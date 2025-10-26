לאחר שביום חמישי הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ביטול שיחות הסחר עם קנדה, כעת הוא מעלה הילוך: אתמול (ש') הודיע הנשיא כי הוא מטיל מכסים של 10% על הייבוא מהמדינה. כל זה, כזכור, מגיע כנקמה על פרסומת טלוויזיה שהופיעה במשחקי בייסבול בסופ"ש האחרון, שבה נראה הנשיא לשעבר רונלד רייגן מבקר את מדיניות המכסים על סחורות מיובאות, ומזהיר כי היא גורמת לאובדן משרות ולמלחמות סחר.

"קנדה נתפסה על חם כשהיא מציגה פרסומת הונאה בנאום של רונלד רייגן על מכסים", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "בגלל הצגת העובדות השגויה והפעולה העוינת שלהם, אני מגדיל את המכס על קנדה ב-10% מעבר למה שהם משלמים כעת".

עד היום שילמה קנדה בדרך כלל מכסים של 35% על סחורות הנמכרות בארה"ב, למעט החרגות למוצרים מסוימים המכוסים בהסכם ארה"ב-מקסיקו-קנדה, ומוצרים כמו פלדה, אלומיניום וכלי רכב - עליהם טראמפ הטיל מוקדם יותר השנה מכסים של 50%.

מיליוני אמריקאים צפו בפרסומת

דאג פורד, ראש ממשלת מחוז אונטריו בקנדה, אמר מוקדם יותר השבוע כי הפרסומת שיזמה ממשלת המחוז הצליחה למשוך את תשומת לבו של טראמפ, אך ביום שישי חזר בו ואמר כי יעצור את הפרסומת ביום שני כדי ששיחות הסחר יוכלו להתחדש. לטראמפ זה לא הספיק. "הם יכלו לבטל את זה הלילה", אמר לכתבים בבית הלבן. "זה משחק מלוכלך, אבל אני יכול לשחק יותר מלוכלך מהם".

בליל שישי הוצגה הפרסומת למיליוני אמריקאים בזמן המשחק הראשון של הוורלד סיריס (סדרת הגמר של ליגת הבייסבול האמריקאית) ומאז, כאמור, היא הספיקה להיות משודרת גם אתמול. גם קרן הנשיא רונלד רייגן לא אהבה את זה ופרסמה ביום חמישי הצהרה שבה נאמר כי הפרסומת של ממשלת אונטריו עשתה שימוש "בקול ובווידאו ערוכים באופן סלקטיבי" של רייגן.

טראמפ האשים את קנדה בניסיון להשפיע על תיק המתנהל בבית המשפט העליון של ארה"ב, שעלול לבטל חלק ניכר מהמכסים שהטיל, ובהם גם כאלה החלים על סחורות קנדיות. "המכסים חשובים מאוד לביטחון הלאומי ולכלכלה של ארצות הברית", אמר.