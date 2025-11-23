"הנפקה זה חלום, זה להיות בהיכל התהילה של הסייבר, לצד אנשים כמו גיל שוויד ואחרים מדהימים שעשו את זה. היעד שלנו הוא סוף 2026 או במחצית ראשונה של 2027, בהתאם לתנאים של השוק. עד אז, אני רוצה לראות אותנו בווליום מאוד גבוה.

"אנחנו עובדים קשה מאוד כדי להתנהל כמו חברה ציבורית, אנחנו רוצים להיות מוכנים לזה. בכמה רבעונים ברצף לתת תחזית מסוימת, ולעשות בפועל 20% מעל זה. אנחנו עובדים קשה מבחינה ארגונית פנימית בשביל זה. 600 או 700 מיליון דולר הכנסות - זה זמן טוב להנפקה. אנחנו מצפים לזה, אבל יש עוד המון עבודה קשה להגיע לשם. הצבנו יעד להגיע למיליארד דולר הכנסות מאוגוסט 2028".

את הדברים אמר יבגני דיברוב, מנכ"ל חברת הסייבר הישראלית ארמיס, בשיחה עם מיטל ויזברג בוועידת ישראל לעסקים ה־32 של גלובס. דיברוב התייחס גם לגיוס הענק האחרון של החברה, בהיקף של 435 מיליון דולר, ואמר: "הגיוס הזה מאוד משמעותי. עברנו את ה־300 מיליון דולר הכנסות, הוספנו יותר מ־100 מיליון דולר בתוך פחות משנה. הביקוש מאוד גדול, כי אנחנו פותרים בעיות מאוד משמעותיות, הבעיות הכי משמעותיות לארגונים הכי גדולים - שדות תעופה, חנויות, חברות לתשתיות נפט וגז. ארמיס מאבטחת את הנכסים הכי חשובים שלהם".

דיברוב דיבר גם על השפעת מהפכת ה־AI על עולם העבודה, בדגש על תחום ההייטק, וכשנשאל אם זו עשויה להקטין את מספר העובדים בחברה, אמר: "במקרה שלנו המהפכה הזאת תעשה את הארגון יותר יעיל. יש לנו צוות פיתוח אדיר בארץ, ואנשי צוות נוספים בארה"ב. זה צוות הפיתוח הכי טוב בעולם, שעוזר לנו לבנות את המוצרים הכי טובים ללקוחות הכי גדולים.

"ה־AI צריך להיות מוטמע בכל מחלקה ובכל אזור, כי אם לא - לא נהיה רלוונטיים. הצוות יכול להיות פי עשרה יותר טוב, יותר יעיל, בזכות הבינה המלאכותית. יש לנו כבר היום כוח פיתוח מדהים, שיכול להיות הרבה יותר טוב בזכות ה־ AI".

"התפקיד של המנכ"ל הוא לא להכין דוחות אקסל יפים"

דיברוב נשאל גם על הסוד להצלחה ולשמירתה לאורך זמן: "המפתח הוא לשמור תמיד על תרבות של סטארט-אפ, לא משנה אם יש לנו 80 עובדים, 100, 200 או 800, ולא משנה כמה הכנסות אנחנו עושים. לשמור על האש הזאת, בכל הארגון. אני תמיד פרנואיד בניסיונות שלי להבטיח שאנחנו משיגים את התחרות ב־18 עד 24 חודשים. זה קריטי ללקוחות וקריטי לשוק, והמשקיעים - הם רוצים להשקיע רק במוביל".

לדבריו, "חמש וחצי השנים האחרונות היו שנים מטורפות, שבהן היינו קרובים מאוד לשוק, ללקוחות, כדי להבין מה לקוחות באמת צריכים, לדעת למפות כל מכשיר של הארגון, בכל מקום ובכל אזור. לקחת את הבעיות של הארגון, לתעדף ולפתור אותן, על ידי מתן פתרון מיידי. להגן על כל דבר בסביבה של הארגון.

"כדי שזה יקרה אנחנו יושבים עם הלקוחות הכי גדולים בעולם, ומקבלים מהם פירוט במה ארמיס צריכה להתרחב. אנחנו מקפידים כל הזמן לשמוע מה אנחנו עושים טוב ומה לא עושים טוב, ומה הדבר הבא. התפקיד של המנכ"ל הוא לא לעשות דוחות אקסל יפים, אלא להיות בשטח, להיות איש המכירות הכי טוב, ולשמוע תמיד מה אנחנו עושים טוב ומה לא טוב".

