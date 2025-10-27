בעיתונות העולמית מוגדר הניצחון של נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, 55, כ"ניצחון מוחץ". ניצחון משמעותי לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי וזאת בניגוד לתחזיות המוקדמות, לאחר שמפלגתו "לה ליברטד", ניצחה את בחירות האמצע עם כ-40% מהקולות, לעומת 24% למפלגה הפרוניסטית שנמצאת באופוזיציה, והכפילה את כוחה בשני בתי הפרלמנט. מפלגתו של מיליי הצליחה לנצח אף בפרובינציית בואנוס איירס שנחשבת למעוז של הפרוניסטים.

ההפתעה נבעה מכך שאת הניצחון של מיליי הסקרים לא חזו, ולפני הבחירות הסקרים צפו שיוויון בתוצאות או ניצחון קל למפלגתו של מיליי. "היום אנו עוברים את נקודת המפנה", אמר הנשיא לקהל הרב שהתכנס, "היום מתחילה בנייתה של ארגנטינה גדולה".

בין אלו שהופתעו הייתה גם הממשלה עצמה שהמעיטה ציפיות לקראת הבחירות, וראתה כל תוצאה בין 30% ל-35% כתוצאת בחירות משביעת רצון, במיוחד לאחר תבוסתו של מיליי בבחירות המחוזיות בבואנוס איירס בספטמבר, אז דווקא הפסיד לפרוניסטים.

"כעת אנו נתמקד בביצוע הרפורמות שארגנטינה זקוקה להן כדי לבסס את הצמיחה ואת הפריצה הסופית של המדינה - כדי להפוך את ארגנטינה לגדולה שוב", אמר הנשיא מיליי בספרדית, תוך שהוא מהדהד את הסיסמה הטראמפיסטית המוכרת כל כך.

בעקבות הניצחון, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בירך את נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי על ניצחונה של מפלגתו בבחירות האמצע: "הוא עושה עבודה נהדרת, אזרחי ארגנטינה הצדיקו את התמיכה שלנו בו". כזכור, בשבוע האחרון איים טראמפ כי אם מיליי לא ינצח ארה"ב תפסיק את הסיוע לארגנטינה.

יש לציין, כי למרות שבארגנטינה ישנה חובת הצבעה בבחירות, שיעור ההצבעה היה הנמוך ביותר מאז חזרת הדמוקרטיה למדינה בשנת 1983, ועמד על 67.85% בלבד, והוא נמוך משיעור ההצבעה שעמד על 71% שנקבע בשנת 2021.