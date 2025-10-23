תחום האמצעים הבלתי מאוישים הוא כבר מזמן לא "עתיד הלחימה". התעשייה האווירית חשפה רחפן חמוש חדש, חברה ישראלית קטנה אחרת מציגה כלי זעיר ושקט במיוחד, וגם בעולם נרשמות השקעות חסרות תקדים בתחום: ארה"ב רוכשת כטב"מים מחברות צעירות, שבדיה מפנה מאות מיליוני דולרים למחקר, ויפן בוחנת שילוב של כטב"מים מתאבדים בהיקפים גדולים. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

התעשייה האווירית חשפה רחפן חמוש חדש

התעשייה האווירית, שצברה את המוניטין שלה בעולם בזכות תחומים כמו לוויינים, מל"טים מסדרת "הרון" והסבת מטוסי נוסעים למטען, חשפה בתערוכת AUSA היוקרתית בארה"ב רחפן חמוש חדש בשם FireStorm 250. הכלי, שפותח בשיתוף עם יצרנית הנשק מהגדולות בעולם, זיג זאואר, הוא קוואדקופטר (רחפן בעל ארבעה להבים) שמיועד למשימות טקטיות ומצויד במכונת ירייה רובוטית .

לפי החברה, הרחפן נועד לפריסה מהירה ולביצוע משימות קטלניות מדויקות במיוחד - בעיקר בלחימה בשטח בנוי ובטווחים קצרים. בכך הוא מאפשר לכוחות לפגוע באויב מבלי להיחשף.

ה־FireStorm פועל עד שלוש שעות ברציפות ויכול לשאת עד 200 קליעים. הוא נשלט באמצעות אלגוריתמי בקרה מתקדמים השומרים על דיוק הירי גם בעת ריחוף ותנועה. עוד קודם לכן, הרחפן ממריא ונוחת באופן אנכי, כך שמלאכת הכנתו למשימה היא זניחה באופן יחסי.

רחפן ישראלי זעיר שובר שיא בתחום הרעש

חברת אירו סנטינל הישראלית קבעה שיא חדש בתחום האקוסטיקה. לפי אתר Defense Blog, במבחן עצמאי נמצא כי רחפן החברה, Aerosol G2, מציג רמת רעש נמוכה בהרבה מזו של מתחריו - ובה מטריס 350 מתוצרת הענקית הסינית DJI או דגם אלפא של חברת אוטל.

הבדיקה שהתבצעה במכון עצמאי כללה השוואת רעשים במרחקים וגבהים שונים, החל ממטר אחד ועד ל־80 מטר.

פערי הרעשים שנמצאו בבדיקה מהותיים למדי: בעוד אירוסול G2 הציג רעש של 74.9 דציבל בגובה מטר בודד, אלפא של אוטל הציג 80.3, ומטריס 350 של DJI עמד על 85.1. בה בעת, פערים ניכרו גם בגבהים נוספים. בכל הנוגע לתחום התדרים, הרחפן של החברה הישראלית הציג יתרונות מהותיים ברמות הדציבלים, בכל הטווח הנבחן: 100 עד 16 אלף הרץ.

מדובר ברחפן קל משקל, שגודלו כ־60 ס"מ ומשקלו 3.5 ק"ג. הוא מסוגל לשאת מטענים ייעודיים במשקל של עד קילוגרם אחד - לשימושי צילום, איסוף מודיעין ותקשורת. הוא מגיע למהירות של 12 מטרים בשנייה, פועל בטווח של שבעה ק"מ, וניתן להרחיב את הטווח כמעט פי שניים באמצעות אנטנה ייעודית של החברה.

ארה"ב סוגרת חוזים חדשים, דווקא עם חברות קטנות

מאז שובו של הנשיא דונלד טראמפ לבית הלבן ומינויו של פיט הגסת’ למזכיר ההגנה, מדיניות הרכש האמריקאית מתמקדת בהרחבת צי הכטב"מים. עסקה עדכנית של צבא ארה"ב כוללת רכישת מל"טים זעירים מדגם X10D של חברת Skydio, תמורת 7.9 מיליון דולר - עסקה הכוללת גם הדרכה ותמיכה באימונים.

העסקה היא חלק מתוכנית Tranche 2, המיועדת לתת מענה נרחב למשימות איסוף מודיעין בטווחים קצרים. מדובר בהמשך ישיר לחוזה קודם (במסגרת תוכנית Tranche 1) - וההזמנה הנוספת מעידה ככל הנראה על שביעות רצון מהביצועים. ה־X10D מסוגל להמריא ולנחות אנכית, פועל באוטונומיה מלאה, וכולל מצלמת 48 מגה־פיקסל ומערכות הגנה מפני שיבושי GPS.

במקביל, משרד ההגנה האמריקאי רכש מחברת אנדוריל, מהצומחות ביותר בתעשייה הביטחונית העולמית, מערכת בקרת אש ייעודית להגנה מפני מערכות בלתי מאוישות. הרכישה התבצעה כחודשיים לאחר שאנדוריל השלימה גיוס עתק של 2.5 מיליארד דולר לפי שווי של 30.5 מיליארד - יותר מכפול מהערכת השווי שלה בשנה שעברה.

שבדיה משקיעה במו"פ בתחום הבלתי מאוישים

מינהל הרכש הביטחוני של שבדיה חתם על חוזה עם חברת סאאב המקומית, בהיקף של כ־238 מיליון דולר, לצורך מחקר ופיתוח מתקדם של מטוסים בלתי מאוישים. שבדיה עתירת ניסיון בתחום מטוסי הקרב בזכות גריפן, מטוס מדור 4.5 שמסוגל לנחות בכבישים רגילים - תכונה שרחוקה מלהיות גורפת בתחום. כעת היא מבקשת להרחיב את יכולותיה גם לעולם הכלים האוטונומיים - בהתאם למגמה הגלובלית שמתרחקת ממטוסים מאוישים בלבד כפי שגם השתקף ממבצע עם כלביא של ישראל נגד איראן.

ההסכם הנוכחי מהווה המשך להסכם קודם שנחתם ב־2024, ונועד להבטיח את המשך הפיתוח עד 2027. המטרה: שילוב של מערכות מאוישות ובלתי מאוישות, כך שטייס במטוס מאויש יוכל להפעיל בו זמנית גם כלי טיס אוטונומיים למשימות נוספות.

בכיוון דומה פועלת גם ארה"ב, שחתמה בשבוע שעבר על הסכם עם הולנד לשילוב המדינה האירופית בתוכנית "Wingman". ההסכם מבטיח להולנד גישה למידע ולכלים שפיתחו האמריקאים ויאפשר לה להתאים את התוצרים לצרכים האירופאים - כפי שעולים ממלחמת רוסיה־אוקראינה שכבר מתחוללת יותר מ־3.5 שנים.

יפן בוחנת רכש כטב"מים מתאבדים

יפן מהווה את אחד משווקי הביטחון הצומחים ביותר בעולם, דווקא לאחר שבעשורים שמאז מלחמת העולם השנייה הקפידה לשמור על תקציב ביטחון מתון. תקציב הביטחון הנוכחי של יפן עומד על כ־9.9 טריליון ין (כ־70 מיליארד דולר), שמהווים כ־1.8% מהתוצר. הנתון משקף צמיחה מ־1.6% מהתוצר אשתקד, כשהיעד הוא להגיע ל־2% עד 2027.

במשרד ההגנה היפני בוחנים כיצד להשתמש בתקציב הצומח באופן יעיל, בין היתר באמצעות השקעה בכטב"מים מתאבדים זולים יחסית - שיאפשרו יצירת כוח אש רחב מבלי להגדיל דרמטית את התקציב.

הבחינה מתבצעת על ידי אגף התכנון בזרוע היבשה, שביקש מחברות בעלות ניסיון בייצור כטב"מים מתאבדים להציג נתונים טכניים וביצועיים.