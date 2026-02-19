הנסיך לשעבר אנדרו נעצר היום (ה') על ידי המשטרה הבריטית, בחשד לעבירות הפרת אמונים כחלק מהחקירה המתגלגלת בפרשת אפשטיין. אנדרו, בנה של המלכה אליזבת השנייה ואחיו של המלך צ'רלס, נושל מתאריו המשפחתיים בשנים האחרונות, ככל שהקשרים בינו לבין איש העסקים האמריקאי שהורשע בעבירות מין הלכו ונחשפו. הוא בן המלוכה הבכיר היחיד שנעצר בהיסטוריה המודרנית של בריטניה. הפרשה מטלטלת את בריטניה וזינקה לכותרות הראשיות היום בצהריים.

● מפרשת אפשטיין לבורסת לונדון: פרסום חומרי החקירה מזעזע את כלכלת בריטניה

אנדרו, בן 66 היום, נעצר על ידי המשטרה שהגיעה למעונו היום בבוקר. החשד הרשמי שפורסם בתקשורת הוא התנהגות בלתי הולמת כחלק מתפקיד ציבורי, חלק מעבירות הפרת אמונים בחוק האנגלי. אנדרו היה נציג רשמי של הממלכה הבריטית (כפי שמוטל על בני מלוכה אחרים) לענייני סחר ועסקים, בעיקר במזרח הרחוק. לפי המסמכים שפורסמו בחודש האחרון, הוא היה בקשר שוטף עם אפשטיין סביב עסקאות נפט ואחרות, המערבות את סין, ניגריה ומדינות אחרות, והוא חשוד בכך שסייע לאיש העסקים האמריקאי, שהתאבד בתא הכלא שלו לפני שהועמד לדין על יחסי מין עם קטינות ב-2019.

המסמכים החדשים, וגם מסמכים ותיקים יותר, הראו על קשר הדוק בין השניים, כולל ביקור של אנדרו באי הנודע לשמצה של אפשטיין, תמונות המציגות את השניים עם בחורות צעירות והתכתבות ענפה. אנדרו, ששמו המלא הוא אנדרו מאונטבטן-ווינדזור, נלקח מביתו לפי הדיווחים מבריטניה היום. הוא הכחיש בעבר את כל ההאשמות נגדו. המשטרה לא פירסמה את שמו והודיעה רק כי התבצע חיפוש בבית החשוד. "החשוד נותר במעצר נכון לשעה זו", הודיעה המשטרה בצהריים.

הפרשה מביכה את בית המלוכה הבריטי, שידע שערוריות רבות בעבר. אשתו לשעבר של אנדרו, שרה פרגוסון, הודיעה על סגירת קרן צדקה שהפעילה, אחרי שהמסמכים האחרונים שנחשפו תיעדו הודעות שהעבירה לאפשטיין שבהן היא מבקשת את קרבתו. אנדרו גם הואשם על ידי אחת מהקורבנות של פרשת אפשטיין - וירג'ינה ג'ופרה - בתקיפה מינית. ג'ופרה הלכה לעולמה בשנה שעברה, אך פירטה את ההאשמות נגד אנדרו בספר שכתבה.