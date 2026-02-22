דמרי קונה מקרן ריאליטי שטח בעסקת ענק: המספרים ומי השותף

חברת הבנייה הוותיקה, השם הגדול שחוזר לקדמת הבמה, הפרויקט המאתגר - והרווח המהיר של המוכרת: חברת י.ח דמרי וחברת גושן של מיכה קליין רוכשות מריאליטי קרקע במתחם נס לגויים בתל אביב תמורת כ־450 מיליון שקל, כך נודע לגלובס. עבור ריאליטי מדובר ברווח מהיר של כ־100 מיליון שקל לעומת הסכום ששילמה על הקרקע אך לאחרונה, בעקבות זכייתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל.

מדובר בקרקע בדרום העיר, באזור שכונת נווה עופר, שהיא חלק מתוכנית "נווה עופר החדשה" - מדרום לדרך בן צבי, מצפון לרחוב נס לגויים, ממזרח לרחוב היינריך היינה וממערב לרחוב גרינבוים. הקרקע שבה זכתה ריאליטי, בנובמבר האחרון, היא בשטח של כ־13 דונמים ומיועדת להקמת 498 יחידות דיור חדשות. היא זכתה בה תמורת כ־353 מיליון שקל, כולל הוצאות פיתוח, מחיר המשקף לקרקע מחיר ממוצע של כ־709 אלף שקל לכל יח"ד.

העסקה המקודמת כעת היא לרכישת הקרקע בידי דמרי וחברת גושן, כך שבידי דמרי יהיו 60% ממנה ובידי גושן 40%. גושן היא חברה פרטית שהקים מיכה קליין עם פרישתו מתפקידו כמנכ"ל אפריקה ישראל מגורים, עם עו"ד אריאל שוב ומשה גבריאל.

על פי המידע שהגיע לידי גלובס, ישלמו החברות בסך הכול 450 מיליון שקל - כ־100 מיליון שקל יותר מהמחיר ששילמה ריאליטי על הקרקע, וזאת בחלוף כשלושה חודשים בלבד מיום הרכישה. העסקה, אגב, התאפשרה ככל הנראה לאחר שריאליטי השלימה את העברת מלוא הסכום לרמ"י כמתחייב בתנאי המכרז, בתוך 90 יום מאישור הזכייה על ידי ועדת המכרזים של הרשות.

גם כך אפשר לומר שהעסקה תיראה משתלמת בעיני הרוכשים: ראשית, משום שהסכום שישלמו משקף פחות ממיליון שקל בממוצע עבור קרקע לכל יח"ד (כ־903 אלף שקל) - מחיר נמוך לכל הדעות בשוק המגורים של תל אביב־יפו. שנית, המחיר שנקבע בשומת הקרקע שביצעו שמאי רמ"י היה כ־707 מיליון שקל, כך שהסכום ששילמו נמוך ביותר מ־250 מיליון שקל משווי הקרקע "על הנייר".

מיכה קליין, מנכ''ל גושן / צילום: שירן כרמל

מיכה קליין אמר לאחר החתימה על העסקה: "אנחנו מזהים במתחם הזדמנות לרכישת עתודת קרקע משמעותית בתנאי רכישה אטרקטיביים. מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי לחברה, באחד האזורים המתפתחים והמסקרנים ביותר בדרום תל אביב־יפו, בלב ליבה של תוכנית מאושרת המחדשת את כל האזור. אנחנו מאמינים כי מדובר ב'דבר הבא' של תל אביב - שכונה חדשה ואיכותית שתשלב מגורים מודרניים, עירוב שימושים נכון וחיי קהילה פעילים".

דן מנחם שותף מנהל קרנות אקוויטי בריאליטי: "עסקת נס לגויים ממחישה את היתרון של ריאליטי כקרן יזמית ואקטיבית, המזהה פערי ערך בנכסים מורכבים ויודעת להפוך אותם להזדמנויות השקעה בשלות. היכולת לשלב הבנה תכנונית, ניהול סיכונים ודיוק בביצוע מאפשרת לנו להציף ערך בפרקי זמן קצרים, תוך ראייה ארוכת טווח של תרומת הפרויקט למרחב העירוני".

נציין כי בחודש החולף זכתה חברת חורי אטון יזמות במכרז נוסף במתחם נס לגויים, בשטח של כ־3.8 דונמים - מתחם C המיועד להקמת שטחי תעסוקה ומסחר. החברה שילמה כ־39.5 מיליון שקל על הקרקע.

האתגר הגדול נותר בעינו? 100 משפחות מתנגדות לפינוי

אחד הסיפורים שפורסמו סביב הקרקע המדוברת הוא הימצאותן של כ־100 משפחות במתחם, אשר תופסות שליש ממנו ומתנגדות לתוכנית - שאמורה לפנות אותן מהמקום. המשפחות קראו לעצירת המכרז שבו זכתה ריאליטי בנובמבר, בטענה שהוא מקודם תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם של התושבים הוותיקים והמחזיקים בקרקע. עוד הם טענו ל"נזק בלתי הפיך" לשרידיו של בית משפחת בגדדי - קומפלקס של מבני בית באר עתיקים מהמאה ה־19 - הנמצא בלב המתחם. התנגדות זו לא הועילה, כאמור, והמכרז נסגר, וכמוהו מכרז נוסף. יש לציין כי גם בחוברת המכרז שנסגר לאחרונה ושווק לחברת חורי אטון, מצוין כי ייתכן שיידרש פינוי של מחזיקים מהקרקע, בידי הזוכה עצמה.

דן מנחם, שותף מנהל קרנות אקוויטי בריאליטי / צילום: טל גבעוני

בשבוע שעבר התקיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות היו"ר יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), דיון בנושא שזימנו התושבים - לאחר שהתנגדותם לקיום המכרז לא סייעה לעניין. בדיון טענו התושבים כי הפיצוי המוצע להם אינו משקף את עשרות שנות המגורים במקום, את הפגיעה בקהילה המגובשת ואת המציאות החברתית המורכבת, ו"נשען על פרשנות משפטית קרה וצרה". יו"ר הוועדה דרש לקבוע לוחות זמנים ברורים לפתרון המשבר, אך מלבד זאת לא נרשמה התקדמות נוספת בעניין.

מריאליטי נמסר כי "בפרק זמן קצר שבו החברה החזיקה בנכס, היא ניהלה וטיפלה בהליך עתירה מנהלית שהוגשה על ידי הדיירים המוגנים נגד ההליך המכרזי, אשר הסתיים במתן פסק דין הדוחה את העתירה". על פי גורמים המעורים בסיפור, דחייה זו אמורה לסלול את הדרך למימוש הפרויקט המתוכנן על הקרקע.