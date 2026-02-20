מסמכי אפשטיין: תיבת הפנדורה שמרעידה את העולם העסקי

במשך עשורים, הבית של ג'פרי אפשטיין במנהטן תפקד כשלוחה לא רשמית של כמה מחדרי הישיבות החזקים בעולם. אך לא רק הפנטהאוז בלב ניו יורק שימש מוקד כוח. האי הפרטי של אפשטיין באיי הבתולה של ארצות הברית, ליטל סנט ג’יימס, הפך לזירת אירוח סגורה עוד יותר: אתר נופש אקסקלוסיבי ומבודד שאליו הוטסו אורחים במטוסים פרטיים, הרחק מעיני הציבור. בעוד שבעבר התרועעות עם אפשטיין נחשבה לסמל סטטוס, פתיחת החיסיון על מיליוני מסמכים הקשורים לעבריין המין שינתה את המשוואה וטלטלה את העולם העסקי: בכירים מתפטרים, משקיעים מפעילים לחץ וגופים ציבוריים פותחים בבדיקות.

● סדקים בכתר ובקבינט: רשת הקשרים של ג'פרי אפשטיין במוקדי הכוח של אירופה

העובדות עצמן אינן חדשות: אפשטיין שהגיע מממשפחה יהודיה צנועה בברוקלין, השתמש בתככים ומניפולציות כדי לפתוח לעצמו את דלתות האליטה העולמית. הוא הורשע כבר ב־2008 בשידול קטינה לזנות ונרשם כעבריין מין, אך המשיך לשמור על קשרים עם דמויות מפתח בעולם העסקי והפוליטי. ב־2019 נעצר שוב באישומים פדרליים חמורים של סחר וניצול מיני של קטינות, אך התאבד לפני משפטו, וכך נמנע בירור פומבי של המעגל שסבב אותו ואפשר את ההתעללות ארוכת השנים.

לאחר שמשרד המשפטים האמריקאי חשף כ־3.5 מיליון עמודים, 2,000 קטעי וידאו וכ־180 אלף תמונות, לצד רשימה שבה יותר מ־300 שמות של אנשים שהוזכרו במסמכים (כאשר לא צוינו מידת הקשר שלהם לאפשטיין או ההקשר שבו הופיע שמם), עומק האינטראקציות של אפשטיין עם כמה מהאנשים החזקים בארה"ב ובעולם נבחן מחדש - וההשלכות מורגשות היטב בצמרת הגלובלית. מייל אחד מספיק בשביל להוות כאב ראש יחצ"ני וחברות מעדיפות להיפטר מבכירים. הנה כמה מהסיפורים.

''שחררו את כל מסמכי אפשטיין''. מפגין בסמוך לבניין הקפיטול, נובמבר 2025 / צילום: ap, Mariam Zuhaib

"בת 23? זקנה מדי": הטייקון מדובאי נפל

את השם סולטן אחמד בן סוליים, מנכ"ל ויו"ר DP World, אתם אולי זוכרים משום שבעבר חברת ניהול הנמלים שלו רצתה לרכוש את נמל חיפה. אך כעת, שמו של ראש ענקית הלוגיסטיקה מדובאי עולה בהקשר שלילי במיוחד. לאחרונה בן סוליים הודיע על התפטרותו לאחר שנחשפו שיחות בעלות אופי מטריד בינו לבין אפשטיין. וזה רק קצה הקרחון, לפי דובר משרד המשפטים האמריקאי, שמו של בן סוליים מופיע במסמכים יותר מ־4,700 פעמים.

משרד התקשורת הממשלתי של דובאי הודיע מבלי לנקוב בשמו כי DP World מינתה יו"ר ומנכ"ל קבוצה חדשים, תפקידים שהוחזקו קודם לכן בידי בן סוליים. החברה אישרה ל־CNN את המינויים החדשים. במקביל, גופים פיננסיים בקנדה ובבריטניה הודיעו כי השעו יוזמות עתידיות עם החברה.

הטייקון בן ה־70 מדובאי, שהונו נאמד ב־7.5 מיליארד דולר, הוביל במשך עשרות שנים את אחת מחברות תפעול הנמלים הגדולות בעולם. ההתכתבויות שגרמו למבוכה בחברה כללו בין היתר אזכורים פורנוגרפיים, עיסויים מיניים, נערות ליווי ובדיחות סקסיסטיות.

סולטן אחמד בן סוליים / צילום: רויטרס

מהמסמכים עולה שבן סוליים היה בקשר עם עבריין המין המורשע במשך שנים (2007-2017) ואף תכנן ביקור באי בו התגורר ובדירה שלו בניו יורק. בנוסף, המסמכים כוללים מיילים המצביעים כי אפשטיין הציג את בן סוליים בהתכתבות בפני דמויות בינלאומיות, בהן יועצו לשעבר של דונלד טראמפ סטיב באנון.

שרשרת המיילים מרמזת כי השניים פיתחו קשר עסקי וחברות קרובה. הם שלחו זה לזה בקביעות תוכניות נסיעה, רעיונות עסקיים (כולל האפשרות שדובאי תשיק מטבע דיגיטלי "אסלאמי") ואנשי קשר. במייל מיוני 2013 אפשטיין אף תיאר את בן סוליים כ"אחד מחבריו האמינים ביותר".

התכתבות בין השניים מעלה לכאורה שבן סוליים שלח לאפשטיין מייל ב־2009 עם סוג כלשהו של "סרטון עינויים" שההקשר שלו לא ברור. אפשטיין כתב לו בתגובה: "איפה אתה? אתה בסדר? אהבתי את סרטון העינויים".

בנוסף, בן סוליים ואפשטיין החליפו הודעות רבות על נערות ונשים סביבם. במייל שבן סוליים שלח לאפשטיין ב־2013 לגבי הגעת שתי נשים, הוא זלזל בנראות של "המולדובית" וטען כי היא פחות מושכת מתמונתה אך שיבח את "האוקראינית". בהתכתבות אחרת מ־2015 אמר בן סוליים לאפשטיין כי הוא חושב ש"רוסיה היא מקור כל הנשים היפות", ובהודעה אחרת כתב לו "תודה חברי, אני הולך לדגום רוסייה חדשה ורעננה 100% ביאכטה שלי".

שני מיילים נוספים מצביעים כי בנוסף לנישואיו, היו לו עוד שתי בנות זוג: בת זוג אירית ובת זוג אוזבקית. ב־2017 הוא התגאה: "זו האוזבקית החדשה שלי, בת 22", אך אפשטיין תיקן והעיר: "לפי הדרכון שלה היא עכשיו בת 23, זקנה".

שמו של בן סוליים נחשף לאחר שחברי הקונגרס האמריקאים תומאס מאסי ורו קאנה הגיעו למשרד המשפטים כדי לבקש שיבטל השחרות שמם של בכירים שהוזכרו במסמכים. הטייקון מדובאי היה אחד מכמה אנשים ששמם הוסר מההשחרה לאחר ביקורם. חברי הקונגרס אמרו: "קראנו למשרד המשפטים להפסיק להגן על האיש הזה ולהסיר את ההשחרה משמו. הם נענו. היום הוא מתפטר".

יש לציין כי ההתכתבות בין השניים אינה מצביעה על מעורבותו של בן סוליים בפשעים המיוחסים לאפשטיין, וכי חברת DP World לא הגיבה למספר בקשות לתגובה מצד העיתונות.

"הדירה של אהוד": שמות הישראלים שעלו במסמכים שנחשפו רשימת השמות שהעביר משרד המשפטים האמריקאי לקונגרס כוללת פוליטיקאים, אנשי עסקים, סלבריטאים ודמויות ציבוריות, מהנשיא דונלד טראמפ ועד ביונסה, מארק צוקרברג ואלביס פרסלי. לצד זאת מופיעים גם שמות של ישראלים, כמו בנימין נתניהו, שמעון פרס ויצחק שמיר, ומעל לכל אלה רבו האזכורים של אהוד ברק. חשוב להדגיש כי עצם הופעת שם במסמכים אינה מעידה על היכרות עם אפשטיין או על מעורבות בפשעיו. שמו של נתניהו למשל עלה במרבית המקרים בהקשרים עקיפים - למשל מייל מנובמבר 2018 שנשלח לאפשטיין ממקורבו דייוויד שטרן, תחת הכותרת "ביבי יכריז על בחירות חדשות". כך גם שמו של שמיר עלה במסמכים בעיקר דרך ניוזלטרים וכתבות עיתונות שנשלחו לאפשטיין. הקשר הוגדר כ"טעות בשיקול הדעת" באשר לראש הממשלה לשעבר ברק, מהמסמכים עולה שהיה קשר אישי רציף בינו לבין אפשטיין. המיילים כוללים קביעת פגישות, ארוחות בוקר וערב, תיאומים לוגיסטיים בבתי מלון ועוד. התכתבויות רבות מראות כי בין השנים 2015-2019 שהה ברק לפרקים בדירת אירוח בבניין במנהטן ששימש את אפשטיין לאורחיו ולעובדיו. אנשי הצוות התייחסו אל המקום שוב ושוב כאל "הדירה של אהוד". במקביל, הותקן במקום מערך אבטחה שתואם מול גורם ביטחוני מהנציגות הישראלית בניו יורק. בנוסף נחשפו הקלטות משיחות בין ברק לאפשטיין שעוררו סערה בישראל, ובהן דן ברק בסוגיות דמוגרפיה והגירה, כשבין היתר אמר כי "אנחנו יכולים להיות סלקטיביים". ברק הודה שנפגש עם אפשטיין פעמים רבות והגדיר בדיעבד את הקשר כטעות בשיקול דעת, אך טען כי לא היה מעורב בפעילות פלילית וכי מדובר בקשר חברתי־עסקי בלבד. רשימת השמות שהעביר משרד המשפטים האמריקאי לקונגרס כוללת פוליטיקאים, אנשי עסקים, סלבריטאים ודמויות ציבוריות, מהנשיא דונלד טראמפ ועד ביונסה, מארק צוקרברג ואלביס פרסלי. לצד זאת מופיעים גם שמות של ישראלים, כמו בנימין נתניהו, שמעון פרס ויצחק שמיר, ומעל לכל אלה רבו האזכורים של אהוד ברק. קראו עוד

"אוהבת את דוד ג'פרי": כאב ראש בגולדמן זאקס

קתרין רומלר, היועצת המשפטית של גולדמן זאקס, תפרוש בסוף חודש יוני השנה על רקע גילוי מסעיר במסמכי אפשטיין, שלפיו הייתה תקשורת נרחבת בין השניים בין השנים 2014-2019 (כאשר עבדה בפירמת עורכי הדין לייתם אנד ווטקינס), וזאת זמן רב אחרי הודאתו באשמה של אפשטיין ב־2008 בתיק שעסק בניצול קטינה.

מיילים שנחשפו מראים כי רומלר, שהייתה בעבר היועצת המשפטית של הבית הלבן תחת הנשיא ברק אובמה ומשמשת כיועצת בגולדמן זאקס מאז 2020, כינתה את עבריין המין בשם "דוד ג'פרי", ייעצה לו כיצד להדוף את התקשורת וקיבלה ממנו מתנות יוקרתיות.

בהתכתבות מדצמבר 2015 כתבה רומלר לנמען ששמו הושחר: "אני מעריצה את ג'פרי. זה כמו עוד אח גדול!". הודעתה נשלחה לאחר שאפשטיין הציע לרכוש לה כרטיס טיסה במחלקה ראשונה לאירופה, כך לפי רשת החדשות CBS.

התכתבויות ממרץ 2019, ארבעה חודשים לפני מעצרו, מראות שרומלר ייעצה לאפשטיין כיצד להגיב לביקורת התקשורתית על כך שהסדר הטיעון שלו מ־2008 היה "מקל מדי". היא כתבה: "זה רחוק מ'הסדר מפנק', מר אפשטיין עבר חקירה פדרלית ארוכה, אגרסיבית וחריגה מאוד על עבירות מקומיות במהותן של שידול מיני". רומלר אף הציעה לו לטעון כי הוא נרדף בגלל "עושרו".

ביל גייטס, קתרין רומלר / צילום: Pete Souza, רויטרס

המיילים מראים כי אפשטיין הרעיף עליה מתנות: החל מפרחים ויין וכלה בתיק הרמס, כרטיסי מתנה לכלבו היוקרתי ברגדורף גודמן בשווי 10 אלף דולר ושעון אפל. בהתכתבות ב־2019 היא כתבה: "התפנקתי לגמרי היום מדוד ג'פרי! מגפיים, תיק ושעון!".

פרישתה מגולדמן לפני כשבוע מגיעה לאחר פרסום פתקים בכתב יד של איש אכיפה שהשתתף במעצר אפשטיין ביולי 2019. הפתקים מצביעים כי בלילה שבו נעצר התקשר אפשטיין לרומלר, שמספרה הושחר במסמכים. היא בתגובה טענה שמעולם לא ייצגה אותו כלקוח משפטי.

יש לציין כי גם במקרה של רומלר אין שום טענה כי הייתה מעורבת בפשעיו של אפשטיין, אך "מראית העין" הספיקה לגולדמן זאקס, והפכה לכאב ראש יחצ"ני עבור הבנק בוול סטריט שבילה שנים בחיזוק התדמית שלו.

בהצהרת הפרישה שלה אמרה רומלר: "האחריות שלי היא לשים את האינטרסים של גולדמן זאקס במקום הראשון". מנכ"ל גולדמן זאקס, דייוויד סולומון, הודה לה על "הייעוץ השקול" ואמר ש"לאורך כהונתה היא הייתה יועצת משפטית יוצאת דופן, מנטורית וחברה לרבים מעובדינו והיא תחסר לנו. קיבלתי את התפטרותה ואני מכבד את החלטתה".

בנוסף, דובר גולדמן זאקס דאג להקטין את משמעות המתנות שהוזכרו בהתכתבויות, ואמר כי "ידוע שאפשטיין נהג להציע טובות הנאה ומתנות ללא בקשה לרבים מאנשי הקשר העסקיים שלו".

מוקדם יותר החודש אמרה רומלר לרויטרס בתגובה על הפרשה: "הכרתי את אפשטיין כעורכת דין וזה היה בסיס הקשר בינינו. לא היה ידוע לי על פעילות פלילית מתמשכת מצדו ולא הכרתי אותו כמפלצת שנחשפת כעת".

גם לארי סאמרס, שכיהן כראש המועצה הכלכלית הלאומית בתקופת אובמה וכשר האוצר בתקופת קלינטון, צמצם התחייבויות ציבוריות לאחר שהתפרסמו התכתבויות בינו לבין אפשטיין סביב תרומות וגיוסי כספים הקשורים לפרויקטים אקדמיים.

בג'יי.פי מורגן התעלמו מהפעילות החריגה

במשך יותר מעשור התריעו גורמים בכירים בג'יי. פי מורגן על דפוסי הפעילות הפיננסית החריגים של ג'פרי אפשטיין, שכללו העברות כספים תכופות ומשיכות מזומן גדולות במיוחד. למרות האזהרות החוזרות, ואף בזמן שהבנק עיבד עבורו עסקאות בהיקף של יותר ממיליארד דולר, הנהלת הבנק עקפה לפחות ארבע פעמים את ההתנגדויות והשאירה אותו כלקוח. לפי תחקיר הניו יורק טיימס, דיווח שהוגש באיחור למשרד האוצר זיהה כ־4,700 עסקאות "פעילות חשודה" בהיקף של כ־1.1 מיליארד דולר, כולל תשלומים לנשים במדינות פוסט־סובייטיות.

ג'יימי דיימון, יו''ר ומנכ''ל ג'יי.פי מורגן / צילום: ap, Seth Wenig

ביוני 2023 הגיע הבנק להסדר של 290 מיליון דולר עם קורבנותיו של אפשטיין, לאחר שהתביעה טענה כי הבנק אפשר בפועל את פעילותו בכך שסיפק לו תשתית פיננסית במשך שנים למרות סימני אזהרה חוזרים.

אפשטיין ניהל בבנק יותר מ־50 חשבונות בין 1998 ל־2013 והחזיק בו מאות מיליוני דולרים גם לאחר הרשעתו ב־2008.

החודש הפרשה עלתה שוב לכותרות כאשר הנשיא דונלד טראמפ קרא למשרד המשפטים לבחון מחדש את קשריו של אפשטיין לבנק, מה שמעורר שאלות על מורשתו של מנכ"ל הבנק ג'יימי דיימון. הסנטור הדמוקרטי רון ויידן אמר לגרדיאן כי "חייבת להיות יותר אחריות מלמעלה למטה, אפשטיין לא היה לקוח אנונימי, הוא היה לקוח יקר־ערך בבנקאות פרטית ועבריין מוכר. לא מספיק שמנהלי הבנקים יטענו שלא ידעו שמשהו אינו תקין".

הביקורת המחודשת מרמזת כי השלכות חשיפת מסמכי אפשטיין רחוקות מסיום ועלולות לשנות את הממשל התאגידי של הבנק.

המנכ"ל כתב: "היה כיף, תמסור ד"ש לשלגיה"

הנפגע התאגידי הבולט ביותר מפרשת אפשטיין נות ר ג'ס סטיילי, המנכ"ל לשעבר של הבנק הבריטי ברקליס. סטיילי, שנחשב בעבר לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בבנקאות העולמית, עבד יותר משלושה עשורים בג'יי. פי מורגן, ומינויו למנכ"ל ברקליס הוכרז באוקטובר 2015. הוא נאלץ לפרוש ב־2021 לאחר שרגולטורים פתחו בחקירה לגבי יחסיו עם אפשטיין, ובמקביל הוא נקנס ביותר ממיליון פאונד ונאסר עליו לכהן בתפקידי ניהול בכירים.

סטיילי טען שלא ידע על התנהלותו הפלילית של אפשטיין, בעוד שמיילים שהחליפו ביניהם העלו שאלות כבדות לגבי המידע שנמסר לרגולטורים. מקבץ המסמכים האחרון שפורסם בפרשה מראה כי סטיילי הוגדר כאחד מנאמני עיזבונו של אפשטיין לפחות עד מאי 2015, בעוד שבשנה שעברה מסר בבית המשפט שדחה את בקשת אפשטיין להיות נאמן.

מהקבצים עולה כי חתימתו של סטיילי מופיעה על עותק הסכם נאמנות מנובמבר 2014, שם הוא מצוין כאחד משלושה נאמנים. ההסכם בן 23 העמודים מפרט עשרות מיליוני דולרים בירושות ובמחילות חוב שהיו נכנסות לתוקף עם מותו של עבריין המין המורשע. עוד עולה כי הנאמנים היו זכאים לשכר שנתי של 250 אלף דולר, אף שאין ראיה לכך שתשלום כזה אכן הועבר.

ג'ס סטיילי / צילום: Tayfun Salci

בשנה שעברה נשאל סטיילי בחקירה נגדית בידי עורך דין של רשות ההתנהלות הפיננסית: "מר אפשטיין רצה למנות אותך לנאמן בעיזבון, נכון?", וסטיילי השיב: "ודחיתי זאת". הוא אף אמר לבית המשפט כי "העובדה שדחיתי את הבקשה להיות נאמן לעיזבונו עשויה להעיד שלא הייתי חבר אישי קרוב שלו".

כאמור, חשיפת משרד המשפטים מצביעה כי סטיילי אכן הופיע במסמכים כנאמן.

מנכ"ל ברקליס לשעבר מונה גם למוציא לפועל בגרסאות של צוואת אפשטיין, יחד עם שר האוצר האמריקאי לשעבר לארי סאמרס, אך לא היה מוציא לפועל בצוואתו הסופית. סטיילי טען במשך שנים כי לו ולאפשטיין הייתה "מערכת יחסים מקצועית קרובה" אך לא חברות, וב־2025 אמר כי לא היה מודע ל"פעילותו המפלצתית".

לאחרונה חשף הגרדיאן כי מסמכים רבים בתיק אפשטיין כוללים האשמות חמורות להתנהגות מינית פסולה מצד סטיילי, כולל טענה שכפה על אישה לגעת באיבר מינו במהלך עיסוי והותיר "סימני דם" על זרועות אישה אחרת. יש לציין כי סטיילי מכחיש, ולא הוגש כתב אישום על בסיס הטענות הללו.

השניים החליפו ביניהם יותר מאלף אימיילים, כשסטיילי ביקש עצות בנושאים שנעו משכרו בג'יי.פי מורגן ועד חינוך בתו, ואף כינה את אפשטיין "משפחה". במיילים השניים גם השתמשו ברמיזות וכינויים עמומים, כולל מייל בו כתב סטיילי: "זה היה כיף. תגיד שלום לשלגיה". הוא אמר לבית המשפט שאינו זוכר למה התייחס המייל על "שלגיה".

סטיילי, שכבר הכחיש בעבר כל קשר, לא הגיב לבקשות תגובה מצד העיתונות בארה"ב במשך חודשים.

האי הפרטי ליטל סנט ג'יימס, שהיה בבעלות אפשטיין / צילום: Reuters, Marco Bello

אפשטיין היה "פותר הבעיות" של המיליארדר

ליאון בלאק, המייסד־שותף של חברת ניהול הנכסים האמריקאית אפולו גלובל מנג'מנט, פרש מתפקיד היו"ר ב־2021 לאחר בדיקה שחשפה כי שילם לאפשטיין 158 מיליון דולר עבור שירותי ייעוץ מסים ותכנון עיזבון, לאחר הרשעתו של אפשטיין ב־2008. בדיקה חיצונית שערך משרד עורכי הדין Dechert העלתה כי מעבר לשכר הטרחה, הוא גם העמיד לאפשטיין הלוואות בהיקף של כ־30 מיליון דולר.

לפי הדוח, ההכוונה של אפשטיין הייתה עשויה לחסוך לבלאק (74), ששוויו נאמד בכ־13.2 מיליארד דולר, עד 2 מיליארד דולר במסים. אף שלא נמצאה מעורבות פלילית מצדו, עצם הקשר בין השניים עורר תגובת נגד חריפה מצד משקיעים.

תחילה הודיעה אפולו כי בלאק יישאר יו"ר גם לאחר פרישתו כמנכ"ל בגיל 70, אולם במרץ 2021 כתב לדירקטוריון כי הביקורת הציבורית סביב יחסיו עם אפשטיין פגעה בבריאותו והוא פרש לחלוטין.

מסמכים חדשים שפורסמו מצביעים כי אפשטיין שימש בפועל כמעין "פותר בעיות חשאי" של בלאק: הוא טיפל בעניינים פיננסיים רגישים, סייע בניהול אוסף האמנות שלו, התערב בהשקעות ואף ניסה לטשטש סוגיות בעייתיות.

ליאון בלאק / צילום: Patrick Fallon

בין היתר, במסמכים עולה שדוגמנית ממזרח אירופה קיבלה מבלאק יותר מ־1.7 מיליון דולר, סכומים שסווגו כמתנות. כאשר רשות המסים האמריקאית פתחה בבירור בנושא, אפשטיין סייע בהכנת התשובות ואף ניסה למנוע את חקירתה. באחת ההתכתבויות כתב לה: "את בת 22, גברים לא באמת מתעניינים בדעות שלך עד גיל 30. וגם אז, רק במידה שולית". מאוחר יותר כתב לבלאק: "אמרתי לך שוב ושוב שהבנות האלה רוצות להראות כמה הן חכמות… הן באות ממדינות שבהן כמעט לא משלמים מסים ואין להן ניסיון בכללים אמיתיים, כסף או עסקים".

גם כאשר לבלאק היה סכסוך עם המאהבת לשעבר, גוזל גאנייבה, אפשטיין סייע לארגן פגישות ביניהם ואף המליץ לעקוב אחריה. מההתכתבויות עולה שב־2015 דרשה גאנייבה מבלאק 100 מיליון דולר. בלאק רמז כי פנה לשירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB) והזהיר כי סחיטה תהפוך אותה ל"אויב העם" וכי "זה יהיה מסלול הרסני עבורך". בהמשך הציע לה קרן נאמנות, ולבסוף נפגשו שוב בבר כדי לסגור הסדר של מיליונים.

הקרן של ביל גייטס בסכנת פגיעה

אחד השמות שבלטו במסמכים והתיעודים השונים הוא של מייסד מיקרוסופט ביל גייטס, ששמר על קשר עם אפשטיין במשך כמה שנים לאחר הרשעתו. לאור חשיפת המסמכים, גם הקרן הפילנתרופית שגייטס ייסד עם גרושתו מלינדה פרנץ'־גייטס חוטפת אש. נושא אפשטיין והשלכות הפרשה עלה מספר פעמים במהלך מפגש העובדים של הקרן. מארק סוזמן, מנכ"ל הקרן, אמר כי הוא חש "מוכתם" מהקשר בין הארגון לבין אפשטיין, בעודו מנסה להתמודד עם ההשלכות של האינטראקציות בין עבריין המין לבין הקרן והיו"ר שלה, גייטס עצמו. דבריו הגיעו על רקע חששות עובדים מפגיעה אפשרית בקרן, ששוויה 86 מיליארד דולר.

סוזמן אמר במפגש כללי עם העובדים החודש שהתכתבויות בין עובדי הקרן לאפשטיין סביב תוכנית גיוס כספים שלא יצאה לפועל היו "מטרידות ומדכאות מאוד" ו"לא היו צריכות לקרות". סוזמן ציין כי גייטס עצמו הודה בפומבי שהיה "טיפש" וכי הוא "מתחרט שאי פעם התקשר עם אפשטיין".

יש לציין כי גם במקרה של גייטס הוא לא הואשם בכל צורה במעורבות בהתעללות המינית של אפשטיין.

מלינדה פרנץ’־גייטס התייחסה לפרסומים החדשים ואמרה כי אזכור שמו של בעלה לשעבר החזיר אותה ל"תקופות מאוד כואבות בנישואים". בראיון לרשת NPR האמריקאית אמרה כי אינה מתכוונת לענות על השאלות בעצמה: "כל השאלות שנותרו הן עבור האנשים האלה וגם עבור בעלי לשעבר. הם צריכים לענות עליהן, לא אני". היא גם הבהירה כי היא מעדיפה להתרחק מהפרשה: "אני כל כך שמחה להיות רחוקה מכל הלכלוך".

השר מארה"ב ביקר באי, וכעת קוראים לפיטוריו

שר המסחר האמריקאי הווארד לוטניק ניצב בפני קריאות להתפטר לאחר שהודה כי ביקר עם משפחתו באי הפרטי של אפשטיין בשנת 2012. בעדותו בסנאט אמר כי שהה שם "כשעה" בלבד וטען שלא היה בביקור דבר "בלתי ראוי". הבית הלבן ממשיך לגבות אותו וטוען כי הקשר בין השניים היה מוגבל.

ההודאה הגיעה בעקבות פרסום מסמכים שהצביעו על התכתבויות ועסקאות בין לוטניק לאפשטיין עד 2014. השניים היו משקיעים בחברת הפרסום הטכנולוגי Adfin שנסגרה, אך מקורב ללוטניק אמר כי חברת קנטור פיצג'רלד שבניהולו הייתה משקיעת מיעוט בלבד, ולכן "מר לוטניק לא היה מודע לזהות המשקיעים האחרים".

בסקירת ניו יורק טיימס נמצא שמו של לוטניק ביותר מ־250 מסמכים. המסמכים מראים כי לוטניק המשיך להיפגש עם אפשטיין גם לאחר הרשעתו ב־2008, וזאת למרות שאמר בפודקאסט ב־2025 כי לאחר ביקור בביתו החליט כי "לעולם לא אהיה שוב באותו חדר עם האדם הדוחה הזה". בפועל נקבעו לשניים לפחות שתי פגישות ב־2011, הזמנה לאירוע גיוס תרומות ב־2015 ואימייל תודה על תרומה של 50 אלף דולר "לכבוד הווארד לוטניק" ב־2017.

הווארד לוטניק / צילום: Alex Brandon

למרות קריאות דו־מפלגתיות להתפטרותו, הבית הלבן דחה את הטענות. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי "השר לוטניק נותר חשוב מאוד בצוות של הנשיא טראמפ, והנשיא תומך בו באופן מלא". התגובה משקפת גישה שונה מזו של עולם העסקים, שבו קשרים לאפשטיין כבר הובילו לפרישות של מנהלים בכירים.

לוטניק אינו הבכיר היחיד בממשל ששמו הופיע במסמכים: שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור תועד בחיפוש מאובנים עם אפשטיין. עם זאת, לפי הניו יורק טיימס, היקף האזכורים של הנשיא עצמו גדול בהרבה: יותר מ־5,300 קבצים ו־38 אלף אזכורים במסמכים. טראמפ המעיט בחשיבות הקשר וטען שניתק אותו לאחר שאפשטיין "חטף עובדים" ממאר־א־לאגו.

בארה"ב, הסקרים משקפים מחלוקת ציבורית: 52% מהאמריקאים סבורים שטראמפ מנסה לטייח את פשעי אפשטיין, ורק 24% מרוצים מהטיפול בפרשה. סקר ניו יורק טיימס מצא כי 53% מהרפובליקאים בלבד תמכו בהתנהלותו בנושא.

ארוחות ערב עם נשיא הפורום הכלכלי העולמי

הפורום הכלכלי העולמי (WEF) פתח בחקירה בנוגע לנשיאו ומנכ"לו בורגה ברנדה, לאחר שנחשף כי קיים קשרים עם אפשטיין. לפי המסמכים, ברנדה השתתף בלפחות שלוש "ארוחות ערב עסקיות" עם אפשטיין והתכתב עמו. הארגון הודיע שברנדה יישאר בתפקידו לעת עתה אך לא יהיה מעורב בבדיקה.

ברנדה מכהן כנשיא הפורום בדאבוס מאז 2017 וההתכתבויות בין השניים התקיימו ב־2018 וב־2019. לדבריו, הקשר עם אפשטיין כלל רק ארוחות וכמה הודעות. ברנדה טען שהוזמן לארוחה הראשונה על ידי דיפלומט נורבגי, וכי שתי הארוחות האחרות נערכו בנוכחות דיפלומטים ומנהיגים עסקיים נוספים. אחת ההתכתבויות מקיץ 2019 כללה חילופי הודעות קלילים יחסית, ואילו בהודעה אחרת מאפריל 2018 כתב ברנדה: "מתגעגע אליך, אדוני. בורגה".

בורגה ברנדה / צילום: Britta Pedersen

באחת מסדרות ההודעות שהוחלפו בקיץ 2019, אפשטיין שלח צילום של מה שנראה כאישה בעלת שיער בלונדיני, שפניה מושחרות במסמך. ברנדה כתב: "צדקתי, נכון? מצחיק", ואפשטיין השיב: "כן. חדשות רעות. בכל פעם שאני רואה את מיס פיגי, אני אחשוב על… אותך." ברנדה ענה: "אחיה עם זה. עדיף שיזכרו אותך מאשר שישכחו".

בהודעתו הדגיש מנכ"ל הפורום: "לא הייתי מודע כלל לעברו ולפעילותו הפלילית של אפשטיין. לו הייתי יודע הייתי מסרב להזמנה הראשונה ולכל הזמנה נוספת… אני מכיר בכך שיכולתי לבצע בדיקה מעמיקה יותר ואני מצטער שלא עשיתי זאת".

החקירה מגיעה שבועות ספורים לאחר הכינוס השנתי בדאבוס, שבו נפגשו מנהיגים פוליטיים וכלכליים לדיונים על גיאופוליטיקה, מסחר וטכנולוגיה. הפורום מצוי גם כך בתקופה סוערת: מייסדו קלאוס שוואב התפטר באפריל מתפקיד יו"ר ההנהלה בעקבות בדיקה פנימית על התנהלותו, והארגון עדיין מחפש מחליף קבוע.