המועצה המקומית בנימינה־גבעת עדה מתריעה מפני אישור תוכנית המתאר המקומית הכוללנית למועצה, אשר מגיעה השבוע לסבב שמיעת התנגדויות נוסף - סבב שני, לפי סעיף 106ב לחוק התכנון והבנייה, זאת לאחר שהסבב הראשון נשמע משנת 2022. לתוכנית הוגש מספר עצום של התנגדויות, יותר מ־1,400, אך נראה כי זו של המועצה המקומית היא המשמעותית ביותר.

"התוכנית מכפילה את יעד האוכלוסייה מ־34 אלף תושבים ל־66 אלף תושבים, בלי מנגנון כלכלי תומך", טוענת המועצה בהתנגדות שהגישה, "לפי בדיקות מקצועיות צפויה לייצר למועצה גירעון מצטבר של 87-107 מיליון שקלים עד 2035. התוכנית מציגה כשלים מהותיים, שאם לא יטופלו יביאו לקריסתה הצפויה של הרשות מבחינה כלכלית־חברתית־תשתיתית, חורגת באופן מהותי מכושר הנשיאה הכלכלי של המועצה. משמעות מימושן של אלפי יחידות דיור עודפות, ללא מענה כלכלי הולם, הינה יצירת גרעון של עשרות מיליוני ש"ח, קריסת הבסיס הכלכלי של הרשות, קריסת יכולת הרשות לספק שירותים לתושביה והישענות על תקציב המדינה".

"נדרשת הפחתה של לפחות 5,600 יח"ד"

המועצה טוענת כי במקור, תוכנית המתאר שעליה עבדה עם גורמי התכנון במשך שנים יועדה להביא את היישוב לכ־34 אלף תושבים, קרי הכפלה של מספרם - דבר שעורר גם אז התנגדות, אך "המועצה עצמה הצליחה לשכנע את התושבים והייתה רתומה לתהליך", כך דברי ההתנגדות עצמה. לאורך הדרך, מוסדות התכנון החליטו להגדילה משמעותית, כך שמספר התושבים המתוכנן בה יגדל ביותר מ־20 אלף איש. בעיני המועצה, מדובר בתוספת מוגזמת.

נציין כי בתוכנית המקורית, שנידונה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, הצפיפות נקבעה על 4-6 יחידות דיור לדונם. בדיוני הוועדה הארצית לנושאים תכנוניים עקרוניים (הוולנת"ע), שם "תפחה" התוכנית לממדיה כיום, נקבע - בהתאם לעקרונות תמ"א 35 הקובעת את נפחי הפיתוח בבנייה חדשה ביישובים בכל הארץ - כי הצפיפות, במתחמים חדשים שהתווספו לתוכנית, כבר תהיה 15 יח"ד לדונם.

גיל חנניה, ראש מועצת בנימינה גבעת עדה / צילום: דוברות המועצה

כחלק מההתנגדות שהגישה הציגה המועצה המקומית שתי חוות דעת כלכליות התומכות בעמדתה. באחת מהן, שהוגשה מטעם בי איי אסטרטגיה ופיתוח כלכלי ומוטי חן שירותים מוניציפליים בספטמבר 2025, נכתב כי "על פי הנתונים נדרשת הפחתה של לפחות 5,600 יח"ד (במונחים ריאליים) או צמצום ציפוף במתחמים קיימים". בחוות דעת נוספת של שמאי המקרקעין והכלכלן יוסי דהאן, נכתב כי "הגדלת היקפי יחידות הדיור בהיעדר התאמות עלולה להשפיע באופן ישיר על הצביון הכפרי־נופי של בנימינה־גבעת עדה, על איכות החיים הנתפסת ועל פוטנציאל התיירות המקומי הנשען על ערכים סביבתיים. השלכות אלו עשויות לבוא לידי ביטוי בירידה באטרקטיביות היישוב למגורים, בשחיקה במיתוגו הכפרי ובפגיעה אפשרית במקורות הכנסה נלווים".

המועצה אף טוענת במסגרת ההתנגדות שהגישה כי יש בידיה "פתרונות קונקרטיים וברי יישום, המהווים במצטבר מענה תכנוני הוליסטי לכשלים המהותיים שבתוכנית כפי שפורסמה להתנגדויות". כעת, נערכת המועצה לסבב ההתנגדויות הנוסף, שיימשך כמה ימים, מהשבוע. במועצה מדגישים כי "אם לא יתוקנו הסעיפים המהותיים, הרשות תפנה להליך משפטי".

ראש המועצה גיל חנניה מוסיף ואומר: "אנחנו לא מתנגדים לצמיחה, אנחנו מתנגדים לצמיחה לא מאוזנת. האחריות שלי היא להבטיח פיתוח בר קיימא, לא לייצר גירעון מובנה של עשרות מיליוני שקלים, לכן אנחנו דורשים שלביות אמיתית, דיור לצד תעסוקה, תחבורה ותשתיות. לא נאשר מהלך שעלול לפגוע בעתיד היישוב. זהו שלב מכריע, ואנחנו ננהל את קרב הבלימה הזה עד תום, מקצועית, עניינית ובכל הכלים שהחוק מעמיד לרשותנו כדי להבטיח פיתוח אחראי".