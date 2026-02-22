126 משקיעים הגישו היום (א') תביעה נגד חברת ויז'ן אנד ביונד ומנהליה, חברת השקעות נדל"ן מהרצליה על סכום של 29.5 מיליון שקלים. החברה משקיעה בנדל"ן בארה"ב בעיקר בנכסי מולטי פמילי בארה"ב (מקבץ דירות באותו קומפלקס שמופיעות בטאבו יחדיו). החברה ניהלה פרויקטי השקעה, טיפלה בניהול הנכסים ובנטילת הלוואות למשקיעים. ההערכות הן שהחברה גייסה מאות משקיעים שהזרימו לה סכום המוערך בין 50 ל-100 מיליון דולר והיא מצידה הבטיחה למשקיעים תשואה טובה עבורם השקעתם. אולם עקב קשיים כלכליים ולצידן העלאות ריבית רצופות, לא הצליחה החברה לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלה. כתוצאה מכך הוגשו נגדה הליכי עיקול בסך 40 מיליון דולר. כעת חלק מהמשקיעים דורשים את כספם חזרה באמצעות פנייה לבית המשפט.

● "פגיעה במפעל חיים ובמוניטין": יקי דוניץ תובע 100 מיליון שקל מקרן JTLV

● פשרה בפרשת האטת האייפונים: אפל צפויה לפצות לקוחות ב-10 מיליון שקל

כתב התביעה שהוגש על ידי עו"ד זוהר לנדה, מורן ביקל ואסף גלזנר ממשרד ברנע ג'פה לנדה ושות', נפתח כך "התובעים הם נפגעי דפוס פעולה מתמשך של הפרת חובות אמון, הפרת חובות גילוי וניהול תקין מצד הנתבעים, אשר הוביל לאובדן כספי השקעתם". בכתב התביעה צוין כי באמצע ינואר השנה, הוגש כתב אישום פדרלי כנגד החברה וחברות נוספות ששימשו זרועות ההשקעה והביצוע של הקבוצה בארה"ב בגין הונאת בנקים מצגי שווא והלבנת כספים. לפיו כתב האישום נטען כי החברות הציגו מצגי שווא, שעבדו נכסים בכפילות וערכו מסמכים כוזבים. עוד צוין כי החברה נמצאת בהליכי פירוק וחדלות פירעון.

עו''ד זוהר לנדה / צילום: נמרוד גליקמן

"פעלו כמכונה משומנת ומתואמת לגיוס כספים מהתובעים"

כך פורטה השתלשלות האירועים בכתב התביעה שהוגש. "בלב הפרשה עומדת קבוצת ויז'ן אנד ביונד והחברות הקשורות אליה, שפעלו יחדיו כמכונה משומנת ומתואמת לגיוס כספים מהתובעים והפנו אותם להשקעות בפרויקטים ייעודיים בארה"ב שהוצגו כהשקעות בטוחות, מפוקחות ומלוות בשומרי סף מקצועיים". עוד נטען כי ההשקעות הוצגו כהשקעות "סולידיות" ומאובטחות על ידי מנגנוני הגנה ואולם בפועל, כך נטען שההשקעות נוהלו באופן החורג מהותית מן המצגים ובאופן מפר את המערכת ההסכמית. נטען כי כספי ההשקעה לא נשמרו במערך נאמנות מוכן, נלקחו הלוואות ושעבודים על נכסי הפרויקטים ללא ידיעת המשקיעים ובניגוד להסכמות, נעשה עירוב בין הכספים ובין הפרויקטים ולא נעשה דיווח למשקיעים על מצב הנכסים. כתוצאה מהתנהלות הרשלנית, נטען כי קרסו הפרויקטים בזה אחר זה וברוב המקרים המשמעות עבור התובעים היא אובדן מלא או כמעט מלא של השקעתם.

עוד נטען כי לאורך התקופה, הציגו הנתבעים "אשליה של פיקוח ושל בקרה, ואולם רואי חשבון, עורכי דין, שותפים ונאמנים הוצגו כשומרי סף, אך בפועל לא התריעו בזמן אמת על כשלים מהותיים. בעלי התפקידים המרכזיים, התרשלו באופן חמור במילוי חובותיהם כי הם לא פיקחו כנדרש על כספי ההשקעה ולא מנעו ביצוע עסקאות עם בעלי עניין, לא התריעו בפני המשקיעים על סיכויים מהותיים או על מצבם האמיתי של הנכסים, כך נטען בכתב התביעה. עוד נטען לדפוס פעולה חוזר בפרויקטים השונים של מצגים אופטימיים ביחס לתשואות ולכספי השקעה שנוצלו באופן פסול ולהפקת רווחים אישיים לנתבעים ולגופים שבשליטתם על חשבון קרנות התובעים. מאחורי אותם המצגים של מנגנוני פיקוח, נטען לדפוס פעולה שיטתי של הטעיה מתמשכת, רשלנות והסתרת מידע מהותי".

עו"ד ישי מאירסדורף ממשרד פרידמן יונגר, המייצג את בעלי המניות בחברה מסר "טרם התקבל כתב התביעה וכאשר הוא יתקבל נוכל להתייחס, ככל שנדרש".

*** חזקת החפות: החברה ומנהליה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.