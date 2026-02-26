מייקל ברי מזהיר: זוהי "מלכודת המיליארדים" של אנבידיה

למרות תחזית מכירות חזקה, מניית אנבידיה מאבדת 4.5% כעת בוול סטריט. אף שהחברה הציגה זינוק מרשים של 73% בהכנסות הרבעון הרביעי ועקפה בקלות את הציפיות, נראה כי החששות מהיווצרות בועה בשוק ה-AI ממשיכים להעיב על המומנטום.

במזכר קצר תחת הכותרת "אנבידיה מעלה את רף הסיכון", מצביע המשקיע מייקל ברי על נתון מדאיג במאזן של ענקית השבבים: התחייבויות הרכישה של החברה זינקו ל-95.2 מיליארד דולר (לעומת 16 מיליארד בשנה שעברה).

ברי מסביר כי בשל המורכבות של שבבי ה-Blackwell וה-Rubin ("המפלצות", כפי שהוא מכנה אותן), יצרנית השבבים TSMC אילצה את אנבידיה לחתום על חוזי ענק לטווח ארוך ללא אפשרות ביטול. המשמעות היא שאנבידיה נאלצת להתחייב לסכומי עתק עוד לפני שהיא יודעת מה יהיה הביקוש בשוק, מה שיוצר סיכון מבני עצום במקרה של האטה בבינה מלאכותית.

המדד המדאיג במאזן

לפי ברי, שהתפרסם בזכות ההימור המצליח שלו נגד שוק הדיור האמריקאי במשבר 2008, הסיכון של אנבידיה גדל כי היא "נעולה" על ההזמנות ואם הביקוש ל-AI יאט אפילו במעט, או אם הלקוחות הגדולים (מטא, אמזון) יחליטו לצמצם הזמנות, אנבידיה תיתקע עם התחייבויות הענק ל-TSMC ועם מלאי שאין לו קונה - מצב שעלול לרסק את שולי הרווח שלה.

לפי ברי, יצרנית השבבים הטאיוואנית דרשה מאנבידיה חוזים לטווח ארוך ומקדמות במזומן, מכיוון שהיא נאלצה לבנות קווי ייצור ומארזים מותאמים אישית עבור הטכנולוגיה החדשה של אנבידיה. ברי מציין שזהו לא מהלך עסקי רגיל, אלא עדות למורכבות הקיצונית של ה"מפלצות" שאנבידיה מייצרת.

ברי מצביע גם על האותיות הקטנות בתוך הדוח של אנבידיה. "אנבידיה מזהירה בדיווחיה שהתחייבויות אלו ימשיכו לגדול. המשמעות היא שאנבידיה נאלצת לבצע הזמנות ענק ללא אפשרות ביטול, הרבה לפני שהיא בכלל יודעת מה יהיה הביקוש בשוק באותו זמן. זהו שינוי מבני במודל העסקי שלה שמגדיל את הסיכון הפיננסי", אומר ברי.

סמנכ"לית הכספים, קולט קרס, אישרה שהחברה אבטחה מלאי וכושר ייצור לטווח רחוק מהרגיל - "הרבה מעבר לרבעונים הקרובים". אך ברי מזכיר שכשמדדי המלאי (Days Inventory Outstanding) זינקו בשנה שעברה, זה היה בגלל הלם של בקרת יצוא (מצד סין). כעת, הזינוק נובע מהתחייבויות קשיחות ליצרן.