתיות בצעדים דרסטיים, אבל 'המייל האחרון' קשה במיוחד. ההבדל עצום, כי אינפלציה של 2% בחודש עלולה להתבדר. אורך נשימה פוליטי הוא קריטי כדי להמשיך בהצלחה", מסביר פרופ' לכלכלה מנואל טרכטנברג.

ואכן, החודשים האחרונים לא בישרו טובות לאג'נדה המהפכנית של מיליי: בניסיון לשמור על אינפלציה נמוכה, ההישג הכלכלי הגדול ביותר עד כה, הוא פעל למנוע פיחות דרמטי מדי של הפסו מול הדולר. אולם "מתקפות" ספקולטיביות על הפסו ובריחה לדולר שחקו את יתרות מטבע החוץ, עד כדי כך שהוא נדרש להגיע לארה"ב ולבקש את עזרת טראמפ.

זה הסכים, העמיד קו אשראי פוטנציאלי של 20 מיליארד דולר והחל לחתור ל־20 מיליארד במימון המגזר הפרטי. ההבטחה לצד קניית פסו בשווי מאות מיליוני דולרים מיתנה את הפיחות בפסו, ששמר על אינפלציה נמוכה לקראת הבחירות.

אך שמירת הפסו חזק מכפי ערכו הריאלי פגעה ביצוא ומנעה צמיחה. ברבעון השני אף נרשמה צמיחה כלכלית שלילית של 0.1%, לאחר שארגנטינה כבר יצאה רשמית מהמיתון. כעת, בעקבות הניצחון בבחירות, הפסו זינק ב־10% בפתיחת המסחר. בנוסף, האג"ח החיצוניים עלו בין 10%-15%, והבורסה הארגנטינאית זינקה ב־20%.

גם פוליטית, הקונגרס הארגנטינאי העביר העלאות לפנסיות ולתשלומי רווחה חרף המאמץ לשמור על תקציב מאוזן, ואף התגבר על הווטו הנשיאותי באמצעות רוב של שני שליש. בחירות בפרובינציית בואנוס איירס שבהן הפסיד מיליי גרמו לו להדיח את המועמד המקומי לקונגרס ולהבטיח מדיניות מתונה יותר בתקציב הבא.

הבטחה למדיניות מתונה

נראה כינ ההבטחה למדיניות מעט מתונה יותר השתלמה: חרף הקיצוצים הדרסטיים, הציבור הארגנטינאי תמך במיליי, והוא ניצח גם בפרובינציית בואנוס איירס "הנחשבת שמאל כלכלי", אומר לב־ארי. "זה לא מוריד מההפסד בספטמבר. העם מאמין בדרך שמיליי מתווה ורוצה שתימשך. יש כאן גם אנחת רווחה וגם אתגר: יש מרחב תמרון פוליטי הרבה יותר גדול", במיוחד ביחס לקונגרס היוצא, שבו היו לו רבע מהמושבים בלבד.

כעת, משמפלגתו של מיליי השיגה יותר משליש מהמושבים, כבר לא יהיה ניתן להתגבר על הווטו הנשיאותי שלו, אך עדיין הוא יידרש למשא־ומתן כדי להעביר מדיניות בפועל. לב־ארי מוסיף כי "מיליי צריך לקבל את אמון המערכת הפוליטית ולעבוד איתה - דבר מאתגר מאוד באווירת הקיטוב הפוליטי בארגנטינה".

לא עוד "מודל של כישלון"

בנאום הניצחון שלו, הכריז מיליי כי "הארגנטינאים הראו שהם לא רוצים לחזור למודל של כישלון", הבטיח את "הקונגרס הכי רפורמיסטי אי־פעם" - כולל מפלגות המרכז שאיתן הוא ייאלץ להגיע לפשרות. אלה מפלגות "הרדיקלים" ו"הפרובינציות המאוחדות" שיכריעו כעת את גורל המדיניות הכלכלית בארגנטינה.

"אלה היו בחירות קריטיות. אם מיליי לא היה זוכה לתמיכה רחבה, הוא לא יכול היה להמשיך בתוכניותיו השאפתניות, וארגנטינה הייתה נקלעת למצב קריטי. נראה שהוא יצר תמיכה ציבורית רחבה, ויש יותר היתכנות להמשך מדיניות כלכלית שתוציא את המדינה מהבוץ", מסביר פרופ' טרכטנברג.

לאחר הבחירות החל מיליי לפעול לחיזוק מעמדו בקרב מושלי הפרובינציות. פרופ' ריין מציין כי "בעקבות הניצחון, מיליי זימן את המושלים לדון מחדש בהסדרים כלכליים בין המדינה לפרובינציות; את כולם מלבד אחד - קיסילוף מפרובינציית בואנוס איירס - שכנראה יהיה המועמד נגדו בבחירות הבאות".

ברמה הכלכלית, לאחרונה זכתה ארגנטינה במספר תגליות של אוצרות טבע: מרבץ גז, נפט, מכרות זהב, כסף, אלומיניום וליתיום. כעת מיליי שואף להשיג תנאים כלכליים לפיתוח מהיר של משאבים אלה, ולאפשר יצוא שיכניס באופן אורגני מטבע זר לכלכלה הארגנטינאית. זה יהיה קריטי לקראת תשלומי החובות הגדולים של ארגנטינה, שיגדלו מ־13 מיליארד דולר ב־2025 ל־20 מיליארד ב־2028.

פרופ' טרכטנברג מסכם: "המבחן הגדול קדימה - האם מיליי ישכיל לבנות קואליציה פוליטית ולהרחיב את שורות התומכים במדיניות. בלי זה יהיה קשה מאוד לבסס את ההישגים הכלכליים. היום יש לו סיכוי".