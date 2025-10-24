בעקבות "פרסומת מזויפת" - טראמפ עוצר את כל שיחות הסחר עם קנדה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי כל שיחות הסחר עם קנדה בוטלו, בעקבות מה שכינה "פרסומת מזויפת" שבה נראה הנשיא לשעבר רונלד רייגן מדבר בגנות מכסים.

מוקדם יותר השנה הטיל טראמפ מכסים על פלדה, אלומיניום וכלי רכב שמקורם בקנדה - צעד שגרר תגובה דומה מצד אוטווה. בשבועות האחרונים ניהלו שתי המדינות מגעים בניסיון להגיע להסכם אפשרי בנוגע לענפי הפלדה והאלומיניום.

טראמפ כתב ברשת החברתית Truth Social: "לאור התנהגותם המחפירה, כל שיחות הסחר עם קנדה מבוטלות בזאת״.

דאג פורד, ראש ממשלת מחוז אונטריו בקנדה, אמר מוקדם יותר השבוע כי הפרסומת שיזמה ממשלת המחוז הצליחה למשוך את תשומת לבו של טראמפ. הוא הוסיף כי המחוז ישקיע כ-75 מיליון דולר בקמפיין שישודר בארה"ב.

בפרסומת נראה הנשיא הרפובליקני לשעבר רונלד רייגן כשהוא מבקר את מדיניות המכסים על סחורות מיובאות, ומזהיר כי היא גורמת לאובדן משרות ולמלחמות סחר.

"אני שמעתי שהנשיא ראה את הפרסומת שלנו, ואני מניח שהוא לא היה מרוצה במיוחד," אמר פורד ביום שלישי.

קרן הנשיא רונלד רייגן פרסמה הצהרה אתמול (ה') בערב, שבה נאמר כי הפרסומת של ממשלת אונטריו עשתה שימוש "בקול ובווידאו ערוכים באופן סלקטיבי" של רייגן. בנוסף, עודדה את הציבור לצפות בגרסה הלא־ערוכה של הנאום בערוץ היוטיוב שלה, והוסיפה כי היא בוחנת את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניה.

טראמפ האשים את קנדה בניסיון להשפיע על תיק המתנהל בבית המשפט העליון של ארה"ב, שעלול לבטל חלק ניכר מהמכסים שהטיל, ובהם גם כאלה החלים על סחורות קנדיות.

"המכסים חשובים מאוד לביטחון הלאומי ולכלכלה של ארצות הברית. לאור התנהגותם החמורה, כל שיחות הסחר עם קנדה מבוטלות בזאת", חתם טראמפ.