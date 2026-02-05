מה עושה מדינה קטנה ועשירה ברגע שבו העולם כולו נתקף חוסר ביטחון ומחפש מה לעשות עם הכסף שלו? זו הדילמה הניצבת בפני הבנק המרכזי השוויצרי בימים אלה, שבהם הדולר נחלש היסטורית, הזהב שובר שיאי ערך ותנודתיות, ומשקיעים מחפשים ביטחון מהשווקים הפיננסיים הנראים יותר ויותר מסוכנים. זו לא הפעם הראשונה שבה שווייץ, מדינה שבה חיים 9 מיליון תושבים, נתקלת בבעיה. אולם התערערות מעמדו של הדולר כמטבע הרזרבה העולמי מחריפה את החששות.

● לפני שפרש: האם ההימור האחרון של וורן באפט משתלם?

● האסטרטגיה שתגמלה חברות על צבירת קריפטו - מענישה אותן כעת

הפרנק השוויצרי, המטבע השמיני הנסחר ביותר בעולם, התחזק בחודשים האחרונים לרמות היסטוריות מול הדולר. הוא עלה בקרוב ל-18% מול המטבע האמריקאי מאז שדונלד טראמפ נכנס לבית הלבן, ונמצא בנקודת שיא שלא נרשמה יותר מעשור מול המטבע האמריקאי. אומנם תופעה דומה אירעה גם במטבעות אחרים, כמו הין היפני, ואפילו השקל, אולם התדמית של הפרנק כ"מפלט בטוח" רק התחזקה, ועם יחס חוב-תוצר של פחות מ-20%, הוא נראה יציב מתמיד.

הוריד את הריבית על המטבע לרמה של 0%

השוויצרים מנסים בימים אלה להסתכל קדימה לשנים נוספות של תהפוכות גיאופוליטיות. כבר ביוני האחרון נקט הבנק המרכזי השוויצרי צעד חלוצי בקרב עמיתיו, והוריד את הריבית על המטבע ל-0%, על רקע התחזקותו. מאז, ככל שהמגמה הלכה והמשיכה, הלחץ עליו לחזור לטריטוריות שליליות - כלומר "להעניש" משקיעים בפרנק השוויצרי על ידי גביית ריבית מהם - הולך וגובר. במהלך שנים רבות, עד מאי 2022, עמדה הריבית בשווייץ על מינוס 0.75%.

לחוזקו של הפרנק תורמת הכלכלה השוויצרית שמראה סימני שגשוג. המערכת הבנקאית התייצבה אחרי הרכישה של "קרדיט סוויס" על ידי בנק UBS והקונסולידציה בשוק. הבנק הציג השבוע רווחי עתק של 7.8 מיליארד פרנק שוויצרי. היצוא השוויצרי חזר למסלול אחרי שארה"ב הורידה את מכסי העונשין הדרקוניים (39%) שטראמפ הטיל עליו בשל שיחה "לא נעימה" (כדבריו) עם הנשיאה לשעבר. "המערכת הבנקאית שלנו והניטרליות שלנו הם הבסיסים העיקריים לחוזקה של שוויץ", אמר השבוע הנשיא הנוכחי גאי פרלמין בפורום בינלאומי.

אבל העתיד מדאיג את השוויצרים. הבעיה שלה כעת שונה מאלו של רוב המדינות האחרות: איך למנוע מהמטבע החזק שלה לפגוע בכלכלה; כיצד להמשיך לשגשג כמדינה הנסמכת על יצוא, למרות הפרנק החזק ואיך להימנע מדפלציה הנוצרת בשל העובדה כי כוח הקנייה של השוויצרים מתפוצץ, ומחירי היבוא (בעיקר מארה"ב וממדינות עולם שלישי) נמוכים הרבה יותר. כבר כעת עומד שיעור האינפלציה השנתי בשווייץ על 0.1% בלבד.

"האינפלציה נכון לעכשיו בקצה התחתון"

לבנק יש שתי דרכים מרכזיות: התערבות בשוק המט"ח והורדת הריבית במשק. "בתור הבנק המרכזי, הדאגה הגדולה ביותר שלי היא אינפלציה ושמירה על יציבות מחירים, ואנחנו עושים הכול כדי להבטיח זאת", אמר השבוע נגיד הבנק המרכזי השוויצרי, מרטין שלגל.

"נכון לעכשיו האינפלציה היא בקצה התחתון של מה שאנחנו מגדירים כיציבות מחירים (בין 0% ל-2%, א' א'), וכאשר הריבית שלנו על 0%, זה לא מצב קל למדיניות מוניטרית".

הנגיד חזר כמה פעמים על ההצהרה כי האפשרות של ריבית שלילית "כבר עלתה על שולחן הדיונים", אך החזרה לטריטוריה שכזו היא בבחינת "משוכה גבוהה" בעבור הבנק. כלומר - גבוהה יותר מהפחתות הריבית שביצע בעקביות מאז השנה מאי 2023, אז היא עמדה על 1.75%. כשנשאל על הסיכוי להפחתת ריבית נוספת ענה בלקוניות "קשה להעריך".

אבל הנגיד לא פסל את האפשרות שהבנק המרכזי יתערב בשוקי המט"ח כדי להשפיע על שער הפרנק. מדובר בנושא רגיש מול ארה"ב - שותפת הסחר הגדולה ביותר של שווייץ.

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters

הממשל האמריקאי מאשים את שווייץ

הממשל האמריקאי האשים את שווייץ, כמו מדינות אחרות הנוקטות מדיניות זו, ב"מניפולציית מטבע" שנועדה לפגוע בה באמצעות הענקת יתרון ליצואנים.

לשווייץ עדיין יש עודף סחר אדיר מול ארה"ב (לפחות 40 מיליארד דולר בשנה), והיא חשופה לצעדי עונשין מצד ממשל טראמפ אם הוא יהיה סבור כי הממשלה מעניקה יתרון לא הוגן לעסקים שוויצריים. משרד האוצר האמריקאי הוסיף את שווייץ לרשימת מדינות החשודות בכך, אך הוציא אותה ממנה לאחר מכן.

"אנחנו מנהלים דיאלוג מאקרו-כלכלי" עם ארה"ב, הודיע הבנק המרכזי השוויצרי בימים האחרונים, וניסה להבהיר כי כל מכירת פרנק שוויצרי ושימוש ביתרות המט"ח של שווייץ כדי להחלישו מלאכותית נועדו ל"הבטיח יציבות מחירים" בלבד, ולא לסייע ליצואנים. איך המהלכים האפשריים יתפרשו בפועל בוושינגטון - עדיין לא ידוע.