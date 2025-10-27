מאמצי החיזור אחרי טראמפ ברחבי העולם: עסקאות, חנופה ומטוסי קרב

מנהיגי העולם פיתחו מעין פרוטוקול מוסכם לביקור של הנשיא טראמפ: עריכת טקס קבלת פנים מפואר והשקת מתקפת חנופה, בתקווה להשיג הקלה במכסים אמריקאיים ובדרישות להוציא יותר על ביטחון.

● בסעודיה לא מחכים לברית ההגנה עם ארה"ב, ומהדקים יחסים עם סין

● "נתפסה על חם": טראמפ מגדיל את המכסים על קנדה בעקבות פרסומת

נסיעותיו האחרונות של טראמפ בעולם כללו ליווי של אייר פורס 1 על ידי מטוסי קרב בחלק האחרון של הטיסה, והצבת חיילים במדים ורקדנים מסורתיים לאורך השטיח האדום. כשטראמפ מגיע, המארחים הזרים משבחים אותו לעתים קרובות על תפקידו בהשגת הסכם סחר או שלום משמעותי. ניתנו גם הבטחות חוזרות ונשנות להציע את מועמדותו של הנשיא לפרס נובל לשלום.

מנהיגים זרים מנצלים זה מכבר את הביקורים הנשיאותיים כדי לזכות בחסדיו של האיש בחדר הסגלגל. טראמפ, עם זאת, יותר מרבים מקודמיו, ניצל את העוצמה הכלכלית והצבאית של ארה"ב כדי להפעיל לחץ על מדינות ברחבי העולם ולהשיג ויתורים, ובכך הקשה על מנהיגים למצוא את דרכם אל חסדיו של הנשיא.

"טראמפ שמח להפר את הכללים"

התסריט הדיפלומטי שנעשה רווח יותר ויותר הוצג במלואו בשבת בקואלה לומפור. מלזיה שלחה מטוס F-18 לאגף את מטוסו של הנשיא לפני שנחת בשדה התעופה של העיר. אנואר איברהים, ראש ממשלת מלזיה, המתין לנשיא למרגלות המדרגות לצד חיילים ועשרות רקדנים. טראמפ אף הצטרף לחגיגות, הניף את אגרופיו והתנועע לקצב המוזיקה, ואז נופף בדגלי מלזיה וארה"ב יחד.

הנשיא הוסיף לטקס חגיגיות משלו, בכך שקיבל את פניו של אנואר בלימוזינה הנשיאותית שלו, המכונה "החיה" ("The Beast") , לפני שמיהרו יחד לפסגת איגוד מדינות דרום-מזרח אסיה במדינה.

"כשהנשיא הגיע, הוא ביקש ממני להצטרף אליו במכונית. אמרתי, 'זה נוגד את כללי הפרוטוקול', והוא שמח להפר את הכללים", אמר אנואר כשסיפר על ההתרחשויות להנאת הקהל זמן קצר לאחר מכן. "זו הייתה נסיעה נעימה".

רגעים ספורים לאחר מכן, בחתימת הסכם שלום בין קמבודיה לתאילנד שארה"ב סייעה להשלימו, אמר ראש ממשלת קמבודיה, הון מאנה, שטראמפ ראוי לפרס נובל, בשעה שאנואר שיבח את טראמפ על "הנחישות שלך, האומץ שלך".

התחרות על האירוח המפואר ביותר

קמבודיה ותאילנד התעמתו ביולי על רקע סכסוך גבול ארוך שנים. טראמפ איים להשעות את הקלות המכס אם לא יגיעו להפסקת אש, ולחץ על מנהיגי שתי המדינות לקיים שיחות בתיווך מלזיה.

הטקס, שהדהד טקסים דומים שקיבלו את פני טראמפ במזרח התיכון מוקדם יותר השנה, מדגים את האופן שבו השותפות של ארה"ב מנסות להחמיא לנשיא ארה"ב כדי להשפיע עליו לפעול לטובתן. כדי להצליח בכך, בירות העולם עוקבות בקפידה אחר האמירות של טראמפ וסביבתו בנושאים שיכולים לעזור להם למצוא חן בעיני הנשיא, אמרו גורמים רשמיים ממדינות רבות.

ההוד וההדר, שלעיתים הם מעבר למה שנשיאי ארה"ב אחרים זכו לו, מראים שמדינות רבות משקיעות כיום בקבלת הפנים בשדה התעופה ובאירועי הפסגה את אותה מידת התכנון והמחשבה שהן משקיעות בתוצרי המדיניות שהן שואפות להגיע אליהם, כאשר טראמפ מגיע לביקור.

אך הם גם מדגישים גם את מה שיידרש מן המדינות המארחות בכל הנסיעות הבאות, שכן כל מדינה חשה לחץ לתזמר אירוע מפואר שיתחרה באחרים, ויוצרת מעין מרוץ חימוש של אירוח לכל ביקור של טראמפ. במקביל, מנהיגי המדינות צריכים למצוא את האיזון שבין מציאת חן בעיניו של טראמפ לבין העברת מסרים של עוצמה לבוחריהם.

ממשלת מלזיה לא השיבה לבקשת תגובה.

"אני אוהב לפתור סכסוכים"

"הנשיא טראמפ השיב למעשה על כנו את מעמדה של אמריקה כמנהיגת העולם החופשי, ומדינות זרות נלהבות לחזק את מערכות היחסים שלהן עם ארצנו תחת הנהגתו של נשיא זה", כתבה אנה קלי, דוברת הבית הלבן.

קואלה לומפור, תחנתו הראשונה של טראמפ, קבעה את הטון של המסע האסייתי בן השבוע. מנהיגים מדרום מזרח אסיה שהתאספו כאן הבינו את רצונו של טראמפ להציג את עצמו כמשכין שלום עולמי. הנשיא האמריקאי היה זה שנאם ראשון בטקס חתימה על הסכם שהביא לסיומם חמישה ימים של עימותים בגבול בין קמבודיה לתאילנד, שהרגו עשרות אנשים ועקרו אלפים.

"אני אוהב לעשות את זה", אמר טראמפ על מאמציו לפתור סכסוכים. "אני לא צריך להגיד שזה תחביב, כי זה הרבה יותר רציני מתחביב. אבל זה משהו שאני טוב בו, וזה משהו שאני אוהב לעשות."

במסיבת עיתונאים לאחר טקס החתימה אמר סיהאסק פואנגקטקאו, שר החוץ של תאילנד, כי העסקה אינה למעשה הסכם שלום שפתר את סכסוך הגבול הרגיש מבחינה פוליטית בן מאה השנים בין ארצו לקמבודיה. במקום זאת, המנהיגים חתמו על "הצהרה משותפת" על תוצאות פגישתם בבירה המלזית. "הייתי קורא לזה סלילת דרך לשלום", אמר.

סיהאסק אמר גם כי ההסכם אינו תוצאה של "תיווך של צד שלישי" - התייחסות לכאורה לארה"ב.

הבאות לעמוד באתגר: יפן וקוריאה

האתגר נופל כעת על יפן, שם טראמפ ייפגש ביום שני לשיחת נימוס עם הקיסר נארוהיטו. למחרת צפוי טראמפ ליהנות מקבלת פנים חמה מצד ראשת הממשלה החדשה סנאה טקאיצ'י וישתתף בארוחת ערב גדולה עם מנהיגים עסקיים בולטים. בינתיים, קוריאה הדרומית ניצבת בפני האתגר לארח את טראמפ בעיר שאינה הבירה, בוסאן, לפני שישתתף בפסגת שיתוף הפעולה הכלכלי של אסיה-פסיפיק בעיר קטנה בהרבה, גיונג'ו.

שתי הממשלות כבר התחייבו להגדיל את ההוצאות הצבאיות שלהן ולהשקיע כמעט 900 מיליארד דולר בארה"ב, במאמצן להבטיח את יחסי הסחר והביטחון שלהן עם וושינגטון.