פרשת אפשטיין מזעזעת בשבועות האחרונים כמה מהמוסדות בעלי הכוח הרב ביותר באירופה. בכירים במדינות כמו נורבגיה, צרפת או בריטניה התפטרו או נמצאים במרכזן של חקירות פליליות בשל קשריהם לאיש הכספים האמריקאי שהורשע כעבריין מין והתאבד בתאו ב־2019, לפני שעמד לדין על עבירות חמורות בקטינות.

● מסמכי אפשטיין: תיבת הפנדורה שמרעידה את העולם העסקי

כמעט מדי יום מציגים כלי תקשורת ביבשת גילויים חדשים המתבססים על 3.5 מיליון מסמכים, התכתבויות וצילומים שהפכו לפומביים בחודש שעבר. מההודעות שהביכו את בית המלוכה הנורבגי, דרך הסערה הפוליטית שטלטלה את לונדון והביאה למעצרו של בן המלוכה - אלה מוקדי הרעש המרכזיים שמעמידים כעת את מנהיגי היבשת למבחן ציבורי.

בריטניה: סקנדל פוליטי־כלכלי מתגלגל

הפרשה יצרה בבריטניה סקנדל פוליטי וכלכלי מתגלגל, שהגיע לנקודת שיא ביום חמישי עם מעצרו של הנסיך לשעבר אנדרו מאונטבאטן־ווינדזור. זאת בחשד להתנהגות בלתי הולמת כחלק מתפקיד ציבורי, חלק מעבירות הפרת אמונים בחוק האנגלי. אנדרו, אחיו של המלך צ'רלס ובן 66 בדיוק ביום מעצרו, כבר נושל מתאריו. הוא בן המלוכה הבכיר היחיד שנעצר בהיסטוריה המודרנית של בריטניה.

בחומרים החדשים שנחשפו יש פרטים על ביקורים חשודים של אנדרו באי, וכן תמונות שלו מחבק נערות צעירות. לצד זאת, אנדרו היה נציג רשמי של בריטניה לענייני סחר במזרח, וישנו חשד שלפיו שיתף עם אפשטיין מידע רגיש בתמורה לטובות שונות. אשתו לשעבר של אנדרו, שרה פרגוסון (66), סגרה בימים האחרונים את קרן הצדקה שלה בשל הודעות שלה לאפשטיין שנחשפו, שבהן ביקשה את קרבתו. גם שש חברות מסחריות שהייתה קשורה אליהן נסגרו, אחרי שהעיתונים התמקדו בה.

הנסיך לשעבר אנדרו / צילום: Reuters, Tayfun Salci

מה שיותר משפיע על הכלכלה הבריטית אלה הקשרים העמוקים של הלורד פיטר מנדלסון (76) לאפשטיין, שנחשפו בהודעות החדשות והציתו מחדש את השאלה עד כמה ראש הממשלה קיר סטארמר ידע עליהם לפני שמינה את מנדלסון לשגריר בארה"ב, והגן עליו בחירוף נפש.

מנדלסון כבר פרש מתפקידו, ונמצא כעת בלב חקירת משטרה, אחרי שנחשד כי העביר מידע סודי מתוך המגעים על ה"ברקזיט" לאפשטיין, וקיבל בתמורה שורת טובות הנאה כמו שהייה בדירות ובאי הנודע לשמצה שלו. החשש של משקיעים מנפילה של סטארמר ומעלייה לשלטון של ראש מפלגת לייבור אחר, בעל עמדות "שמאליות" יותר מבחינה כלכלית, טלטל את השווקים בשבוע שעבר והביא לזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות הבריטיות.

פיטר מנדלסון / צילום: ap, Jonathan Brady

נורבגיה: כתב אישום נגד הדיפלומטים

בנורבגיה, מדינה סקנדינבית שאוהבת להתהדר בערכים מתקדמים, בסיוע בינלאומי רב ובאתיקה העומדת מעל שיקולי רווח והפסד, הקשרים של בכירים בצמרת המדינה לאפשטיין מהווים רעידת אדמה של ממש, ושורת חקירות משטרה בחשד לשוחד ועבירות נוספות נפתחו.

בית המלוכה הנורבגי הובך קשות כאשר נחשפו בתקשורת המקומית הודעות דואר אלקטרוני שבהן נסיכת הכתר מטה־מריט (52) מתכתבת בצחוק עם אפשטיין על פוסטרים של נשים ערומות בחדר של הבן שלה - שמואשם בימים אלה בארבעה מקרי אונס. מטה־מריט גם הודתה באחת מההודעות כי חיפשה את שמו של אפשטיין בגוגל וכי "זה לא היה נראה טוב". אפשטיין הורשע כבר ב־2008 בשידול קטינות לזנות.

מטה-מריט. נסיכת הכתר הנורבגית / צילום: ap, Kin Cheung

במישור הפלילי, המשטרה הנורבגית הגישה בימים האחרונים כתבי אישום נגד זוג הדיפלומטים מונה יול (66) וטרייה רוד־לארסן (78), מהארכיטקטים של הסכמי אוסלו, וגם נגד ראש ממשלה לשעבר, בעקבות המסמכים שנחשפו. יול הואשמה בשחיתות בנסיבות מחמירות ורוד־לארסן בסיוע לה, אחרי שהודעות חשפו כי אפשטיין מימן לזוג נסיעות, דירה באוסלו, סיוע להפקת מחזה בשם "אוסלו" על פועלם למען הסכמי אוסלו וגם שילם כמה חשבונות רפואיים. "אתה אדם טוב בצורה יוצאת דופן", כתב הדיפלומט הנורבגי לאפשטיין ב־2017. יול התפטרה מתפקידה כשגרירת נורבגיה בירדן.

ראש הממשלה לשעבר תורביורן יגלנד (75), מהמפלגה הסוציאל־דמוקרטית, הואשם גם הוא בימים האחרונים בשחיתות: הוא תועד מתכתב עם אפשטיין על השקעות והנורבגי הבכיר, שעמד במשך שנים בראש ועדת פרס נובל לשלום, אף קיבל מימון לדירה באוסלו מאפשטיין. גם בורגה ברנדה (60), שעומד בראש הפורום הכלכלי העולמי (WEF) נמצא תחת חקירה פנימית של הארגון לאחר התכתבויות רבות עם אפשטיין (ראו בעמוד 5).

הפרלמנט הנורבגי החליט כי יפתח בחקירה מקיפה על הקשרים בין משרד החוץ ומפלגת העבודה הנורבגית לאפשטיין, והאמון הציבורי בממשלה ובשירות החוץ נפגע אנושות. כ־77% מהנשאלים בסקר אחרון אמרו כי הפרשה הביאה לאובדן אמון שלהם במערכות הממשלתיות.

צרפת: השר חשוד בהלבנת הון

גם בצרפת נפתחו חקירות בעקבות הפרסום האחרון. המרכזית שבהן מתמקדת גם היא בפוליטיקאי סוציאל־דמוקרטי, שר התרבות לשעבר ז'ק לאנג. המסמכים חושפים התכתבויות ענפות בינו לבין אפשטיין בתקופה שבה כיהן בממשלות עבר, והוא ובתו חשודים כעת ב"העלמת מס והלבנת הון בנסיבות מחמירות". יחד הם קיבלו מיליון דולר לפתיחת חברה במקלט מס. לאנג, בן 86, כיהן עד לחשיפת החקירה כראש מכון העולם הערבי שהוקם על ידי ממשלת צרפת לקידום הקשרים עם העולם הערבי. בינתיים הוא התפטר.

גם דיפלומט צרפתי בשם פבריס איידן נמצא בלבה של חקירה, בחשד שסיפק מידע לאפשטיין. משרד החוץ הצרפתי פתח גם הוא בחקירה פנימית.

גרמניה: המשטרה לא תחקור

בגרמניה נחשפים לאט־לאט, באמצעות חיפושים של עיתונאים וחוקרים עצמאיים, שמות של מעורבים בעסקיו של אפשטיין, אך המשטרה טרם פתחה בחקירה כלשהי. מפלגת "הירוקים" בפרלמנט הגרמני דורשת לפתוח בחקירה מקיפה, אך המשטרה בשלב זה מסרה לתקשורת כי מדובר ב"חומרי חקירה של מדינה זרה" וכי אין לה כוונה לחקור באופן פעיל בנושא ללא תלונות מוחשיות.

שני השמות שכן נחשפו עד כה - ניקול יונקרמן ודייוויד סטרן - הם של מתווכים בדרגה נמוכה יחסית שהיו קשורים לניסיונות של אפשטיין להרוויח מהקשרים הבריטיים שלו. אפשטיין, לפי הדיווחים במדינה, החזיק כ־40 חשבונות בדויטשה בנק.

במקומות אחרים באירופה, הדגש שניתן לפרשה הוא זה של הקורבנות. לפי החשד רבות מהנשים והנערות שנוצלו היו צעירות מרוסיה, אוקראינה, פולין והמדינות הבלטיות, שהוטסו למקומות שונים. חקירה בנושא כבר נפתחה בלטביה, בליטא ובפולין.