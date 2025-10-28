לא בכל יום מגינה מערכת המשפט הטורקית על האופוזיציה המקומית, אבל בסוף השבוע זה דווקא קרה, כאשר ניסיון של משטר ארדואן לפסול את יו"ר מפלגת העם הרפובליקנית (CHP), אוזגור אוזל, הסתיים בקביעה כי הטענות "חסרות בסיס". "תומכינו ימשיכו לצעוד קדימה, ללא פילוג, ויפיחו תקווה", אמר אוזל.

בצל מאות עצורים משורות המפלגה שעשויה לנצח את ארדואן בבחירות 2028, הואשם אוזל כי ניצח את הפריימריז באופן פסול. הציפייה הייתה כי מערכת המשפט תיעתר למסרים שמגיעים מכיוון ארדואן ומפלגת הצדק והפיתוח (AKP) שבראשותו, משום שבחודשים האחרונים נעצרו 16 ראשי ערים משורות מפלגת העם הרפובליקנית, שהבולט שבהם הוא ראש עיריית איסטנבול, אקרם אימאמאולו.

במפלגת האופוזיציה הבולטת, שלפי הסקרים צפויה להעמיד איום של ממש על ארדואן בבחירות הבאות, מאשימים את נשיא טורקיה כי הוא מנסה לבצע "הפיכה נגד מפלגת השלטון העתידית", במטרה להביא למשטר טוטליטרי שבו מפלגה אחת בלבד. מנגד, ארדואן, ששב וטוען כי מערכת המשפט המקומית "עצמאית", הציג הגדרות שונות ומשונות של "דיפ-סטייט", לכאורה, שלפיהן מדובר ברשת מושחתת שדומה ללא פחות מאשר "תמנון שזרועותיו מושטות לחלקים שונים של טורקיה ומחוצה לה".

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באונ' ת"א ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מסביר כי מאחורי הפסיקה המשפטית החריגה, עומד חשש מגל מחאות. "בממשל ארדואן מנסים ליצור איזון שבאמצעותו נמנעים מסיטואציה שבה סיר הלחץ באופוזיציה יתפוצץ למשטר בפנים. אם הם היו מקשיחים עמדות נגד אוזל, הייתה נסללת הדרך להפגנות המוניות. בעזרת הפסיקה, המשטר הפחית את הלחץ על הרשות השופטת".

זהו אירוע מביך מאוד לארדואן שמנסה למצוא דרכים לחזק את מעמדו בזירה הפנימית. הניסיונות הללו משתקפים בפעולותיו מול ממשל טראמפ, במטרה להכניס כוחות צבאיים טורקיים לרצועת עזה, למצוא דרך שבה יתאפשר לו לרכוש מטוסי F-35, ובאופן כללי להציב את עצמו כמנהיג מוביל ברמה האזורית. אולם, בטורקיה עצמה המצב חמור במיוחד.

כך, למשל, קצב האינפלציה השנתי ירד באופן עקבי מ-75.45% במאי אשתקד ל-32.95% באוגוסט השנה. ואולם, בחודש שעבר חזרה האינפלציה לגדול לקצב שנתי של 33.29%. בד בבד, הלירה הטורקית ממשיכה להישחק מול הדולר, ורק בשנה החולפת היא צנחה בכ-22.3% לכ-41.9 לירות לדולר.

כשמביטים על חמש השנים האחרונות, השחיקה מסתכמת לכ-428%. באופן אירוני למדי, הפסיקה של בית המשפט הטורקי הועילה מאוד לכלכלה, וכבר ביום שישי הספיק מדד BIST 100 בבורסה באיסטנבול לזנק ביותר מ־4%, אף שהשער הנוכחי עדיין נותר נמוך בכ־1.8% ביחס למצבו לפני כחודש.

ברמת האינטרסים הישראליים, יכול להיות כי אוזל או מועמד אחר לנשיאות טורקיה יהיה טוב יותר מארדואן, אבל זה לא מובטח. מפלגת העם הרפובליקנית היא אומנם כמאליסטית, אבל אוזל הציג עמדות אנטי-ישראליות מובהקות במהלך המלחמה. רק לפני כחודש הוא השתתף, ולא בפעם הראשונה או השנייה, במפגן פרו־פלסטיני גדול בטורקיה. עם זאת, מפלגת העם הרפובליקנית, בניגוד למפלגת הצדק והפיתוח, תופסת את חמאס כארגון טרור - ולא מנסה לגונן על טבח 7 באוקטובר.

הקדנציה האחרונה?

ארדואן נמצא בקדנציית הנשיאות השנייה שלו, ולפי החוקה הטורקית היא אמורה להיות האחרונה. לאותו הסעיף יש שני סייגים אפשריים: הראשון, שינויי חוקה, שארדואן מנסה לקדם עבורם רוב עם הכורדים - בעזרת הניסיונות להגיע להפסקת אש עם המחתרת הכורדית (PKK). האפשרות השנייה, שמעוגנת כבר בחוקה הנוכחית, היא הקדמת הבחירות. במסגרת סמכויות נשיא טורקיה, מתאפשר לו להכריז על בחירות בזק, ולזכות בעוד קדנציה.

לשמחתו של נשיא טורקיה, את מי שנתפס כאיום הגדול ביותר שלו, ראש עיריית איסטנבול, הוא דאג להשליך אל הכלא. זה החל במרץ, עם מעצר שבו הואשם אימאמאולו, בין השאר, כי זייף את לימודיו האקדמיים. הוא החל את לימודי התואר הראשון ברפובליקה הטורקית של צפון קפריסין, ובמהלך הלימודים עבר לאוניברסיטת איסטנבול. אל כל אלו התווספו אישומים שונים ומשונים שהמכנה המשותף שלהם הוא שחיתות.

במקרה של אימאמאולו, מערכת המשפט הטורקית נעתרה לחלוטין לדרישות המשטר, עד כדי הדחה של אימאמאולו מתפקידו, והצבה במקומו של נאמן: חבר הפרלמנט לשעבר, גורסל טקין. תומכי האופוזיציה יצאו להפגנות, בין שבמרץ ובין שלפני כחודש, אבל זה לא עזר להם. יתרה מכך, ההאשמות נגד אימאמאולו הפופולרי רק מתרבות.

המהלך האחרון של התביעה הטורקית מסוף השבוע כלל לא פחות מהאשמה ב"ריגול". לפי הדיווחים בתקשורת תומכת המשטר בטורקיה, העורך הראשי של ערוץ הטלוויזיה האופוזיציוני "טלה1", מרדאן ינארדע', נעצר באשמת ריגול, לאחר שמנהל הקמפיין של אימאמאולו, נג'אטי אוזקן, נעצר באשמת שחיתות, ולפי הנטען במשטר - אוזקן עם איש העסקים חוסיין גון סחרו במידע אלקטורלי עם סוכנויות ביון זרות.

"המשטר ממשיך להתמקד באימאמאולו, במטרה שלא יתאפשר לו לנקות את שמו הטוב", מסכם ד"ר כהן ינרוג'ק. "אימאמאולו נתפס כאיום האלקטורלי הגדול ביותר על ארדואן. הוויתור על המהלכים נגד אוזל התקבל משום שהוא לא נתפס כאיום באותה הרמה כמו אימאמאולו. לעומת זאת, כפי שהצבא דאג לפני שנים רבות כי ארדואן יהיה בכלא, כעת נשיא טורקיה דואג שאימאמאולו יישאר במאסר, בשל היותו אויב מר".