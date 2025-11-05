חברת הסייבר הישראלית ארמיס (Armis) שמגינה על חברות בעלות ציוד רגיש כמו בתי חולים או חברות חשמל ומים, מגייסת 435 מיליון דולר במה שהיא מגדירה כ"גיוס טרום-הנפקה", לפי שווי חברה של 6.1 מיליארד דולר, בהובלת קרן הצמיחה של גולדמן סאקס.

סבב הגיוס הענק יאפשר לחברה אורך נשימה להמשיך ולהתכונן להנפקה המתוכננת להערכתה בין סוף שנת 2026 לבין תחילת השנה שלאחריה. בכך, דוחה ארמיס עסקאות השקעה אחרות שהונחו על שולחנה, כולל הצעה לרכישת השליטה בה מידי אינסייט על ידי תומא בראבו בשווי מוערך של 5 מיליארד דולר, שנחשפה בעבר בגלובס.

בכך הופכת ארמיס לאחת מחברות הסייבר הגדולות בישראל במונחי שווי שוק ולחברה הגדולה ביותר בשוק אבטחת מתקנים רגישים. בין חברות הסייבר ששווין צמח בשנה האחרונה: סייארה שהגיעה לשווי של 6 מיליארד דולר, איילנד שהגיעה לשווי של 5 מיליארד דולר ו-וויז, שממתינה לאישור מכירתה לגוגל ב- 32 מיליארד דולר.

הגיוס החדש יותיר את השליטה בחברה בידי קרן אינסייט פרטנרס ויקנה לגולדמן זאקס אחזקה של אחוזים בודדים בחברה, תוך הבטחה לגרוף קופון בהנפקה או במכירה. גם קרן ההון סיכון של גוגל, CapitalG, משקיעה קיימת בחברה שהצטרפה לסיבוב הגיוס בתפקיד דומיננטי, עם השקעה המוערכת בכ- 100 מיליון דולר מתוך הסיבוב, מחזקת את כוחה בקרב המשקיעים בחברה ונחשבת כיום למשקיעה השנייה באחזקותיה אחרי אינסייט, עם כמה עשרות אחוזים של אחזקה בחברה.

שאר המשקיעים בחברה הם ברוקפילד, גו'רגי'אן, GSquared, וקרן אבולושן שהצטרפה בסיבוב האחרון. רוב ההון שגויס הוזרם לקופת החברה, אך חלקו הופנה לרכישת מניות (סיבוב "סקנדרי") מקרן אוסטרית שקיבלה מניות של ארמיס לאחר שמכרה לה את חברת הסייבר אוטוריו (Otorio).

"ממשיכים במומנטום הצמיחה"

"היו לנו הרבה הצעות על השולחן, אבל אנחנו כרגע ממשיכים במומנטום הצמיחה שלנו, חצינו את רף 300 מיליון דולר בקצב הכנסות שנתי (ARR), קצב שגבוה ב-100 מיליון דולר ביחס לתחילת השנה, וכעת אנחנו ממוקדים במטרה שהיא להגיע לקצב מכירות שנתי של מיליארד דולר בתוך שלוש שנים", אומר לגלובס יבגני דיברוב, מנכ"ל החברה ואחד ממייסדיה. "בכל מקרה, אנחנו לא לחוצים לצאת להנפקה, סבב של סקנדרי מאחורינו (100 מיליון דולר לעובדים ולמייסדים שהועברו תמורת מניות באוגוסט האחרון - א"ג), ויש ביקוש רב למניות החברה - לכן אין לנו בעיה להמשיך ולפעול כחברה עצמאית ולהמשיך ולצמוח באגרסיביות".

למרות השיח על צמיחה אגרסיבית, דיברוב מדגיש כי ארמיס מתכנסת לאיזון תפעולי בשנה הבאה - ככל הנראה לקראת הכנה להנפקה. לארמיס סמנכ"ל כספים בשם ג'ונתן קאר, מי ששימש קודם לכן בתפקיד מנהל מחלקת הכספים בחברות ציבוריות כמו אטלסיאן וסרבי-מאנקי.

ארמיס, שנוסדה על ידי עובדי אדאלום לשעבר יבגני דיברוב ונדיר יזרעאל, מתחרה כיום בנישת אבטחת מתקנים קריטים ורגישים ושרשראות אספקה כמו מפעלי ייצור, חברות תעופה, מתקנים רגישים וסוכנויות פדרליות, בחברות כמו דרים של שלו חוליו, אקסוניוס ומדיגייט. היא מעסיקה 850 עובדים סך הכל.

החברה התרחבה באופן משמעותי לעבודה בקרב סוכנויות פדרליות וארגוני ביטחון בארה"ב ומרחיבה את ההצע שלה בתחום ניהול ותיקון חולשות סייבר - פרצות תוכנה המאפשרות להאקרים לחדור לארגונים. הרכישה של סילק סקיוריטי, חברה בתחום ניהול ותעדוף של תיקון חולשות בענן, בשנה שעברה, במחיר של 150 מיליון דולר - אפשרה לה להגדיל את הכנסות היחידה העסקית מ- 600 אלף דולר לפי ההערכה ל- 40 מיליון דולר כיום. עם התרחבות לתחום ניהול וחולשות - החברה פותחת חזית מול מתחרות גדולות יותר כמו טנאבל וקוואליס האמריקאיות.