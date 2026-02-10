פרשת אפשטיין והשלכותיה כבר הביאו לשורת סקנדלים ברחבי העולם: מהקשרים הסמויים לבית המלוכה הנורבגי, דרך התמונות שנחשפו של הנסיך הבריטי אנדרו, ועד לארוחות ערב עם מנכ"ל הפורום הכלכלי העולמי. כעת, השלכותיה מאיימות על תדמיתה הכלכלית של בריטניה, והחשש מקריסת הממשלה הביאה למסחר תנודתי בליש"ט ובאגרות החוב הבריטיות ביומיים האחרונים.

המשקיעים חוששים מנפילתה של ממשלתו של קיר סטארמר, שהבטיח מדיניות של הידוק פיסקלי, ומעלייה לשלטון של גורמים אחרים ממפלגת הלייבור, שיהיו עם יד קלה יותר על התקציב הממשלתי ונחשבים לבעלי עמדות שמאליות יותר, גם בתחומי הכלכלה.

"הליש"ט תקרוס אם הממשלה תשבור שמאלה עם מנהיג חדש ללייבור", אמר אנליסט ל"טלגרף". מדד המניות המובילות בלונדון ירד ביום שני והליש"ט נחלשה מול הדולר. גם תשואת האג"ח הממשלתית הבריטית לעשר שנים עלתה.

עבריין המין ג'פרי אפשטיין / צילום: ap, New York State Sex Offender Registry

האיום הכבד ביותר על עתידו של סטארמר

הפרשה החדשה מחיה את החששות בעבור סטארמר, שכבר חשב שהיא מאחוריו. בסתיו האחרון הוא נכנע ללחץ ציבורי עצום לפטר את השגריר בארה"ב, הלורד פיטר מנדלסון, בשל קשריו עם איש העסקים האמריקאי שהורשע בשידול קטינות לקיום יחסי מין ונחשד בעבירות מין חמורות הרבה יותר. מנדלסון סולק מהמשרה הרמה, הסיפור נגוז בהדרגה מהכותרות הבריטיות, וסטארמר המשיך במשימה המפרכת למצוא מחדש את מקומה של בריטניה בעולם, אחרי הפרישה מהאיחוד האירופי ומול בעל הבית החדש בוושינגטון.

אבל אז, לפני כשבועיים, נחשף מצבור מידע חדש מחומרי החקירה של אפשטיין: תמונות של מנדלסון במסיבות של אפשטיין, תיעוד למתנות מצד אפשטיין, התכתבויות בין השניים שבהן הלורד הבריטי מייעץ לו לערער על הרשעותיו, ביטויים כמו "חברי הטוב" ואפילו הודעות שכללו מידע על מדיניות מתוכננת של ממשלת הלייבור דאז, שהועברו ישירות לאפשטיין.

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות המידע שנחשף, מנדלסון הודיע כי יתפטר מבית הלורדים, וכלי התקשורת חגגו על הציטוטים העסיסיים שתועדו באלפי מסמכים.

המידע החדש גם הציף מחדש את השאלה כמה ידע סטארמר לגבי הקשרים בין מנדלסון לאפשטיין כשמינה אותו לשגריר בריטניה בארה"ב, ואם כשל בכך והוסיף חטא על פשע כשגיבה אותו אפילו אחרי התפוצצות הפרשה. סטארמר טען כי "לא ידע הרבה" וכי מנדלסון אמר לו שאפשטיין הוא רק "אחד מהאנשים שהוא מכיר" בוושינגטון. אחרים סבורים כי הוא בחר להתעלם בנוחות משיתוף הפעולה ומהחברות בין השניים.

מנדלסון הוא דמות בכירה במפלגה, פעיל זכויות אדם לשעבר ואף יועץ לשעבר של סטארמר. הזמן שלקח לראש הממשלה הבריטי להתרחק ממנו, ובסופו של דבר לגנות אותו, נחשב כעת בבריטניה להתנהגות לא־הולמת שמסכנת את משרתו, וגורמת לאי ודאות רבה לגבי המסלול הכלכלי של הממלכה המאוחדת.

חזר ארבע פעמים על המילה "סליחה"

למעשה, המרד שהתפתח בתחילת השבוע, בליבוי דעת הקהל הציבורית, הוא האיום הכבד ביותר על ראש הממשלה של הלייבור מאז שהחל בכהונתו לפני כשנה וחצי. שורת בכירים, כולל יועץ התקשורת של סטארמר, התפטרו בשל המעורבות שלהם במינוי מנדלסון לתפקיד השגריר. ביום שני, מנהיג הלייבור בסקוטלנד יצא באופן פומבי נגד סטארמר וקרא לפרישתו המיידית. היציבות והיד הבטוחה על ההגה שסטארמר ניסה לשדר התרסקו על רקע הסקנדל הנוכחי.

בינתיים, סטארמר מצליח לשמור על הכיסא. הוא פירסם הודעת התנצלות גורפת בפני הציבור על קשריו עם מנדלסון ועל העובדה שהגן עליו. "אני מצר על כך שהאמנתי לשקרים של מנדלסון ומיניתי אותו לתפקיד", כתב בהודעה שפורסמה ברשתות החברתיות, בה חזר ארבע פעמים על המלה "סליחה".

בתוך מפלגת הלייבור, בינתיים אין שרים בכירים שקוראים עליו תיגר באופן רשמי. מאחורי הקלעים, משרד ראש הממשלה האשים את שר הבריאות בקידום הנרטיב לפיו עליו להתפטר ולהעביר את תפקיד ראש הממשלה לחבר אחר מהלייבור. אתר אינטרנט שעלה מצד מתחרה אפשרית, שמקדם אותה לראשות הממשלה, נגנז אחרי שעות ספורות בלבד. "סטארמר לא מוכן לפנות את הכיסא", דיווחו כלי התקשורת, "הוא הסביר לקבינט שלו שהצליח לנצח בכל קרב שהשתתף בו".

אבל המוניטין שלו בציבור והתדמית שלו כמנהיג המפלגה נפגעו קשות. יועץ התקשורת שלו וראש הסגל כבר פרשו בשל הפרשה. לפי הדיווחים בבריטניה, ביום שני גורלו הפוליטי היה תלוי למשך כמה שעות בהתייעצות בין השרים הבכירים בממשלה לגבי השאלה אם הם ימשיכו לתמוך בו, או שיודיעו על התפטרות וייקראו לקיים בחירות פנימיות בלייבור. אחרי ההתייעצות, הקבינט החליט להמשיך בתמיכה, נכון לעכשיו. היום יכנס ראש הממשלה הבריטי ישיבת ממשלה שבה "יישב מסביב לאותו שולחן עם האנשים ששקלו לסלק אותו", כתב ה"דיילי מייל".

"המשקיעים דורשים פרמיה בעבור בריטניה"

סטארמר ניסה לשדר בעבר, ביחד עם שרת האוצר רייצ'ל ריבס, שהוא לא חושש לקצץ את התקציב כדי להקטין את החוב הלאומי המשתולל, וכי ינקוט מדיניות של אחריות פיסקלית. אחרים במפלגתו הפגינו מחויבות פחותה למדיניות הדוקה, ויותר לריצוי מצביעים שדורשים הזרמה מסיבית של כספים למגזר הציבורי. "משקיעים בינלאומיים ערים למהומה הנוכחית, והם דורשים פרמיה בעבור בריטניה", אמר אנליסט ל"פייננשל טיימס".

מאז שנבחר ברוב היסטורי בראשות הלייבור בבחירות לפני 19 חודשים, התמיכה והאהדה כלפי סטארמר נחלשה כמעט בכל מדד. מפלגת הרפורמה הבריטית מהימין, בהובלת נייג'ל פראג', הודיעה כי היא "מעבירה הילוך כדי להתכונן לבחירות". עם זאת, תסריט אפשרי יותר במקרה של סילוק סטארמר יהיה בחירות פנימיות בלייבור, כדי לא לאבד את הרוב העצום בפרלמנט. הסקרים חוזים להם תבוסה במקרה של בחירות כלליות.

סטארמר, לפי הדיווחים בבריטניה, רואה את "משימת חייו" בכך שיחזיר את בריטניה למסלול צמיחה ואת התושבים למפלגות הוותיקות, וימנע את "התסריט הצרפתי" הנוכחי שבו מנהיג המדינה הוא ברווז צולע.

בינתיים, בעוד חקירת המשטרה בעניין מתנהלת, וישנה אפשרות מתמדת לפרסום חומרים נוספים מהחקירה, חוסר הוודאות מפחיד את השווקים הפיננסיים, וגורלו הפוליטי של סטארמר עדיין בערפל.