כך תאריכו את חיי הסוללה באייפון שלכם

אחת הסוגיות שמעסיקות רבים ביחס לסמארטפון שלהם היא חיי הסוללה. מדובר באחד מהמאפיינים החשובים בשימוש במכשיר, ולכן רבים מתעדפים אותו בעת רכישה.

במקרה של משתמשי אייפון, אפל פועלת כדי לאפשר לצרכן להשתמש יותר במכשיר שלו, ומציעה לא מעט פיצ'רים ויכולות שמסייעים בהארכת חיי הסוללה. אחד הטיפים הראשוניים שהחברה ממליצה עליהם בעצמה הוא לבצע את עדכוני הגרסה הזמינים, שכן יש בהם טכנולוגיות מתקדמות לחיסכון באנרגיה.

עם זאת, בעבר התלוננו משתמשים כי לאחר עדכוני גרסה באייפונים הסוללה דווקא חלשה יותר ומתרוקנת מהר יותר. בעקבות האשמות שהחברה מאטה בכוונה את המכשירים, אפל התייחסה לנושא באופן רשמי והבהירה שמדובר בתופעה נורמלית.

לפי החברה, המכשיר זקוק לזמן כדי להשלים את תהליך ההתקנה ברקע, כולל אינדוקס נתונים וקבצים לחיפוש, הורדת נכסים חדשים ועדכון אפליקציות. לכן, ההמלצה היא להמתין כמה ימים, כדי להחליט האם ישנה בעיה אמיתית או לא. בכל מקרה, הנה כמה שיטות שיסייעו לכם להאריך את חיי הסוללה באייפון.

המסך: עמעום בהירות

אחד הטיפים הבטוחים ביותר ביחס להארכת חיי הסוללה קשור לתצוגת המכשיר. הצגת מסך בבהירות גבוהה "זוללת" סוללה, ולכן ההמלצה היא להפחית את בהירות המסך של המכשיר. מכשירים רבים מציעים התאמה אוטומטית ביחס לחשיפה לקרני האור, וכדאי לשים לב לזה. אם לא, השליטה בבהירות המסך היא בווילון ההגדרות שאפשר להוריד מהחלק העליון של המסך.

לצד זאת, בהגדרות המכשיר ניתן לציין כי המכשיר ייכבה יותר מהר אם אין תגובה מצד המשתמש. באייפון, לדוגמה, הפיצ'ר הזה נמצא תחת "תצוגה ובהירות", ואז תחת ההגדרה Auto-Lock. באייפונים יש גם פיצ'ר שנקרא Always on, שתמיד משאיר חלק מהתצוגה פועלת גם כשהמסך כבוי - מי שזה לא חשוב לו, יכול לבטל את האפשרות ולחסוך עוד קצת מהסוללה.

לצד כל זאת, אם התראות רבות מעירות את מסך המכשיר לעיתים קרובות, אתם יכולים לשלוט על הגדרות העדכונים, ולקבוע תדירות שונה או אפשרויות התראות במצב כבוי. המלצה זהה נוגעת גם לשירותי המיקום של המכשיר - ביטול האפשרות בהגדרות, יכול להאריך את חיי הסוללה.

יתרה מכך, אם יש לכם בעמוד הבית וודג'טים שדורשים עדכון נתונים כל הזמן, הם יפעלו ברקע כל הזמן, ו"יגזלו" סוללה - לכן עדיף לא למקם אותם שם אם לא חייבים.

נתונים: עדיפות ל-Wifi

טיפ נוסף נוגע לשימוש בנתוני המכשיר. הכוונה היא לאופן שבו המכשיר מתחבר לאינטרנט - האם מדובר באינטרנט אלחוטי זמין חיצוני, או שהמכשיר משתמש ברשת הסלולרית שמגיעה מהמפעיל הסלולרי שלכם.

חיבור Wifi צורך פחות חשמל מאשר רשת סלולרית, ולכן, ישנה ההמלצה להשאיר אותו פועל ככל שניתן. לעומת זאת, יש מי שמזהיר כי כשההגדרות מאפשרות למכשיר כל הזמן "לחפש" רשתות זמינות, הדבר צורך חיי סוללה. בנוסף, כשאין קליטה סלולרית או שהקליטה חלשה, המכשיר כל הזמן מחפש קליטה טובה יותר, מה שבהכרח זולל יותר סוללה.

שקיפות: המידע בהגדרות

תחת המילה "סוללה" בהגדרות, אפל מציעה לכם לראות את זמן השימוש היומי שלכם - מתי בפעם האחרונה הטענתם את המכשיר, אילו אפליקציות צורכות הכי הרבה מהסוללה ועוד. באזור המיוחד הזה, אפשר גם לראות איזה אפליקציות הן הצורכות המרכזיות.

לצד זאת, תוכלו לראות את "בריאות הסוללה" - האם היא נורמלית וכפי שמצופה, או נמוכה יותר. בנוסף לכך, באזור הזה יהיה כתוב כמה סבבי טעינות יש למכשיר. הסיבה לכך שזה משמעותי היא שסוללות הליתיום-יון שהאייפונים מצוידים בהן נטענות מהר יותר ומחזיקות מעמד זמן רב יותר.

לפי אתר החברה, ניתן להטעין במהירות עד 80% מהסוללה, ואז היא עוברת לטעינה איטית יותר. הסוללה נשחקת ככל שיהיו יותר מחזורי טעינה, ולכן כל מחזור של 100%, גם אם הוא בחלקים (אם ביום מסוים הטענתם 75% מהמכשיר, ולמחרת השתמשתם בעוד 25%, זה ייחשב מחזור טעינה) - ייספר. הקיבולת תפחת מעט עם כל מחזור טעינה שלם.

למכשירים כיום יש טכנולוגיות לניהול מעמסות טעינה, כך שיש הטוענים שאין לחשוש להשאיר את המכשיר מחובר לטעינה גם מעבר למה שנדרש. ההמלצות הקיימות בשוק הן לטעון את הסוללה עד 80%, ולא לאפשר לה לרדת יותר מ-30%-40%.

בנוסף, ניתן לשלוט על מגבלה לטעינה, ולמנוע מהסוללה להגיע לקיבולת המרבית. משמע, הגדרה שתגביל את הטעינה עד שיעור מסוים, 80%, 85%, 90%, 95% או 100% כרגיל.

בזמן חירום: צריכת חשמל נמוכה

אם נקלעתם למצב שבו אתם חייבים להאריך את חיי הסוללה, אבל הוא מתקרב לאחוזים האחרונים - האייפון מאפשר לעבור למצב צריכת חשמל נמוכה. במצב הזה, המכשיר מפחית את בהירות התצוגה, ממטב את ביצועי המכשיר וממזער את האנימציות של המערכות. בהשוואה לשימוש הרגיל, החוויה תהיה כאילו המכשיר מעט "תקוע", כי הוא מנסה למצוא היכן לעצור את צריכת הסוללה. יתרה מכך, אפליקציות רבות לא יעבדו ברקע, ואפשרויות שונות יושבתו עד שתגיעו לטעינה. לאחר שתטעינו את המכשיר והוא יתקרב ל-80% סוללה, המצב יכובה באופן אוטומטי.

עם זאת, במצבים קיצוניים יותר מומלץ אפילו להפעיל את "מצב טיסה", שחוסם הרבה מאוד אפשרויות של קישוריות המכשיר, מה שישמור עוד על הסוללה. למטיבי לכת, תחת הגדרות הנגישות אפשר להפעיל את אפשרות Reduce Motion, מה שיגרום לפחות פיצ'רים ויזואליים במכשיר. בנוסף, אפל אמרה בעבר שאפילו הרטט והפידבק שהמקלדת מספקת עשויים לצרוך סוללה, ולכן תחת "הגדרות", Sounds & Haptics, Keyboard Feedback - אפשר לכבות את ה-Haptic.

טמפרטורת המכשיר: לא בחום ולא בקור

אפל ממליצה לוודא שהמכשיר פועל בטמפרטורת הסביבה, משמע עד 35 מעלות צלזיוס, כשהאידיאל הוא בין 16 ל-22 מעלות צלזיוס. היא אף מזהירה כי חשוב מאוד להימנע מחשיפת המכשיר לטמפרטורות שגבוהות מ-35 צלזיוס, כיוון שזה יכול לפגוע לצמיתות בקיבולת הסוללה.

יתרה מכך, טעינה של המכשיר בזמן טמפרטורות סביבה גבוהות תפגע בו אף יותר. לעומת זאת, בעת שימוש בסביבה קרה במיוחד, ייתכן שתירשם ירידה בחיי הסוללה, אבל לפי אפל זה זמני ויחזור לטווח הפעולה הרגיל בעת חזרת הטמפרטורה האידיאלית.