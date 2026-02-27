חברת וורנר ברדרס דיסקברי מסרה אתמול (ה') כי הצעתה של חברת פרמאונט , בסך 111 מיליארד דולר לרכישת החברה היא "עסקה עדיפה" מזו שחתמה עם ענקית הסטרימינג נטפליקס בחודש דצמבר, עסקה שהוערכה ב-83 מיליארד דולר. הדיווח הזה מגיע לאחר שבשבוע שעבר פורסם כי החברה הודיעה שתחזור לשיחות עם פרמאונט, לתקופה של שבוע במהלכו אפשר יהיה לקבל הצעות מתחרות. המשמעות היא, כך לפי דיווחים ברחבי העולם, שדירקטוריון WBD נותן לנטפליקס כעת אפשרות של ארבעה ימי עבודה כדי לתת הצעה משופרת או לוותר על מירוץ הרכישה.

בעלי המניות הטילו ספק במהלך הרכישה

מיד לאחר מכן דווח כי נטפליקס עוזבת את העסקה לרכישת נכסי האולפנים והסטרימינג של WBD. מניית נטפליקס מזנקת בכ-10% במסחר המאוחר מיד לאחר הדיווח. "העסקה שניהלנו עליה משא ומתן הייתה יוצרת ערך לבעלי המניות עם נתיב ברור לאישור רגולטורי", אמרו מנכ"לי נטפליקס, טד סרנדוס וגרג פיטרס, בהצהרה ל-CNBC. "עם זאת, תמיד היינו ממושמעים, ובמחיר הנדרש כדי להתאים להצעה האחרונה של פרמאונט, העסקה כבר אינה אטרקטיבית מבחינה כלכלית, ולכן אנו מסרבים להתאים את ההצעה של פרמאונט סקיידאנס".

בדיווח בניו יורק טיימס נכתב כי לנטפליקס יש את המזומנים כדי להעלות את ההצעה שלה, אבל עליה לשקול בקפידה את ההשלכות הרגולטוריות ובעלי המניות של הפעולה. בעלי המניות הטילו לכאורה ספק במהלך של נטפליקס לרכוש את WBD, ושווי השוק של החברה ירד בכמה עשרות מיליארדי דולרים מאז ההכרזה על העסקה עם WBD.

"WBD הודיעה לנטפליקס על קביעתה כי הצעת פרמאונט מהווה 'הצעה עדיפה לחברה'. על פי תנאי הסכם המיזוג של נטפליקס, הודעה זו מפעילה תקופה של ארבעה ימי עסקים שבמהלכה לנטפליקס יש את הזכות להציע תיקונים להסכם המיזוג של נטפליקס כך שהצעת פרמאונט תחדל להוות הצעה העדיפה לחברה", כך נכתב בהצהרה של הדירקטוריון שפורסם בהוליווד ריפורטר.

"לאחר סיום תקופה זו, אם הדירקטוריון יקבע בתום לב, לאחר התייעצות עם יועציו הפיננסיים והמשפטיים העצמאיים, כי לאחר שבחנה כל תיקון לתנאי הסכם המיזוג של נטפליקס שהוצע על ידי נטפליקס, הצעת פרמאונט ממשיכה להוות 'הצעה עדיפה לחברה', WBD תהיה רשאית לסיים את הסכם המיזוג של נטפליקס".

עוד דווח כי הרגולטורים בודקים את העסקה, וכי המנכ"ל המשותף של נטפליקס, טד סרנדוס, היה בוושינגטון כדי לדון בעסקה עם פקידי הבית הלבן ומשרד המשפטים. לפי הדיווח, אנליסטים אומרים כי למרות הגודל של פרמאונט ביחס לנטפליקס, היא עשויה להיות הנחושה יותר.

נזכיר כי נטפליקס הציעה 27.75 דולר למניה במזומן ובמניות, מה שמוביל את השווי הכולל של העסקה ל-82.7 מיליארד דולר. לעומת זאת, בשלב הראשון פרמאונט הציעה 30 דולר למניה במזומן לגמרי, ולאחר מכן העלתה זאת ל-31 דולר למניה. השווי הכולל של העסקה עומד כעת על 111 מיליארד דולר. בהצעה של נטפליקס הציעו לרכוש רק את עסקי הסטרימינג והאולפנים, ולעומת זאת פרמאונט הציעה לרכוש את החברה, כולל חברות הכבלים. נזכיר כי בבית הלבן כבר נמסרו איתותים כי עסקה כזו עם נטפליקס עשויה להיות מאתגרת ואילו עסקה עם פרמאונט זו עסקה יותר הגיונית רגולטורית.