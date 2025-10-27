הבכירה שכינתה את מרואן ברגותי "הנלסון מנדלה של הפלסטינים"

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1 בכירה באיחוד האירופי: "ברגותי - הנלסון מנדלה של הפלסטינים"

אג'ה לביב, נציבת האיחוד האירופי לניהול משברים, אמרה בראיון לפוליטיקו כי "ייתכן שישראל תזדקק להנהגה חדשה כדי להשיג שלום". בנוסף, הנציבה הביעה ספקות "לגבי המחויבות של נתניהו להפסקת האש של טראמפ".

"זו לא דעה שרבים מבין פקידי בריסל יעזו להשמיע בפומבי, אך נציבת האיחוד האירופי לניהול משברים מדברת בבירור: בנימין נתניהו אינו מנהיג משכנע להביא שלום במזרח התיכון", נכתב בפוליטיקו.

בראיון קראה הנציבה להמשיך להפעיל לחץ על ישראל והזהירה כי "סבלם של הפלסטינים בעזה רחוק מלהסתיים".

ללביב יש תפקיד חשוב בהפסקת האש של טראמפ: היא אחראית על תקציב הסיוע ההומניטרי של האיחוד האירופי. "אם הרגיעה תימשך, המיקוד של האיחוד יעבור לשיקום הפוליטי והפיזי של עזה", אמרה.

לביב טענה כי הסיכון הגדול ביותר לשלום בר-קיימא הוא "קיצניים משני הצדדים": מצד אחד "חמאס שביצע זוועות ב-7 באוקטובר", ומהצד הישראלי "קיצוניים שאינם רוצים לשמוע על פתרון שתי המדינות", כשהיא מתייחסת לממשלת נתניהו. לדבריה, "אנחנו שומעים לא פעם דברים שאינם מתקבלים על הדעת מפיו של אדם אחראי העומד בראש ארצו".

לשאלה האם נתניהו מעוניין בשלום, השיבה לביב: "לשאול את השאלה זה כבר לתת את התשובה. יש לי כמה ספקות. עד כה הוא הצליח ליישם את הפסקת האש, אז נראה מה יקרה. אבל כולנו יודעים שהוא היה נגד פתרון שתי המדינות… ואנו נוהגים לומר בצרפתית ש'רק טיפשים אינם משנים את דעתם'".

הנציבה הבהירה כי היא אינה מכנה את מנהיג ישראל "טיפש", אך "ברור שהיא לא נמנית עם מעריציו".

כשנשאלה אם ישראל תצטרך לבחור הנהגה חדשה המוכנה לאמץ את פתרון שתי המדינות, השיבה לביב: "זו שאלה טובה מאוד, ואלה הצעדים הבאים, הקריטיים. תחילה חייבת להגיע הפסקת אש, לאחר מכן סיוע דחוף ואז עתיד, לתת אופק של תקווה לאנשים שחיים כעת בים של הריסות".

בנוגע לעתיד עזה רמזה לביב כי העזתים זקוקים "לנלסון מנדלה משלהם", כשהיא מתייחסת למרואן ברגותי, "דמות בכירה הכלואה בישראל", ואמרה: "ייתכן ש[ברגותי] הוא מישהו שעדיין יש לו אמינות ולגיטימיות בעיני העם הפלסטיני. ואם הוא יהיה, נאמר, נלסון מנדלה החדש, שישוחרר ושיוכל ליהנות מאמון עמו ולהוביל את האזור, את עמו, לשלום - זה יהיה נהדר".

יש לציין כי הנציבה לא ציינה בדבריה את העובדה שברגותי הוא טרורירסט שהוציא עשרות פעולות טרור ואחראי לרצח של ישראלים, ונידון לחמישה מאסרי עולם.

2 הוול סטריט ג'ורנל: "זה המחסן ממנו ארה"ב מפקחת על הפסקת האש"

בקצה של עיר קטנה בדרום ישראל, מחסן ענק בתהליכי הסבה למטה תוכנית השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעזה", פורסם בכתבה בוול סטריט ג'ורנל שמעניקה הצצה למחסן בקריית גת ממנו ארה"ב מפקחת על הפסקת האש.

"200 חיילים אמריקאים, בשיתוף עם צה"ל ושותפים נוספים, התאמצו במהלך השבוע האחרון להקים מרכז חדש לתיאום אזרחי-צבאי (Civil-Military Coordination Center). המרכז יפקח על הפסקת האש השברירית בין ישראל לחמאס ויתאם את זרימת הסיוע והסיוע הביטחוני לעזה", נכתב בג'ורנל.

בוול סטריט ג'ורנל סיפקו הצצה למחסן בו "עשרות לוחות מחיקים לבנים מחלקים את אולם הבטון העצום, ולצידם מסכים גדולים שעליהם חרוטים 20 הסעיפים של תוכנית השלום של טראמפ לעזה. רצפת האולם, המרופדת בדשא סינתטי חדש, רוחשת חיילים ואנשי צוות אזרחיים שצועדים בין מחיצות שחורות, בעוד שכרוז מזכיר להם שלא לעשן בתוך המבנה".

במחסן ישנו "חמ"ל מאולתר מקרין מפות ועדכונים מהרשתות החברתיות ומהחדשות על הקירות. עליהם מופיעה גם הודעה באותיות ירוקות: 'יום חדש ויפה זורח, ועכשיו מתחילה הבנייה מחדש - הנשיא דונלד ג'יי טראמפ'".

בכירי הממשל האמריקאי אומרים כי "המרכז הוא סמל מוחשי למחויבותה של וושינגטון להסכם השלום בעזה, התלוי בהבטחתו של טראמפ שישראל לא תחזור למלחמה כל עוד חמאס עומד בתנאי ההסכם.

בנוסף נכתב כי מטרת החמ"ל הוא גם "אמצעי לפקוח עין, כאשר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מנווט בין לחצים פנימיים מצד חברי הקואליציה שלו המתנגדים לסיום הלחימה בחמאס, וכן לתאם עם שורת שותפים אזוריים לא נינוחים".

3 אוסטרליה חוטפת אש בגלל עסקה עם אלביט

הגרדיאן חושף כי שבועיים לפני שהאו"ם קבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה, אוסטרליה חתמה על עסקה עם אלביט "בשווי 20 מיליון דולר" על מערכת "חץ דורבן". כעת "מומחים מבקרים את החוזה של הממשלה הפדרלית עם אלביט מערכות כ'קבלה מטרידה' של התנהלות ישראל בעזה".

"רכישת טילים בשווי 20 מיליון דולר מחברת נשק ישראלית עבור מערכת 'חץ דורבן' להגנת רכבי חי"ר גונתה כ'מפוקפקת מבחינה מוסרית'", נכתב.

"משרד ההגנה האוסטרלי חתם על חוזה עם חברת הנשק הגדולה בישראל, אלביט מערכות, ב-1 בספטמבר, וזאת שבועיים לפני שוועדת חקירה של האו"ם קבעה שישראל מבצעת רצח עם בעזה", נכתב.

החוזה על סך 19.8 מיליון דולר "לא יצא למכרז" ומתייחס לחימוש נגדי שניתן להשתמש בו במערכת ההגנה "חץ דורבן" של אלביט.

"בעוד משרד ההגנה טוען כי המערכת נחוצה להגנת חיילים, החוזה עם אלביט מערכות זכה לביקורת חריפה מצד מומחה זכויות האדם האוסטרלי כריס סידוטי, שהיה חבר בוועדת החקירה של האו"ם", נכתב.

סידוטי אמר כי "אלביט היא ספקית מפתח של הצבא הישראלי, גורם מרכזי המאפשר לצה"ל לבצע פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם נגד העם הפלסטיני בעזה במהלך השנתיים האחרונות", וקרא לאוסטרליה לא לעשות עסקאות נשק עם אלביט.

פרופ' דונלד רות'וול, מומחה למשפט בינלאומי מאוניברסיטת אוסטרליה הלאומית, אמר כי חברות כמו אלביט "מעורבות ישירות במעשי הרצח עם הנטענים של ישראל בעזה", ולכן "אוסטרליה לא צריכה להיות מעורבת בשום סחר שתומך בסוג כזה של פעילות".

4 הצל של ישראל מעל הבחירות בעיראק

בחודש הבא העיראקים ילכו לקלפיות ב-11 בנובמבר כדי לבחור "329 חברי פרלמנט לכהונה של ארבע שנים, סימון לבחירות החופשיות השביעיות מאז נפילת סדאם חוסיין ב-2003".

במאמר דעה של הפרשן המדיני חוסיין עבדול-חוסיין נכתב כי הבחירות המסתמנות מושפעות "מהצל של ישראל שמרחף מעל הרטוריקה האלקטורלית בעיראק - אף שלמדינה אין יחסים רשמיים עם ישראל".

הפוליטיקאים העיראקים "מבטיחים ניטרליות בבמאבק הגאו-פוליטי בין ארה"ב לאיראן, ובמקביל משתמשים בהאשמות של 'נרמול יחסים עם ישראל' כנשק כדי להכפיש יריבים", נכתב.

חבר הפרלמנט אברהים א-סומיידאי אמר כי בין המועמדים "יש מנהיגים שיעים וסונים שנתנו הבטחות לנרמול חופשי עם ישראל", והוסיף כי "יש דמויות פוליטיות שהתחילו לקרוץ ולתת הבטחות לוושינגטון מתחת לשולחן".

א-סומיידאי, המתמודד על כהונה נוספת, חוזה כי "הממשלה הבאה תעמוד בפני לחץ להצטרף להסכמי אברהם לנרמול היחסים עם ישראל". נכתב כי א-סומיידאי "התרברב שרק סודאני יכול למנוע את בואו של שלום עיראקי עם ישראל". כעת "דבריו משקפים את רגישות הסוגיה: כל פתיחות נתפסת כלפי המדינה היהודית עלולה להיות התאבדות פוליטית במדינה שבה הרגשות האנטי-ישראליים עמוקים".

עבדול חוסיין כותב כי "בחירות 2025 מדגישות את הנוף הפוליטי המשתנה של עיראק. התמקדות המועמדים בניטרליות משקפת רצון להציב את האינטרסים הלאומיים מעל הסתבכויות זרות. נורמליזציה עם ישראל עשויה להניב יתרונות כלכליים - כפי שהראו רווחי הסחר והטכנולוגיה של הסכמי אברהם".

אולם לדבריו, "דעת הקהל, שעוצבה לאורך עשורים של רגשות אנטי-ישראליים, נותרת מחסום. ובזמן שמעורבותה של איראן בענייני עיראק נסוגה, טהרן בוודאי מתכננת קאמבק בעיראק ובשאר האזור".

