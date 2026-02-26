אורמת מזנקת בהכנסות, אבל לא מתרגמת לרווח

חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת , הנסחרת בתל אביב 35, סיימה את 2025 עם הכנסות גבוהות מהתחזית שמסרה בעבר, כ-990 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 12.5% לעומת 2024. זאת, בזכות הכנסות גבוהות מהתחזית במגזרי המוצרים ואגירת האנרגיה, ולמרות הכנסות נמוכות מהתחזית במגזר החשמל, שהוא הגדול ביותר בחברה. הרבעון הרביעי תרם 276 מיליון דולר להכנסות השנתיות, צמיחה של 19.6% מהרבעון המקביל.

● מניות האנרגיה הלוהטות של ת"א קפצו פי 3 בזכות הימור על השוק האמריקאי

● תרחיש של פעם ב-25 שנה והסכנה לתיק המניות שלכם

אך למרות הזינוק המשמעותי בהכנסות ביחס לשנה שעברה, עלות ההכנסות גדלה במידה כה גדולה שהרווח הגולמי שלה נשאר פחות או יותר זהה על 273 מיליון דולר בדיוק כמו בשנה שעברה. זאת בעיקר בשל עליה משמעותית בעלות ההכנסה בכל הסגמנטים המדווחים.

בנוסף, אורמת מדווחים שבין השאר בשל קטיעת אספקת החשמל במספר מתקנים שלה בארה"ב, ובשל בעיות ספציפיות בתחנת הכוח "פונה" בהוואי, ההכנסות שלהם בתחום הגדול ביותר שלהם. מהצד השני, סגמנט האגירה זינק בזכות פערי מחירי משמעותיים ברשת PJM האמריקאית. בכל מקרה, למרות עליה מסוימת ב- EBITDA המותאם, השורה התחתונה היא שהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של אורמת עומד על 124 מיליון דולר, זהה לגמרי לשנה שעברה.

עם זאת, אורמת מכריזה על מספר אירועים אסטרטגיים משמעותיים מבחינה: בין השאר, גוגל חתמה על הסכם אספקת אנרגיה של 150 מגהוואט ל-15 שנה עבור חוות השרתים שלה בנבדה. בנוסף, נחתמו מספר עסקאות משמעותיות נוספות בניו זילנד והוואי, ומספר פרויקטים נוספים רשמו התקדמות.

תחזית אופטימית

בכל הנוגע ל-2026, אורמת אופטימית למדי: היא חוזה צמיחה נוספת בהכנסות, לבין 1,110 ל-1,160 מיליון דולר, ועליה נוספת ב- EBITDA המותאם מ-582 מיליון דולר לבין 612 ל-645 מיליון דולר. אורמת גם מחלקת השנה דיבידנד בשווי 12 סנט לכל מניה.

דורון בלשר, מנכ"ל אורמת טכנולוגיות אמר עם פרסום הדוח ש"2025 הייתה שנה מוצלחת לאורמת, במהלכה המשכנו ביישום אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח והרחבנו את הפורטפוליו שלנו. בשנת 2025, הכנסות החברה צמחו בכ-12.5% לכמעט מיליארד דולר וה-EBITDA המתואם עלה ב-5.7%, בעיקר הודות לתרומה משמעותית של מגזר אגירת האנרגיה ולשיפור בביצועי מגזר המוצרים. מגזר אגירת האנרגיה יותר מהכפיל את הכנסותיו בהשוואה לשנה קודמת, בין היתר בזכות מחירים גבוהים יותר בשוק PJM".

בלשר הוסיף כי "הביקוש לאנרגיה יציבה ונקייה ממשיך להתחזק, במיוחד מצד data centers. במבט קדימה הביקוש לחשמל יציב ונקי, הנובע בין היתר מהתרחבות תחום הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים, נותר חזק מאוד. הפרויקטים נהנים מעליית מחירי ה-PPA ותמיכה הרגולטורית רחבה".