איש העסקים שלמה אייזנברג, בעל השליטה בחברת ה-IT מלם תים , רוצה לנצל את קריסת המניה בחודש האחרון ב-31% כדי לקלף שכבה ולמזג את מלם תים לתוך החברה האם, מלם תים אחזקות, שבה הוא שולט (44.99%). אם תתקבל הצעת הרכש המלאה, התוצאה תהיה שמלם תים תהפוך לחברה פרטית של מלם תים אחזקות ותימחק מהבורסה.

לצורך כך אייזנברג פרסם הלילה (בין חמישי לשישי), הצעת רכש חליפין מלאה למניות מלם תים ביחס החלפה של 1:0.555. לדברי החברה, יחס ההחלפה מבטא פרמיה קלה של 2.5% על מחיר המניה כעת בשוק, אך מחיר נמוך ב-28% ממחירה הממוצע של מניית מלם תים בחצי השנה האחרונה.

את ההצעה מגישה חברת האחזקות לכל מי שמחזיק במניית מלם תים. מדובר לכאורה על 34.5% ממניות מלם תים, אלא שהאמת היא שזה הרבה פחות. חוץ משליטתו במלם תים דרך חברת האחזקות, אייזנברג מחזיק גם במישרין ב-14.9% ממניותיה של מלם צים, כך שהצעת הרכש גם תאפשר לו למזג את החזקותיו הישירות לתוך מלם תים.

יש לציין שזו לא הפעם הראשונה שבה אייזנברג מנסה למחוק את מלם תים ולמזג אותה לתוך חברת האחזקות. הוא ניסה זאת גם ביולי 2025, אך נכשל. בתחילת החודש הנוכחי, לאחר הנפילה החדה במניה, אייזנברג רכש מניות של מלם תים ב-11 מיליון שקל.

חברות התוכנה נופלות בגלל החשש מה-AI

חברות ה-IT (שירותי מחשב ואספקת תוכנה) נחשבות לחברות יציבות שמחזיקות מעמד בכל מצב, כולל למשל בקורונה ובמלחמת חרבות ברזל, כאשר תזרים המזומנים שלהן ממשיך לזרום מהחברות שצורכות את שירותיהן. אלא שזה השתנה כאשר בחודש האחרון נפלו מניות התוכנה בארץ ובעולם בעקבות החשש שכלי בינה מלאכותית יוכלו להחליף את חברות התוכנה.

מניית מלם תים עצמה נפלה בחודש האחרון בשיעור של 31% וחזרתה למחירים בהם נסחרה בשנת 2021. מלם תים נמצאת במדד ת"א 90 ובמדד ת"א 125 ונסחרת כעת לפי שווי של 1.9 מיליארד שקל, מה שנכון לעכשיו יוציא אותה החוצה.

ייתכן כי מטרת ניסיון האיחוד הזה הוא גם להינצל מההדחה מהמדדים, אך לא בטוח שזה יספיק לחברה. מלם תים אחזקות מחזיקה ב-65.5% ממניות מלם תים, ונסחרת במדד הצמיחה SME 60 לפי שווי של מיליארד שקל, כלומר דיסקאונט של 25% על שווי ההחזקות שלה במלם תים. ייתכן שאייזנברג מעוניין 'לסגור' את הפער שנובע מעצם קיומה של חברת ההחזקות.

מלם תים אחזקות נוצרה בתחילת שנת 2024, כאשר אייזנברג פיצל את חברת האחזקות "ערד", בה שלט, לשתי חברות החזקה, אחת- ישרס אחזקות שמחזיקה בחברת הנדל"ן המניב ישרס ובמפעל חסין אש בבאר שבע, והשניה מלם תים אחזקות שמחזיקה כאמור במלם תים.

עוד קודם לכן ביצר אייזנברג את שליטתו בערד באמצעות שתי עסקאות גדולות משני שותפיו ההיסטוריים. בשנת 2019 מכרה שושנה (רוזה) גזונדהייט את החזקותיה במניות ערד (כ־27% מההון) לגופים מוסדיים תמורת כחצי מיליארד שקל, וביוני 2023 מכרה גם משפחת שפיצר את החזקותיה (16% מההון) תמורת 407 מיליון שקל. רוב המניות באותה עסקה נמכרו לחברת הביטוח כלל ואת היתרה קנתה ערד עצמה.