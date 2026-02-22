בימים האחרונים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב הסדר פשרה בתביעה הייצוגית בפרשת האטת האייפונים, לפיו אפל תפצה את חברי הקבוצה הזכאים ב-10 מיליון שקל.

בתביעה הייצוגית נטען כי אפל התקינה במכשירי האייפון ברחבי העולם ובישראל, באמצעות עדכוני תוכנה, תוכנות שהאטו ושיבשו את פעולת המכשירים - וזאת באופן יזום ומתוכנן, ללא ידיעת המשתמשים וללא קבלת הסכמתם לכך בזמן אמת.

עוד נטען כי אפל הסתירה מהמשתמשים שהחלפת הסוללה של האייפון יכולה לשפר את מהירות פעילותו, וכי אפל ישראל וחברת איי דיגיטל (משווקת מוצרי אפל בישראל) היו מודעות לכך, ולכן הן נושאות באחריות. בנוסף נטען כי שווקו מכשירי אייפון פגומים שעלולים לסבול מתופעת הכיבוי הפתאומי.

הנתבעות טענו כי אפל מעולם לא עשתה ולא תעשה דבר כדי לקצר בכוונה את חייו של כל מוצר או תפגע בחוויית המשתמש כדי להניע שדרוגים של לקוחות. לטענתן, מטרתה של אפל הייתה ליצור מוצרים שלקוחותיה אוהבים.

במסגרת הסדר הפשרה שהוגש לאישור בית המשפט ובכפוף להתנגדויות, אפל תעביר 10 מיליון שקל לחברי הקבוצה באמצעות חשבון נאמנות. המכשירים שזכאים להיכלל בהסדר הם IPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus או SE.

בנוסף ייפתח אתר אינטרנט ייעודי לפשרה בשפה העברית, על-מנת שחברי הקבוצה יוכלו למלא פרטים, וזכאותם תיבדק לאחר אישור הסדר הפשרה בבית המשפט.

עו"ד ורו"ח סימון אלישקוב מסר מטעם התובעים הייצוגיים: "לאחר ניהול הליך משפטי ארוך שהחל בשנת 2018 וכלל גישור מורכב, הגענו לפשרה עם אפל שדומה לפשרה שנעשתה בארה"ב, ותאפשר לבעלי אייפונים זכאים פיצוי כספי בסכום משמעותי, בכפוף לאישור הפשרה על-ידי בית המשפט".

את המבקשים מייצגים בהליך עורכי הדין סימון אלישקוב (רו"ח), יצחק אבירם, שחר בן מאיר, שאול ציוני, איל גולדנברג ואסף נוי. את אפל ייצגו עורכי הדין ד"ר יואב אסטרייכר, אדם שפירא וקורל בר נוי אבן ממשרד מיתר.