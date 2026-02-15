ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
במשטרה עדיין חוקרים מהו החומר שגרם למותן של העובדות בבז"א
בית זיקוק אשדוד (בז"א)

במשטרה עדיין חוקרים מהו החומר הקטלני שגרם למותן של שתי העובדות במפעל בז"א

שלושה ימים לאחר התאונה הקטלנית בבית הזיקוק באשדוד: במשטרה עדיין חוקרים מהו החומר הקטלני שגרם למותן של שתי העובדות • הציבור התבקש שלא להשתמש במיכלי חמצן של חברת סלם יעקב, "כל המכלים חשודים כרגע והציבור לא יכול להשתמש בהם"

הלית ינאי-לויזון 11:39
בית זיקוק אשדוד / צילום: רפי קוץ
בית זיקוק אשדוד / צילום: רפי קוץ

שלושה ימים לאחר התאונה הקטלנית במפעל בז"א, שבה מתו שתי עובדות מעבדה, ניצן גויכמן ואירינה רדצ'וק, במינהל הבטיחות ובמשטרה עדיין חוקרים מה גרם לה.

לדברי חזי שוורצמן, מנהל מינהל הבטיחות במשרד העבודה, "כרגע נמשכות הבדיקות לגבי זהות החומר שהיה במיכל שסיפק את הגז למעבדה לשתי העובדות במקביל, ומנסים לאתר מעבדה שתבדוק פרמטרים נוספים.

"במקביל אנחנו וגם המשטרה חוקרים את התנהלות המפעל עצמו. המעבדה לא הייתה מחוברת למצלמות ולא היה אדם נוסף בחוץ למרות שהניסוי בוצע בחומרים מאוד מסוכנים. חוקרים גם את הנושא של החליפות עצמן, ובודקים גם את תוכנית הבטיחות של המפעל גם לאור התאונה הקטלנית שאירעה במפעל ב-2013. לראות מה המאפיינים של התאונה אז לעומת התאונה עכשיו".

באשר לעובדה שהמשרד ביקש מהציבור לא להשתמש במיכלי חמצן של חברת סלם יעקב, "החשש הוא שכל המכלים חשודים כרגע והציבור לא יכול להשתמש בהם". עם זאת, במשרד לא ביקשו להחזיר את המכלים לחברה אלא רק לא להשתמש בהם.

לדבריו, ההערכה היא שבשוק יש מעל 15 אלף מכלים כאלה. "המכלים האלה נמצאים גם אצל ארגוני הצלה ובהרבה בתים בישראל אצל חולים, ולכן צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. היינו בקשר עם ארגוני ההצלה למציאת ספק אחר ולכן הדגשנו את מהירות העניין".

שוורצמן מדגיש כי יש להניח שסוג הגז שמצוין על המכל חייב להיות הגז שמאוחסן בתוך המכל, ואין להניח שבמכל יש חומר אחר.

ביום רביעי פרסמה חברת "בתי זיקוק אשדוד" הודעה לבורסה אודות התאונה, בשעה 14:17, אף שבהודעה ציינה כי נודע לה על התאונה בשעה 11:00.

בהודעה נאמר: "החברה מדווחת כי מוקדם יותר היום אירעה תאונת עבודה במעבדת החברה, מסיבה שטרם התבררה. למרבה הצער, התאונה הסתיימה במותן של שתי עובדות החברה. החברה משתתפת בצערן העמוק של המשפחות ומלווה אותן בשעתן הקשה".