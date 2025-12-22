דוח חדש חושף: שיא כל הזמנים להיקף הגיוסים בדיפנס טק הישראלי

נתונים ראשונים מדוח סיכום שנת 2025 בהייטק הישראלי של לאומיטק ו-IVC שמתפרסמים היום (ב') מצביעים על התאוששות בהיקפי ההשקעה בהייטק הישראלי בשנה החולפת, זאת לצד המשך מגמה של ירידה במספר העסקאות. על פי הנתונים הראשוניים, חברות טכנולוגיה ישראליות גייסו השנה 11.1 מיליארד דולר במסגרת 418 סבבי גיוס ידועים, מה שמהווה עלייה של 15% בהיקף הסכום שגויסו לעומת 2024, אף שמספר הסבבים ירד בכ-9%.

עוד לפי הנתונים, ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו גיוסי ההון ב 3.43 מיליארד דולר, עלייה של 45% לעומת הרבעון השלישי ושל 37% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה הוסברה בין היתר בארבעה סבבי גיוס גדולים במיוחד של מעל 200 מיליון דולר, בהם חברות דיל, ארמיס, סיירה ו-Eon. יחד עם זאת, ב-IVC מדגישים כי גם בנטרול עסקאות הענק, נרשמה צמיחה של 18% בהיקפי הגיוס השנתיים, מה שמעיד על התרחבות הפעילות ולא רק על תלות במספר מצומצם של עסקאות חריגות. הדוח מצביע גם על שיא כל הזמנים בהיקף הגיוסים בתחום הדיפנס טק, מגמה שמצטרפת לדומיננטיות של תחומי הסייבר וה-Generative AI. לפי הנתונים, כ-40% מסבבי הגיוס בשנת 2025 בוצעו בחברות משני תחומים אלה, שגרפו יחד כ-70% מההון הכולל שגויס. בתחום הסייבר אף נרשם נתון חריג נוסף, שלפיו בנטרול סבבים של מעל 100 מיליון דולר, היקף הגיוסים ב-2025 היה גבוה מזה של שנת 2021, שנחשבה עד כה לשנת שיא.

גם שוק האקזיטים הציג התאוששות חדה. לפי נתוני IVC, בשנת 2025 נרשמו 180 עסקאות רכישה והנפקות ראשוניות בהיקף של 17.7 מיליארד דולר. בנוסף, עוד 13 עסקאות ענק נמצאות בשלבי סגירה מתקדמים וצפויות להוסיף כ-63 מיליארד דולר נוספים, כך שהיקף האקזיטים הכולל עשוי להתקרב ל-80 מיליארד דולר. בין העסקאות שטרם הושלמו בולטות רכישת וויז בידי גוגל ורכישת סייברארק בידי פאלו אלטו נטוורקס, עסקאות שמחזקות את הציפיות להחזרים משמעותיים למשקיעים בשנים הקרובות.

גודל העסקה החציוני טיפס לשיא של 10 מיליון דולר

תמונה דומה עולה גם מהנתונים שמפרסמים Startup Nation Central בדוח השנתי שלהם. על פי ההערכות הראשוניות, היקף המימון הפרטי בהיי טק הישראלי ב-2025 הגיע ל-15.6 מיליארד דולר, בעוד שמספר סבבי הגיוס ירד ל-717 בלבד, הרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון. חשוב לציין כי הפער בסך הגיוסים בין נתוני לאומיטק ו-IVC לבין הדוח של SNC, נובע בין היתר מהבדלים מתודולוגיים בין הדוחות: בעוד דוח לאומיטק ו- IVC מתבסס על סבבי גיוס ידועים ומאומתים בלבד נכון למועד הפרסום, ב-SNC משלבים כבר בשלב זה אומדנים לסבבים שטרם פורסמו במלואם ולסבבי Stealth, וכן הסתכלות רחבה יותר על פעילות המימון בענף.

עוד לפי הנתונים, גודל העסקה החציוני טיפס לשיא של 10 מיליון דולר, והסבבים הגדולים היו אחראים לכמחצית מסך ההון שגויס השנה. בדוח של SNC מודגש כי מדובר בשינוי מבני בשוק, שבו המשקיעים מבצעים פחות עסקאות, אך מוכנים להתחייב לסכומים גבוהים יותר בחברות בוגרות ובעלות רמת ודאות גבוהה. עוד לפי הנתונים של SNC, גם שוק המיזוגים והרכישות בלט במיוחד, עם היקף עסקאות כולל של כ-74 מיליארד דולר ב-150 עסקאות, נתון שמחזיר את הפעילות לרמות שנראו לפני שנות ההאטה האחרונות ומחזק את ההערכה כי ההון הגלובלי ממשיך לראות בהיי טק הישראלי יעד אסטרטגי להשקעות ארוכות טווח.