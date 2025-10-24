טורקיה: דיפלומט הוחזר מישראל – ונעצר באשמת חתרנות

הדיפלומט הטורקי גורצ'אי שקר, שכיהן כממונה על השגרירות עד שתפקידו הסתיים לפני כחודשיים, נעצר במדינתו - בהאשמה תמוהה של חברות ב־FETÖ: הארגון של פתהוללה גולן, שמשטר ארדואן טוען כי עמד מאחורי ניסיון ההפיכה ביולי 2016.

גולן אמנם הלך לעולמו בארה"ב לפני שנה, אבל משטר ארדואן ממשיך לעצור אנשי צבא, דיפלומטים, בכירי ממשל ואזרחים מן השורה כדבר שבשגרה, בהאשמת חברות ב־FETÖ. שקר הוא דיפלומט שהיווה דמות שונה בנוף הדיפלומטי הטורקי בישראל, וזכה לתשבחות בקרב בכירים בירושלים על כך שניכר כי הוא "הגיע לעבוד" ולנסות להשפיע לחיוב. גורם ישראלי ציין באוגוסט בשיחה עם גלובס כי, עתה "כל מי שמוצב בשגרירות טורקיה יודע מה מצופה ממנו, וזה להתיישר עם מדיניות פידאן".

תחילת ההסתבכות של שקר עם משרד החוץ הטורקי הייתה כשישראל כ"ץ, עת כיהן כשר החוץ, זימן אותו לשיחת נזיפה במרץ אשתקד, על רקע איום של נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן כי יפעל "לשלוח את נתניהו לאללה". בד בבד, כ"ץ שלח מסר לארדואן: "אתה, שתומך בשורפי תינוקות, רוצחים, אנסים ומחללי הגופות של פושעי החמאס, האחרון שיכול לדבר על אלוהים. אין אלוהים שיקשיב למי שתומך בזוועות ובפשעים נגד האנושות שביצעו חבריך הברברים מהחמאס".

מי שעומדים כעת מאחורי המעצר של שקר ודיפלומטים נוספים הוא ארגון הביון (MİT) בראשות אברהים קאלין, מקורבו של ארדואן שהיה אחראי מטעם טורקיה למגעי הפסקת האש מול חמאס. מי שנמצא לצד ארדואן, בתפקידים שונים מאז עסקת שליט ואף קודם לכן מונה כבר ב־2010 ליועץ לדיפלומטיה ציבורית של ארדואן, אז כראש הממשלה. בהמשך, הוא התקדם לתפקיד סמנכ"ל משרד ראש הממשלה באנקרה. ב־2014, עם כניסת ארדואן ללשכת נשיא טורקיה, קאלין מונה לדובר הנשיא - תפקיד שאותו מילא עד לפני שנתיים כשנבחר לראש ארגון הביון.

ביצוע מעצר כזה שמדיף ריח סגירת חשבונות של משטר ארדואן משקף את העבודה המשותפת של בכירים שונים, שהרי מי שהחליט על השינויים בשגרירות טורקיה הוא שר החוץ הנוכחי וקודמו של קאלין בתפקיד ראש ה־ MİT, הקאן פידאן. האחרון מוביל את המדיניות הטורקית האנטי־ישראלית והשבוע אירח, שוב, משלחת של בכירי חמאס בהובלת ראש מועצת השורא, מוחמד דרוויש.