משרד האנרגיה מפרסם הליך תחרותי נוסף לחיפוש גז, החמישי במספר. במשרד האנרגיה מעריכים כי "בים עשויים להימצא עוד מאות BCM של גז טבעי שטרם התגלו". עם זאת, הזכיות בהליך התחרותי הקודם שתוצאותיו התפרסמו בספטמבר 2023 טרם תורגמו לחיפושים פעילים.

בהליך הקודם, אנרג'יאן נחשבו כשחקן קיים בדיוק כמו הענקית שברון, ולכן ההליך הוטה לרעתה, וזו כנראה אחת הסיבות שהיא לא זכתה בו. אך על פי הערכות, ובהתאם לחוות דעת של רשות התחרות בעקבות מיצוי ההתחייבויות שלה והוצאתה מהשוק כשחקן תחרותי - היא תוכר כשחקן חדש שיוכל להתמודד יחד עם השאר. שברון תמשיך במעמד הקודם כשחקן ותיק, שיפחית את סיכוייה.

אנרג'יאן היא השחקנית היחידה מלבד שברון שמפעילה מאגרי גז בישראל - את קידוח כריש-תנין שאותה קנתה בעקבות מתווה הגז, כמו גם מספר מאגרים קטנים יותר שאותם מצאה בשטחים הקיימים שלה. סך הכל, היא מחזיקה בכ-10% מעתודות הגז של ישראל. היא ניסתה להתמודד מספר פעמים על חיפוש גז בבלוקים נוספים, אך בכל פעם ההזדמנות חמקה ממנה: ההליך התחרותי השלישי בוטל לאור הסכם הגז עם לבנון, ובהליך הרביעי היא הוגדרה כשחקן ותיק, דבר שהפלה אותה לרעה לעומת שחקנים כמו ניו מד ורציו (שותפי לוויתן שאינם המפעילים) שזכו בשני בלוקים במסגרת המכרז. אך כעת, על פי הערכות, זה צפוי להשתנות. זאת, כנראה, בשל מיצוי ההתחייבויות האפשריות שלה ללקוחות שהוציאה אותה מהתחרות על לקוחות חדשים. הגז שיש לה להציע, שהיה מועט יחסית מלכתחילה, הוצע במלואו. זה, בין השאר, אחד הדברים שהביאו לחששות תחרותיים משמעותיים סביב יצוא הגז למצרים ועסקת חברת החשמל מול מאגר תמר.

שישה מקבצי חיפוש במים הכלכליים של ישראל

בהליך התחרותי החדש יוצעו לחברות גז חדשות וקיימות שישה מקבצי חיפוש, בשטח כולל של כ-8,600 קמ"ר במים הכלכליים של ישראל. על פי משרד האנרגיה, המקבצים "גובשו לאחר עבודת עומק מקצועית שכללה ניתוחים גיאולוגיים וסקרים סיסמיים שנאספו לאורך השנים, המשרטטים תמונת פוטנציאל מבטיחה של משאבי טבע נוספים במים הכלכליים של ישראל. על בסיס הידע המקצועי שנצבר, במשרד מעריכים כי בים עשויים להימצא עוד מאות BCM של גז טבעי שטרם התגלו, ואף קיימת אפשרות לתגליות משמעותיות גם בשכבות גיאולוגיות שעדיין לא נחקרו".

במשרד האנרגיה אמנם מתגאים ב"הצלחת ההליך הרביעי שבמסגרתו הוענקו רישיונות לחברות מהגדולות בעולם", אך בפועל אלו טרם התממשו לכדי חיפושי גז פעילים. הרישיון המתקדם ביותר הוא זה של בעלת המניות הגדולה ביותר בלוויתן ניו-מד (בבעלות דלק קידוחים של יצחק תשובה), יחד עם ענקית הנפט והגז הבינ"ל BP וחברת הנפט הלאומית של אזרבייג'ן סוקאר. הרישיון הזה נלקח רשמית במרץ 2025, מה שמאפשר מרווח זמן של 3 שנים לחפש גז בפועל. אך נכון להיום, השלב הבא (סקירה סייסמית של קרקעית הים בעזרת ספינה ייחודית) טרם החל, וההערכות הן שספינה זו תגיע לחופי ישראל במהלך השנה הנוכחית. תחילת החיפושים התעכבה בין היתר בשל בלימת האישור ליצוא גז למצרים כדי להבטיח מחירים נמוכים יחסית למשק המקומי, מה שעיכב מבחינת ניו-מד את הרצון להתחייב לחיפושים נוספים בארץ. כעת, ניו-מד יוכלו להתמודד שנית על חיפוש גז נוסף.

זכייה נוספת בהליך הקודם הייתה של בעלת המניות השלישית בלוויתן, רציו, יחד עם ענקית הנפט והגז האיטלקית ENI. אך אלו טרם נטלו את הרישיון שלהן, כנראה בשל סיבות גיאו-פוליטיות. יותר מכך, הם כנראה לא צפויים להתחרות בהליך הנוכחי, לפחות עד שיביאו את שותפיהם האיטלקים לקחת את הזכייה במכרז הקודם. כך שבסיכומו של דבר, אף אחת מהזכיות, עוד לא הביאה לחיפושי גז פעילים. למעשה, מאז 2016 היו בישראל חיפושי גז פעילים פעם אחת בלבד, של אנרג'יאן בשטח הפעיל שלהם, שהוביל לגילוי של מספר מאגרים קטנים מאוד. בהליך הנוכחי תהיה הטיה לטובת חברות חדשות שלא מפעילות נכסי גז בישראל. זאת כאמור, על פי הערכות, לא כולל אנרג'יאן שתוחרג, אך כולל שברון שתתקשה לזכות במכרז שיוטה לרעתה.

בנוסף, אחד הבלוקים שהוצעו בהליך התחרותי הקודם (בלוק H) יוצע מחדש למכרז, והבלוק הרביעי שעוד לא הוכרז בו זוכה - עשוי להיות מוכרז בכל זאת על ידי משרד האנרגיה בהמשך.

מבחינת לוחות הזמנים, מסמכי המכרז יתפרסמו עד סוף השבוע הקרוב, המכרז ייפתח להצעות ברבעון השלישי של שנת 2026, והזוכים יוכרזו כשלושה חודשים לאחר מכן, כלומר, עוד לפני סוף 2026.