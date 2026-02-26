הדוחות שמפילים את מניות האנרגיה המתחדשת בתל אביב

חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס פרסמה דוחות חלשים במיוחד, עם ירידה משמעותית בהכנסות וברווח, בעקבות מחירי גידור גבוהים וביצועי רוח חלשים בפולין. המניה יורדת משמעותית, ובעקבותיה גם שאר מניות המתחדשות: מדד תל אביב קלינטק יורד במעל 2%, כאשר אף מניה בה לא עולה מלבד אורמת , שפרסמה היום דוחות מוצלחים.

אנרג'יקס, הפועלת בפולין, בישראל ובארה"ב, פרסמה היום דוחות מאכזבים, עם ירידה בכלל הפרמטרים הפיננסיים המרכזיים: ההכנסות בשנת 2025 עמדו על 762 מיליון שקל, לעומת 898 מיליון ב-2024. על־פי החברה, עיקר הקיטון נובע ממחירי גידור גבוהים, תנאי רוח חלשים והשפעות מטבע, עקב התחזקות השקל.

יצוין כי ההכנסה של אנרג'יקס בארה"ב נשארה יציבה ובישראל אפילו עלתה (מ-129 מיליון שקל ל-161 מיליון ב-2025), אך ההשקעה הגדולה שלה בפולין גררה את כל החברה כלפי מטה, עם צניחה מ-453 מיליון שקל מ-278 מיליון בלבד. ה-EBITDA חטף מכה אף הוא ועומד על 455 מיליון דולר בלבד, 27% פחות מאשר בשנה שעברה, והרווח הנקי עומד על 250 מיליון שקל, ירידה של 26% ביחס לשנה שעברה. בכל מקרה, החברה תחלק דיבידנד בסך כולל של 58 מיליון שקל מתוך רווח זה.

מבחינת התחזית הלאה, אנרג'יקס צופה עלייה בכל גיאוגרפיות הפעילות, אך היא לא מעזה לחזות חזרה להכנסות אותן הרוויחה ב-2024 בפולין, כך שנראה שהסיבות לירידה לא צפויות להיעלם בקרוב. זאת ועוד, אנרג'יקס חוזה עלייה דרמטית בכמות הנכסים בהקמה ולקראת הקמה שברשותה בשנת 2027, מ-1.7 ג'יגהוואט הספק ייצור ועוד חצי ג'יגהוואט-שעה אגירה היום, לכדי 4 ג'יגהוואט של ייצור ו-2 ג'יגהוואט-שעה אגירה ב-2027, בזכות הפרויקטים שלה שנמצאים בייזום מתקדם.

מעניינת לא פחות היא ההשפעה של הביצוע החלש של אנרג'יקס השנה על שאר החברות בשוק, למרות שפעילותן לא תמיד מתואמת אליה מבחינת אופי הייצור (רוח לעומת שמש) ומבחינת מגזרי הפעילות (לא מושקעים בפולין כמוה).

כאמור, מדד ת"א־קלינטק, המאגד חברות אנרגיה מתחדשת יורד במעל 2%, כאשר החברה היחידה שעולה היום מתוך 17 הרשומות בה היא אורמת, המפעילה תחנות כוח גאותרמיות ופרסמה היום דוח מוצלח יחסית. כל השאר ללא שינוי ניכר או יורדות משמעותית. אפקט הפוך נרשם באותו המדד, כאשר אנלייט פרסמה לאחרונה דוחות מוצלחים בהרבה, שתמכו בעליית חברות אחרות באותו הענף. עד כמה זה מלמד על ביצועיהן בפועל? בשלב זה קשה לדעת.