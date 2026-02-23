האסון בבית הזיקוק באשדוד: נעצר חשוד ברצח באדישות

שתי עובדות מעבדה של בית הזיקוק באשדוד (בז"א), ניצן גויכמן ואירינה רדצ'וק, נהרגו ב-11 בפברואר ממחסור בחמצן בשל תקלה בחליפות המגן שלהן. המשטרה החלה לחקור, וכעת נעצר חשוד בפרשה - שותף בחברה המספק בלוני חמצן.

● תביעה נגד ויז'ן אנד ביונד: "דפוס שיטתי של הטעיה והסתרת מידע"

● המועצה שמזהירה: "תוכנית המתאר תייצר גירעון של עשרות מיליונים"

יומיים אחרי התאונה, הזהיר מנהל הבטיחות במשרד העבודה שלא להשתמש בבלוני החמצן של חברת סלם יעקב ובניו. כך שייתכן והעצור בפרשה הוא יעקב סלם, מייסד החברה. על פי הערכה , בשוק יש 15 אלף מיכלים של החברה. "המכלים האלה נמצאים גם אצל ארגוני הצלה ובהרבה בתים בישראל אצל חולים, ולכן צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. היינו בקשר עם ארגוני ההצלה למציאת ספק אחר ולכן הדגשנו את מהירות העניין" אמר לגלובס חזי שוורצמן, מנהל מינהל הבטיחות במשרד העבודה.

על פי הודעת המשטרה "יודגש כי עם קבלת הדיווח על האירוע הקשה נפתחה חקירה מקיפה ומעמיקה. במסגרת החקירה מבוצעות פעולות רבות, ובהן גביית עדויות מגורמים רלוונטיים, איסוף ממצאים וחוות דעת מקצועיות" עוד אמרו במשטרה ש"מדובר בחקירה מורכבת, המצריכה בחינה מדוקדקת של כלל הנתונים בטרם קבלת החלטות בדבר צעדים פליליים. עם התקדמות החקירה ובהתאם לממצאיה יינקטו הצעדים הנדרשים על פי דין". עבירת הרצח באדישות נחשבת חמורה יחסית.

בז"א ידע מספר תקלות ואסונות: בינואר 2013 נהרגו שלושה מעובדי החברה משאיפת גזים מסוכנים ללא ציוד מגן מתאים, ולאחרונה הצרות רק מתרבות. ב-2024, עם יציאה מתחזוקה שוטפת שהתרחשה בעת מלחמת 12 הימים מול איראן, קלט בית הזיקוק נפט מזוהם מאזרבייג'ן שסיפקה חברת BP , מה שהביא להרס ניכר בציוד בבית הזיקוק. בחודש פברואר, ימים ספורים לפני האסון הקטלני, המשרד להגנת הסביבה קנס את בית הזיקוק אשדוד ב-32 מיליון שקלים בגין זיהום אוויר, עבירה עליה בז"א מערערת. ולאחרונה, כאמור, נהרגו שתי העובדות.

בהודעה שפורסמה אז לבורסה בידי החברה נאמר ש"החברה מדווחת כי מוקדם יותר היום אירעה תאונת עבודה במעבדת החברה, מסיבה שטרם התבררה. למרבה הצער, התאונה הסתיימה במותן של שתי עובדות החברה. החברה משתתפת בצערן העמוק של המשפחות ומלווה אותן בשעתן הקשה".