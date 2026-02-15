הגאדג'ט שרוצה להחליף את השעונים החכמים

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

בשנים האחרונות עובר עולם הטכנולוגיה הלבישה מהפכה משמעותית. מעבר לסמארטפון ולשעונים החכמים, היצרניות הגדולות והסטארט-אפים המבטיחים עסוקים בנדל"ן הבא: האצבע שלכם. וליתר דיוק, מדובר בטבעות החכמות שרוצות לנטר אתכם.

הטבעות מנטרות את המדדים החיוניים ביותר, ונותנות לכם תמונה טובה יותר על עצמכם. אחת מהן שייכת לחברת Ultrahuman, שמגיעה לישראל עם Ring Air שמנטרת את הבריאות ואת השינה. ניסינו את המכשיר, וחזרנו עם תובנות.

החידוש העיקרי: הכניסה לישראל

הבשורה המרכזית של ה-Ring Air היא העובדה שהיא נכנסת לישראל, כלומר לשוק בתחילת דרכו, עם צרכנים שלא מודעים מספיק לאפשרויות העומדות בפניהם.

כדי לדעת מה גודל הטבעת שאתם צריכים, החברה תאפשר מדידה מוקדמת בשתי אפשרויות: ראשית - ערכות מדידה שיהיו זמינות בכל נקודות המכירה. שנית, רכישה בעלות של 20 שקל בחנויות ובאתר של ערכת מדידה, כדי לערוך את הבדיקה בבית.

היתרון הבולט: ניטור מדדי בריאות

הטבעת של Ultrahuman מאפשרת לנטר באופן רציף מדדים פיזיולוגיים שונים כמו דופק, שינויים בקצב הלב, טמפרטורת העור ודפוסי ההתנהגות. המערכת מנסה לעבד את המידע לכדי מדדים מסודרים, כמו מדד שינה שמחלק את השינה שלכם על סמך מחזורי שינה. האפליקציה נותנת טיפים מתי לצרוך קפאין או מתי להשתמש במסך, ולנשים היא מציעה גם מעקב אחרי מחזור או ביוץ.

האפליקציה, שמאפשרת מעקב אחרי הנתונים האלו, גם מספקת המלצות כלליות שמבוססות על ממוצעים סטטיסטיים. מנגד, לעתים מופיעה תווית "דורש תשומת לב", מבלי להסביר את פשר הדבר. רק אם נוברים בעמודים השונים, או נכנסים לעמודי טיפים, ניתן להבין את הסיבה, וגם זה לא תמיד.

הטבעת מבצעת כיול של 14 יום כדי ללמוד בצורה הטובה ביותר את הגוף שלכם, ולספק את הנתונים המדויקים ביותר לצד הערות וטיפים רלוונטיים. עם זאת, רמת הדיוק של מכשירים כאלה, וזה נכון גם במקרה הנוכחי, לא מאוד גבוהה. לא רק שזה לא ציוד רפואי מדויק, אלא גם השוואות מול שעון חכם מגלות נתונים שונים. לדוגמה, לאורך מספר ימים היו פערים במדידת דופק וגם בספירת הצעדים - ברמה של אלפים - בין שעון לטבעת.

עיצוב ונוחות: מורגש, לגמרי

ב-Ultrahuman מסבירים שמדובר בטבעת בעיצוב קומפקטי ודק במיוחד עם מעטפת פנימית חלקה, ששוקלת רק 2.4 גרם, ולכן נוחה לאורך כל שעות היום והלילה. בפועל, הטבעת בעלת המראה הגברי עבה, אפילו מעט יותר מטבעות אחרות, ומורגשת על היד. מבחינת הנראות, רואים שזו טבעת שונה, מעט "פלסטיקית" במראה.

הטבעת מיוצרת מטיטניום ב"רמת תעופה צבאית", בציפוי קרביד טונגסטן, ומיועדת לעמוד בשימוש יומיומי אינטנסיבי, כך מסרו בחברה. עוד מצוין כי היא עמידה במים עד לעומק של 100 מטרים.

לרוב, עדיף לשים את הטבעות החכמות על האצבעות המרכזיות כמו האצבע או האמה, שכן הן אלו שמבצעות משימות שונות. בחברה מספרים כאמור שמדובר בטבעת כמעט לא מורגשת, אבל בפועל ההפך הוא הנכון. עם הזמן מתרגלים אליה, אבל היא לא הופכת קטנה יותר או משתלבת יותר.

רק כשמתרגלים, היא מרגישה נוחה גם בעת השינה, וזו נקודה חשובה - בהתחשב בכך שהיא מנטרת את מדדי השינה ואת איכותה. בהתחלה, הטבעת הסתובבה במקומה, מה שעלול יכול להפריע לקריאות הנתונים. אולם לאחר כמה ימים, החוויה הפכה לטבעית יותר.

האפליקציה: עמוסה ומלאת התראות

האפליקציה של הטבעת היא ללא דמי מנוי, מה שעשוי למשוך צרכנים שונים. עם זאת, בהיבט הנוחות - לוקח לה כדקה להתעדכן בעת פתיחה.

האפליקציה זמינה בעברית, אך נראה כי היא עדיין לא עברה את הליטוש האחרון שלה. מעבר לכך שהיא עמוסה בפרטים, וקשה לעקוב אחרי עומס המידע האדיר, חלקים גדולים ממנה עדיין מציגים טקסטים באנגלית ולא בעברית. עניין נוסף הוא שה-UI/UX יכולים להיות הפוכים - משמע בחזרה אחורה לא תהיה גלילה לצד ימין, אלא גלילה לצד שמאל, כמו בשפה האנגלית.

אחת הבעיות המרכזיות היא כמות בלתי פוסקת של התראות מצד האפליקציה. ההתראות יכולות להיות על מידע חדש ורלוונטי, כמו דוחות שהחברה מספקת, בלי שהתבקשה לכך. מצד שני, ההתראות יכולות לכלול טיפים והצעות. כך, לדוגמה, גם מי שלא שותה קפה או תה עדיין יקבל המלצות עד איזה שעה כדאי לשתות קפאין.

במובן הזה, החברה חייבת להוריד דרמטית את שטף ההתראות שמגיעות מהאפליקציה, או לכל הפחות לייצר התאמה אישית.

הסוללה: ציפינו ליותר

הטבעת מצליחה להחזיק כחמישה ימים בלי טעינה, בעוד בחברה מבטיחים שישה ימים. אחת לכמה ימים יש להטעין את המוצר למשך כשעתיים, ואז אפשר "לשכוח" את הטבעת על היד. עם זאת, מתחרות אחרות מצליחות להחזיק שבעה ימים של שימוש, ולכן מהבחינה הזו החברה יכולה לייצר מוצר עם קיבולת סוללה משמעותית יותר.

המחיר: לא זול

הטבעת אמנם זולה במעט מהמתחרה מסמסונג, אבל עדיין מדובר בתג מחיר של 1,400 שקל, ועבור הטבעת בצבע Rose Gold המחיר יטפס ל-1,580 שקל. לשם השוואה, המחירים האלו לא רחוקים משעונים חכמים, ויש כאלו שיעדיפו לקנות שעון חכם שמציע יכולות רבות, ולא רק ניטור. מה שבטוח, כשמדובר במוצר טכנולוגי נוסף שצריך להשקיע בו כסף, אנשים עשויים להעדיף לחכות עד שהמחירים ירדו.

המתחרה העיקרית כיום יש כמה מתחרות, מתוכן דומיננטית הטבעת החכמה של סמסונג, שהמחיר שלה יקר ב-100 שקלים מהטבעת המוצעת במדור הזה. בדומה לרינג אייר, גם הטבעת של סמסונג מנטרת מדדי בריאות כמו דופק, שינה וצעדים. בחינת שתי הטבעות האלו מעלה כי המדדים לא בהכרח מדויקים ביחס למתחרים. בשוק יש עוד כמה אפשרויות, כמו Oura ומתחרות נוספות.

***גילוי מלא: חברת באג, יבואנית מוצרי Ultrahuman, סיפקה לגלובס את המכשיר לסקירה